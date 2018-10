von Alexander Michel und Beate Schierle

Kann man irgendwann Astronauten beamen?

Beam mich hoch, Scotty“, sagt James Kirk, Captain der „Enterprise“ seinem Chefingenieur. Dann löst sich Kirk auf und steht plötzlich im Transporterraum seines Raumschiffs. Tolle Sache! So spart man sich Landung und Start per Raumkapsel. Ist das jemals realistisch? Etwa wenn Menschen zum Mars fliegen? Es gibt zumindest Ideen, wie es gehen könnte und ein Theoriemodell: den Teleporter. Dieses Gerät vermisst kleinste atomare Teilchen, aus denen auch der Mensch besteht, verwandelt sie in Licht, versendet sie und baut sie an einem anderen Ort wieder zusammen. Schön wär’s! Leider setzt die Quantenphysik Grenzen, denn eine Messung verändert immer den Zustand eines Teilchens. Aber: In der Quantenwelt kann man zaubern und Teilchen-Paare erzeugen, die sich stets gleich verhalten. So müsste man ein gebeamtes Teilchen nicht komplett vermessen. Forscher haben das – mit wenigen Teilchen und Riesen-Aufwand – erfolgreich getestet. Albert Einstein nannte das „spukhafte Fernwirkung“. Aber der Mensch besteht aus rund 1000 Milliarden Teilchen! (mic)

Können wir schneller als das Licht reisen?

Kurz gefasst: nö. In Science-Fiction-Filmen ist es immer toll: Warp-Antrieb einstellen und zack, ist das Raumschiff in einer anderen Galaxie. Tatsache ist aber, dass die Lichtgeschwindigkeit – 300 000 Kilometer pro Sekunde! – die absolute erreichbare Höchstgeschwindigkeit ist. Das hat Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie beschrieben, und so erklären es Jorge Cham und Daniel Whiteson in ihrem launigen Buch „No Idea! – Vorletzte Antworten auf die letzten Fragen des Universums“. Und was ist mit den Wurmlöchern, die in Sci-Fi-Filmen wie „Contact“ oder „Interstellar“ auftauchen? Dieser Theorie nach könnten Orte, die weit auseinanderliegen, leichter zu erreichen sein, wenn der Raum mehr als drei Dimensionen hat. Wenn man durch Wurmlöcher solche Dimensionen verbinden könnte, wären große Entfernungen kein Problem mehr. Wurmlöcher sind physikalisch möglich, scheinen aber laut Cham und Whiteson wohl sehr instabil zu sein. Wenn man im Raumschiff in einem Wurmloch unterwegs ist, das gerade zusammenfällt, könnte das unangenehm werden. Wir müssen also mit dem astronomischen Tempolimit „300 000 km/s“ leben. (bea)