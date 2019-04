Herr Bös, Sie haben herausgefunden, dass Kinder in Baden-Württemberg fitter sind als anderswo in Deutschland. Was bedeutet das konkret?

Wir untersuchen die Kinder seit mehreren Jahren deutschlandweit mit einem speziell entwickelten Motoriktest, für den wir Normwerte entwickelt haben. Das Anliegen der Kinderturnstiftung war zu erfahren, wie fit die Kinder in Baden-Württemberg sind. Dazu haben wir fast 20 000 Kinder getestet, deren Ergebnisse wir mit den bundesdeutschen Normwerten verglichen haben. Die Kinder in Baden-Württemberg haben um 6,5 Prozent besser abgeschnitten.

Was verstehen Sie unter Fitness?

Mit Fitness ist die allgemeine körperliche und damit motorische Leistungsfähigkeit gemeint: Dazu zählen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit.

Wie testet man die Ausdauer bei einem vierjährigen Kind im Vergleich zu einem zehnjährigen?

Wir haben sehr viel Zeit darauf verwendet, die Testaufgaben so zu konstruieren, dass sie für sechs- bis 18-Jährige gelten. In Baden-Württemberg testen wir auch schon Vier- und Fünfjährige, müssen bei ihnen aber zum Beispiel den Ausdauer-Test weglassen: der Sechs-Minuten-Lauf ist für Vierjährige noch nicht machbar. Die Kleinen machen vier Aufgaben mit: Standweitsprung, seitliches Hin- und Herspringen, Rückwärtsbalancieren über einen Balken auf dem Boden und Rumpfbeugen. Für die Älteren ab sechs Jahren sind es dann acht Übungen.

Ganz konkret: Wie testen Sie bei einem vierjährigen Kind, ob es genug Kraft hat?

Es gibt zwei Komponenten: Zum einen die maximale Kraft, die ein Kind entfalten kann, und die wir mit der Sprungkraft testen. Die Kinder müssen aus dem Stand weitspringen. Zum anderen die Kraftausdauer, die wir mit Liegestützen und Sit-ups testen.

Studien zeigen, dass sich die motorischen Fähigkeiten von Kindern verschlechtert haben. Woran liegt das?

Wenn man nicht übt, kann sich nichts entwickeln. Das gilt fürs Rechnen und Schreiben ebenso wie für die Motorik. Unsere Kinder bewegen sich heute viel, viel weniger als Kinder das früher getan haben. Ein Kind sollte sich pro Tag 60 Minuten bewegen, und zwar so, dass es sich dabei anstrengt. Das schaffen gerade mal 22 Prozent der Jungen und nur 12 Prozent der Mädchen. Alle anderen bewegen sich weniger als eine Stunde am Tag.

Also sind auch zwei Stunden Schul-Sport in der Woche viel zu wenig.

Ja. Ich fordere schon lange zumindest für die Grundschulen eine Stunde Bewegungszeit pro Tag, das heißt eine Stunde, in der sich die Kinder auch etwas anstrengen. Einerseits nimmt in Deutschland die organisierte Bewegungszeit ja eher zu, während die freie Bewegungszeit, wie das freie Spielen, eher abnimmt. Wenn ein Kind also eine Stunde Fahrrad fährt, dann bewegt es sich 60 Minuten. In einer Stunde Sportunterricht sind es dagegen vielleicht zehn Minuten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur auf den Schul- und Vereinssport verlassen, sondern wir alle – auch unsere Kinder – müssen in der Freizeit aktiver werden.

Hat die Motorik-Tests für Schüler an baden-württembergischen Schulen ausgearbeitet: Sportwissenschaftler Klaus Bös. | Bild: Markus Breig

Warum bewegen sich die Kinder denn heute weniger als früher?

Die Bewegung konkurriert heute viel stärker mit anderen Angeboten. Vor 20 bis 30 Jahren war das Angebot nachmittags für Kinder sehr begrenzt: Sie konnten draußen toben und spielen. Heute ist die Indoor-Welt unglaublich attraktiv geworden: So hat die Attraktivität von Bewegung im Vergleich zu den anderen Angeboten abgenommen. Denken Sie nur an die Smartphones! Bewegung muss sich einer harten Freizeitkonkurrenz erwehren.

Früher haben die Kinder nachmittags einfach auf der Straße gespielt.

Richtig. Gehen Sie mal heute nachmittags durch die Straßen: Da sehen Sie keine Kinder mehr.

Nehmen wir noch einmal das vierjährige Kind: Was muss es motorisch leisten können?

Dafür gibt es Normwerte. Ich möchte die Eltern aber nicht dazu bringen, dass sie eng kontrollieren, wo ihre Kinder stehen. Es gibt immer wieder Entwicklungsverzögerungen und auch Entwicklungsvorsprünge. Dramatisch wird es bei Kindern dann, wenn sie ein ganzes Stück außerhalb der Norm landen. Das merkt die Erzieherin und der Kinderarzt, die das mit den Eltern auch besprechen.

Zu welchen Sportarten raten Sie, wenn man Kinder an den Sport und die Bewegung heranführen möchte?

Ich rate zu einem Ballspiel und zum Kinderturnen.

Warum?

Ein Ballspiel deshalb, weil es relativ komplex ist und auch die leichtathletischen Kompetenzen, wie Laufen, Springen und Werfen fördert. Hinzu kommt der soziale Aspekt: In einer Gruppe muss sich ein Kind einordnen, aber auch durchsetzen. Im Turnen machen die Kinder sehr vielseitige Körpererfahrungen: Wo dreht man sich zum Beispiel sonst schon um die Körperlängs- oder um die Körperbreitenachse? Und wo kann man sich schon an einem Gerät ausprobieren?

Vereine sind mit Grundschulkindern ganz gut ausgelastet, doch sobald sie in weiterführende Schulen gehen, nimmt das rapide ab. Was raten Sie Eltern?

Wenn die Kinder nachmittags um 16 Uhr nach Hause kommen, sind sie erstmal platt und nur schwer zu motiveren, Angebote wahrzunehmen. Darüber klagen die Vereine. Ich denke, dass es künftig viel mehr Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen geben wird. Die Schulen müssen sinnvolle Nachmittagsangebote machen. Kinder brauchen dann musische Angebote, aber natürlich auch Tanzen und Bewegung. In diesem Zusammenhang entstehen auch viele Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen.

Welche Rolle spielen motorische Fähigkeiten bei der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten?

Lernen hat ganz viel mit Bewegung zu tun. Kinder, die guter Stimmung sind, lernen leichter. Und wir wissen, dass Kinder, die sich bewegen, auch positiver gestimmt sind. Lernen geht also leichter in positiver Stimmung. Und dazu trägt Bewegung in erheblichem Maße bei. In Grundschulen konnten wir zeigen, dass sich mit täglicher Bewegungszeit nicht nur die Motorik und das Sozialverhalten verbessern und auch die Zahl der Unfälle abnimmt. Auch die Konzentration und die Schulleistungen verbessern sich.

In einer Familie gibt es ja oft Kinder, die sich sehr gerne bewegen, das Geschwisterkind dagegen gar nicht. Was kann man tun?

Ja, das stimmt. Das erlebe ich gerade bei unseren Enkelkindern. Unsere Enkelin, die fast sieben ist, zeigt sich mutig und dynamisch, während ihr kleiner Bruder viel schüchterner ist und sich alles erst einmal ganz genau anschaut. Eltern und Großeltern sollten ein bisschen Geduld haben und gelassen bleiben. Wenn Kinder früh lernen, dass Anstrengung auch Spaß machen kann und dass Können und Spaß zusammenhängen, haben sie es später leichter.

Was geben Sie Eltern mit auf den Weg?

Ich würde allen Eltern raten, dass sie sich in ihrer eigenen Bewegungsrolle überprüfen. Sie sollten sich bemühen, ihren Kindern ein Vorbild in Sachen Bewegung zu sein. Das gilt auch für die Erzieherinnen, denen das oft schwerfällt. Vielen von ihnen müssen wir erst wieder eine eigene Körpererfahrung vermitteln.

Sie raten Kindern zu einer Stunde Bewegung pro Tag. Gilt das auch für Erwachsene?

Hier liegen die Werte etwas niedriger. Erwachsenen rät man zu 150 Minuten in der Woche oder 10 000 Schritten am Tag. Früher riet man zu zwei- bis dreimal Bewegung pro Woche. Heute würde man idealerweise fordern, dass auch Erwachsene sich eine halbe Stunde pro Tag bewegen: Das ist natürlich utopisch, weil wir davon meilenweit entfernt sind.

Fragen: Birgit Hofmann