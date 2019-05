Die erste Wandertour unserer neuen SÜDKURIER-Serie „Wandern mit Genuss“ hat am 1. Mai Hunderte von Wanderern auf die Künstlerhalbinsel gelockt. ist auf großes Interesse gestoßen. Am 1. Mai wurden auf der Künstlerhalbinsel Höri Hunderte mit unseren Wanderkarten in der Hand gesichtet. Der Andrang war so groß, dass an machen Kiosken sogar Kaffee und Kuchen ausgegangen waren.