Masern sind eine gefährliche, hochansteckende Krankheit. Eines von 1000 Kindern, das an Masern erkrankt, entwickelt eine Entzündung des Gehirns. Die Folge können bleibende Hirnschäden und auch körperliche Behinderungen sein, in manchen Fällen verläuft die Krankheit sogar tödlich. Hinzu kommt die Spätkomplikation SSPE, die in einem von 5000 Fällen auftreten kann – sie endet immer tödlich.

Infektionskrankheiten "Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit", sagt der Virologe Thomas Mertens. Er rät Eltern, ihre Kinder unbedingt impfen zu lassen

Wenn man sich die Nebenwirkungen der Impfung anschaut, die mit einer Rötung an der Einstichstelle und kurzzeitigem Fieber einhergehen kann, dann muss klar sein: An der Impfung führt kein Weg vorbei. Zumal sie in Kombination mit dem Impfstoff gegen Mumps und Röteln geimpft wird. Beides ebenfalls Infektionskrankheiten mit gefährlichen Folgen. Rötelerreger können Fehlbildungen beim Fötus hervorrufen.

Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, handeln grob fahrlässig. Sie bringen auch andere Kinder in ernste Gefahr. Deshalb sollte über eine Impfpflicht nachgedacht werden.