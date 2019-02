Herr Zweifel, welche neuen Erkenntnisse gibt es bei der Lawine von Crans-Montana?

Bislang gibt es keine neuen Erkenntnisse zum Lawinenunglück. Derzeit sind zwei Personen vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) vor Ort, um die Lawine zu untersuchen. Bisher haben wir nur Fotos von der Unglücksstelle gesehen. Deshalb können wir jetzt noch keine Analyse machen. Ziemlich sicher ist, dass eine Gleitschneelawine für das Unglück verantwortlich ist.

Schweiz Mehrere Menschen durch Lawine im Wallis verschüttet Das könnte Sie auch interessieren



Was sind Merkmale dieser Lawinenart?

Wir kennen die Lawinenart schon lange, aber das genaue Verständnis, wie diese Lawinen ausgelöst werden, beginnen wir erst seit rund 15 Jahren zu verstehen. Wahrscheinlich brauchen die Lawinen glattes, felsiges Gebiet oder Gras. Es gibt „kalte“ Gleitschneelawinen, die zu jeder Tageszeit abgehen können oder „warme“ Gleitschneelawinen, die vor allem am Nachmittag abgehen.

Benjamin zweifel ist Lawinenprognostiker und ordnet das Unglück ein. | Bild: Privat

Der Lawinenwarndienst wusste, dass Temperaturen hoch sind. Warum wurde nur Lawinenwarnstufe zwei ausgerufen?

Für die Lawinenwarnstufe ist nicht eine einzelne Lawine ausschlaggebend, sondern die Anzahl der Lawinen in einer Region, die Größe der Lawinen und die Auslöseart. Eine einfache Koppelung der Lawinengefahrenstufe an die Temperatur ist leider nicht möglich. Die Temperaturen waren zudem markant tiefer als noch am Wochenende und am Montag.

Wird die Lawinenwarnstufe jetzt erhöht?

Wir machen die Lawinenwarnstufe, auch wenn die Unfälle noch so tragisch sind, nicht von Einzelfällen abhängig. Wenn die Temperaturen weiter steigen – und das sollen sie zum Wochenende hin – dann gehe ich davon aus, dass die Lawinenwarnstufe erhöht wird.

Lech/Vorarlberg Zwei Bergretterinnen über ihren Einsatz nach dem tödlichen Lawinenabgang in Lech: „Beim Einsatz ist kein Platz für Emotionen“ Das könnte Sie auch interessieren

Ist der Skipisten-Betreiber Schuld an dem Unglück?

Derzeit untersuchen wir, ob jemand zur Verantwortung gezogen werden kann. Wenn rauskommt, dass der Betreiber seine Sorgfaltspflicht vernachlässigt hat und die Piste hätte schließen müssen, dann wird er sich für das Unglück verantworten müssen. Im Moment sind viele Experten vor Ort und untersuchen das Gebiet. Das muss schnell gehen, weil die Spuren sonst wegen der Wärme verschwinden.

Wie oft kommt es vor, dass Lawinen ein Skigebiet treffen?

Das ist sehr selten. In den letzten zehn Jahren mussten wir nur einen Toten auf Skipisten in den Schweizer Alpen verzeichnen. In den 1970-er Jahren gab es noch 15 Menschen, die auf offenen Pisten von einer Lawine erwischt wurden und starben. Die Sicherheitsdienste in den Skigebieten machen einen guten Job.