Schauspieler Alexander Fehling („Das Ende der Wahrheit“) gewann eine Auszeichnung als bester Nebendarsteller, wie die Deutsche Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekanntgab. Beste Doku wurde „Of Fathers And Sons“ von Talal Derki – darin geht es um einen islamistischen Vater und dessen Söhne.

Schauspieler Alexander Fehling bekommt bei der Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises "Lola" die Lola (Beste männliche Nebenrolle" . | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild)

Der Preis für die beste Tongestaltung ging an das Team des Seglerdramas „Styx“. Als bei der Vorstellung der Nominierten nur Bilder von Männern erschienen, sang Moderator Tedros Teclebrhan „It‘s A Man‘s World“ und bekam dafür Applaus.

Die Macher von „Der Goldene Handschuh“ wurden für ihr Maskenbild ausgezeichnet. Der Film von Fatih Akin erzählt vom Serienmörder Fritz Honka, der in Hamburg mehrere Frauen tötete. Hauptdarsteller Jonas Dassler musste dafür jeden Tag lange in die Maske.

Schauspieler Jonas Dassler (l) und der Regisseur Fatih Akin kommen zur Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises "Lola". | Bild: Jörg Carstensen (dpa)

Die Lolas gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Die etwa 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie haben über die meisten der Gewinner abgestimmt.

Die Lola für das beste Szenenbild ging an Susanne Hopf für „Gundermann“. Das Drama über den gleichnamigen DDR-Liedermacher und Baggerfahrer galt als Favorit beim Deutschen Filmpreis. Der Film von Andreas Dresen war in insgesamt zehn Kategorien nominiert.

Ehrenpreis für Margarethe von Trotta

Die Schauspielerin Katja Riemann hat die Regisseurin Margarethe von Trotta als Inspiration und Mutmacherin für Frauen in der Filmbranche gewürdigt. „Sie ist ein Vorbild“, sagte Riemann am Freitag bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin. Die 77 Jahre alte Regisseurin erhielt bei der Lola-Gala den Ehrenpreis. Die Regisseurin und Schauspielerin Margarethe von Trotta spricht während der Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises "Lola" nachdem ihr der Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film verliehen wurde. | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild) Von Trotta stand zunächst als Schauspielerin vor der Kamera, etwa in Volker Schlöndorffs „Baal“ oder Rainer Werner Fassbinders „Warnung vor einer heiligen Nutte“. Bereits Anfang der 1970er Jahre aber zog es sie hinter die Kamera - in einer Zeit, in der Frauen noch selten Regie führten.

Moderiert wurde der Abend von den Schauspielern Désirée Nosbusch („Bad Banks“) und Teclebrhan („Systemsprenger“). Das ZDF sollte die Verleihung zeitversetzt ab 22.55 Uhr zeigen.

Die Schauspieler Tedros Teclebrhan (M) und Desiree Nosbusch moderieren bei der Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises "Lola". | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild)

Schauspieler und Laudator Jan Josel Liefers spricht bei der Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises "Lola" auf der Bühne. | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild)

Schauspielerin Iris Berben winkt von der Bühne. | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild)

Schauspieler Christoph Maria Herbst (l) übergibt bei der Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises "Lola" den Bernd-Eichinger Preis an den Produzenten Christian Becker. | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild)

Schauspieler Julius Weckauf spricht bei der Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises "Lola" vor der Übergabe der Lola in der Kategorie Bestes Maskenbild. | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild)

Die Schauspielerinnen Fritzi Bauer (l) und Anna Maria Mühe bei einer Performance während der Verleihung des 69. Deutschen Filmpreises "Lola". | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild)

