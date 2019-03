von SK

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 in Niedersachsen ist ein Ersthelfer an der Unfallstelle ums Leben gekommen. In der Nacht zum Montag geriet der Wagen eines 24-jährigen Fahrers nahe Elsdorf bei Regen ins Schleudern und kippte schließlich auf der dreispurigen Autobahn um, wie die Polizei in Rotenburg mitteilte. Ein 59-jähriger Lastenwagenfahrer stoppte demnach seinen Sattelzug, um dem Mann zu helfen.

Der Wagen eines 51-jährigen Fahrers prallte aber kurz darauf in den auf dem Seitenstreifen abgestellten Lastwagen und wurde danach in die Unfallstelle geschleudert. Der Ersthelfer wurde dabei tödlich verletzt. Der 51-Jährige und seine 50 Jahre alte Ehefrau sowie der 24-Jährige wurden schwer verletzt. Die Autobahn wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt. (AFP)