Frühling wird es aller Orten, und es kommen kurze Socken. Und kurze Hosen. Nicht unbedingt schön. Am liebsten wäre ich jetzt ein Vöglein. Wie schon die Bibel sagt: „Sehet die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, und euer himmlischer Vater nährt sie doch.“

Und, so darf ergänzt werden, er hat seine Vögel erstklassig angezogen. Zum Beispiel die Feldlerche, Vogel des Jahres 2019. Das dezent gefleckte Federkleid sitzt wie maßgeschneidert. Erst recht hervorragend gekleidet ist Kollege Kiebitz, der Schweizer Promi-Vogel 2019.

Ein Kiebitz stolziert über eine Wiese. | Bild: Patrick Pleul/DPA

Seine federleichte Oberjacke, in metallischem Dunkelgrün gehalten, schimmert verführerisch, aber nicht aufdringlich. Die schneeweiße Hemdbrust mit schwarzem Brustband ist eine einzige Hommage an Karl Lagerfeld. Nur das Schuhwerk, oh je. Ansonsten ist das Outfit des Kiebitz ebenso alltags- wie operntauglich. Das sollten Menschen erst mal nachmachen, bevor sie die Fauna plattmachen.

Was unsere gefiederten Freunde deutlich vom Menschenmann unterscheidet: die lange Jacke. Von A bis Z, von Amsel bis Zilpzalp: Alle tragen sie lange Sakkos. Ob Schwalbenschwanz oder Pinguin-Frack: Das Gefieder reicht bis weit über die Hüfte.

Hübsch anzuschauen: eine Rauchschwalbe. | Bild: Steve Byland/stock.adobe.com

Anders die aktuelle Männermode. Seit ein paar Jahren sind die Jackets so kurz und eng, dass es zum Piepen ist. Gestandene Mannsbilder sehen aus, als seien sie gerade aus dem Konfirmandenanzug herausgewachsen.

Anzüge der Königsklasse lassen vermuten, den englischen Herrenschneidern sei der Stoff ausgegangen. Alles zu kurz und viel zu eng. Die Peinlichkeit nennt sich „Slim Fit“, die Steigerung „Skinny Fit“. Slim heißt schlank. Das bedeutet aber nicht, dass die engen Anzüge schlank machen, sondern dass sie schlanken Menschen gut stehen, also den wenigsten. Skinny bedeutet „hauteng“ und wirkt wie maßgeschneiderte Mode aus dem Hause Cervelat.

Die neuen Sakkos enden allgemein knapp unterhalb der Gürtellinie. Der Blick gleitet automatisch auf den Reißverschluss der Hose. Da fallen einem so rätselhafte Begriffe wie „Hosenladen“ ein. Hosenladen? Um jetzt nicht die elende Debatte über Öffnungszeiten eröffnen zu müssen, schauen wir uns lieber den Mann von hinten an. Hinten befindet sich das sogenannte Hinterteil.

Schick im Frack: ein Kaiserpinguin. | Bild: joeydanuphol - stock.adobe.com

Ein nackter Männerpo kann eine Augenweide sein. Kaum kommt eine Hose drüber, verwandelt sich das knackige Bild in eine Zeichnung von Wilhelm Busch. Der Meister konnte tolle Hosen von hinten malen; faltige Hosengesichter, die weinen oder lachen oder sich vor Schmerz verzerren. Das ist lustig, muss aber nicht jeden Tag sein. Deshalb waren die Kittel und Sakkos früher so lang, dass sie das Hinterteil bedeckten.

Eigentlich können nur Vögel die modischen superkurzen Jacken tragen; sie haben so gut wie keinen Po. Aber eben: Vögel wissen, was sich schickt. Sie geben sich keine Blöße. Anders der zu kurz bekittelte Mann: Hat er ein paar Pfunde zu viel und setzt sich hin, rutscht ihm hinten das Hemd hoch und die Hose ein stückweit runter, und man sieht den Po-Ansatz. Geschmackssache, wie alles im Leben. Kostenlose Stilberatung von gefiederten Influencern findet man in der NABU-App „Vogelwelt“. Jetzt kann der Frühling kommen.