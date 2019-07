Lisa Martineks tragischer Tod löst nicht nur in Deutschland Trauer aus. Auch italienische Medien beschäftigen sich mit dem Unglück: „Tödlicher Sprung“ titelte die große Tageszeitung der Toskana, „La Nazione“, über den Tod der deutschen Schauspielerin. Sie war vor der Insel Elba im Meer ums Leben gekommen.

Bei einem Bad am Freitag im Nordwesten der Insel erlitt die Schauspielerin einen Schwächeanfall. „Lisa fühlte sich schlecht, als sie vor Sant’Andrea badete: ein plötzlicher Schwächeanfall, bei ruhigem Meer und völlig normaler Wassertemperatur“, schreibt La Nazione.

Martinek verlor sofort das Bewusstsein

Der Hergang des Badeunfalls am Freitag gegen 14 Uhr wird folgendermaßen beschrieben: Martinek sei von einem Boot, das an einem der schönsten Orte der Insel vor der Ortschaft Sant’Andrea ankerte, ins Wasser gesprungen. Sofort habe sie im Wasser das Bewusstsein verloren. Ihr Ehemann Giulio Ricciarelli, der mit den drei Kindern des Paares (vier, sieben und acht Jahre alt) an Bord war, habe den Ernst der Lage sofort erkannt. Nach Darstellung italienischer Medien barg Ricciarelli den Körper, schaffte ihn an Bord und steuerte schnellstmöglich die Insel an. Eine Krankenschwester, die sich zufällig am Strand von Sant’Andrea befand, leistete erste Hilfe.

Martinek wurde in einem Krankenwagen behandelt und in den nahe gelegenen Ort Marciana transportiert. In der Zwischenzeit war aus Grosseto ein Helikopter nach Elba geflogen. Der Helikopter transportierte die 47-Jährige schließlich ans Festland in das 70 Kilometer entfernte Krankenhaus Grosseto. Dort konnten die Ärzte nur den Tod der Frau feststellen. Medien berichten, dass Martinek keinerlei Vorerkrankungen hatte.

Wenige Tage zuvor zeigte sich Martinek noch auf einem Event

Martinek, die ihren Namen aus erster Ehe als Künstlernamen behielt, hinterlässt drei Kinder. Noch wenige Tage vor ihrem Urlaub hatte sich Martinek auf einem Berliner Sommerevent auf dem Roten Teppich gezeigt. Seit 2002 lebte Martinek mit dem in Italien geborenen Schauspieler Giulio Ricciarelli zusammen. Das Paar hatte seinen Lebensmittelpunkt zuletzt nach Italien verlegt.