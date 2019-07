10. Amarena

Bild: LKlauser stock.adobe.com

Amarenaeis ist im Vergleich zum Vorjahr um drei Plätze abgerutscht und schafft es 2019 nur noch knapp in die Top-Ten der beliebtesten Eissorten der Deutschen. Dass die süße Kirsch-Variante aber seit Jahren in der Hitliste auftaucht, dürfte daran liegen, dass sie auch für viele Eisbecher verwendet wird.

9. Zitrone

Bild: happy_author stock.adobe.com

Sauer macht lustig: Zitroneneis rangiert in der Speiseeis-Hitliste der Deutschen auf Platz neun. Der Saft der gelben Früchte erfrischt an heißen Tagen und auch ihre Schalen geben ein intensives Aroma ab. Außerdem decken 100 Gramm Zitrone rund 71 Prozent des Vitamin-C-Tagesbedarfs eines Erwachsenen.

8. Himbeere

Bild: valery121283 stock.adobe.com

Auch Platz acht geht an eine Frucht: die Himbeere. Sie ist schon seit dem Altertum als Heilpflanze bekannt. Ihr hoher Gehalt an Vitamin C, Kalium und Fruchtsäuren soll die Abwehrkräfte und die Wundheilung fördern. Zu den größten Himbeerproduzenten gehören Russland und die USA.

7. Mango

Bild: Monique Wüstenhagen, dpa

Die Mango ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze nach oben geklettert und belegt aktuell Rang sieben in der Speiseeis-Hitliste. Die Frucht ist nicht nur lecker, sondern auch gesund: Ihr wird unter anderem eine entzündungshemmende, antidiabetische und antivirale Wirkung zugeschrieben.

6. Stracciatella

Bild: exclusive-design stock.adobe.com

Stracciatellaeis belegt in diesem Jahr den sechsten Rang. Ursprünglich wurde es traditionell mit einfachem Milchspeiseeis zubereitet, moderne Interpretationen nutzen Vanille- oder Schokoladeneis als Basis. Der Name Stracciatella kommt übrigens aus dem Italienischen und bedeutet „zerreißen“.

5. Joghurt

Bild: angelo.gi stock.adobe.com

Immer beliebter wird in Deutschland das Joghurteis. Im vergangenen Jahr noch die sechstbeliebteste Sorte, klettert es in diesem Jahr auf Platz fünf im Ranking. Auch als Kombination mit Zitrone, Limette, Blaubeeren oder anderen Früchten ist das Joghurteis mittlerweile ein Verkaufsschlager.

4. Erdbeere

Bild: nata777_7 stock.adobe.com

Obwohl hierzulande immer exotischere Fruchteissorten wie Litschi, Drachen- oder Passionsfrucht die Eisdielen-Auslagen erobern, ist der Klassiker noch immer am beliebtesten: Die gute alte Erdbeere schafft es im Speiseeis-Ranking 2019 auf Rang vier. Im Vergleich zum Vorjahr büßt sie einen Platz ein.

3. Haselnuss

Bild: Dionisvera stock.adobe.com

Auch Haselnuss gehört seit vielen Jahren zu den Klassikern in deutschen Eisdielen. Die beliebten Nüsse enthalten mit 60 Prozent zwar viel Fett, sind aber trotzdem bestens für Diäten geeignet. Die ungesättigten Fettsäuren werden zu einem Hormon umgewandelt, das ein Sättigungsgefühl aussendet.

2. Vanille

Bild: New Africa stock.adobe.com

Auf Platz zwei der Speiseeis-Hitliste folgt die Sorte Vanille. Sie wird am zweithäufigsten bestellt und findet zudem in vielen klassischen Eisbechern Verwendung. Das erste Speiseeis gab es übrigens vermutlich im alten China. Der griechische Arzt Hippokrates verschrieb es später sogar als Schmerzmittel.

1. Schokolade

Bild: vitals stock.adobe.com

Zum dritten Mal in Folge ist Schokolade die beliebteste Eissorte in Deutschland. Das haben die Mitglieder des Verbandes der italienischen Speiseeishersteller Uniteis ermittelt. Demnach ging der Klassiker im Frühjahr und am Anfang des Sommers 2019 bundesweit am häufigsten über die Theke.