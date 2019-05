von Stephan Brünjes

Das muss es sein: der Club Apulia mit Adria-Strand und Pool, Kinderfußballplatz unter Flutlicht, Jugend-Disco und Dinner-Dance, Gokart-Bahn und Bogenschießen, Tauchkursen und Surfschule. „Da ist für jeden von uns was dabei, und die haben noch Platz“, sagt Jan Möller nach langer Internetrecherche. „Prima“, pflichtet ihm seine Frau Uta bei, stutzt jedoch angesichts der Miene ihres Sohnes Kevin (15). Und richtig: der gibt prompt seine persönliche Reiserücktritt-Versicherung ab. Er versichert, von dieser Reise zurücktreten zu wollen, um allein in Urlaub zu fahren – ohne Eltern.

Eine Forderung, die bei Uta und Jan Möller eine Reihe hektischer Fragen auslöst: Wie das wohl gehen soll, wohin denn, mit wem und warum überhaupt? Kevin hat darauf nicht nur Antworten, sondern auch eine Präsentation parat: Mit seinem Freund Lucas will er ins Jugendcamp nach Ibiza und surft auf die Homepage des Veranstalters. Die besteht aus einer Diashow strahlender Teenies, mal badend in den Wellen, mal baggernd beim Beachvolleyball, mal auf Strandparties. Eine 14-tägige Nonstop-Sause wahlweise im Sonnenschein oder Sonnenuntergang. Ebenso easy wie die Fotomodelle auf den Bildern findet Kevin die Buchungsschritte: „Guck mal Mama, hier muss man nur die Kreditkartennummer angeben“, schwärmt er und wähnt sich schon am Kap der guten Laune.

Erst lange Leine, dann keine mehr

Dumm nur, dass Uta und Jan Möller sich partout nicht anstecken lassen wollen von den Li-La-Launebären auf den Bildern. Doch die Gegenargumente der Eltern sind dünn. Viel zu weit weg sei Ibiza und Kevin zu jung, meinen sie, außerdem wisse man ja gar nicht, was das für ein Reisebüro sei. Kein Wunder, dass der 15-Jährige sich abgebügelt fühlt, weil seine Eltern nicht mal ansatzweise über den Urlaubswunsch nachdenken. Kevin geht und knallt die Tür ins Schloss.

Beim Italien-Urlaub letztes Jahr hatte man Kevin an der langen Leine gelassen. Jetzt will er gar keine Leine. Das trifft seine Eltern unvorbereitet. Jan und Uta wollten immer, dass Kevin seinen eigenen Weg geht. Aber jetzt schon? Ausgerechnet im Urlaub? Das verursacht Abschiedsziehen in Utas Bauch.

Anti-Heimweh-Training

„Typischer Fall von Klammer-Reflex“, sagt Melanie, als Uta ihrer Freundin davon erzählt. Melanies Klartext: „Ihr seid auf die Situation nicht vorbereitet, weil Kevin noch nie länger alleine weg war.“ Und dann erzählt Melanie von der ersten Reise ihrer Tochter Jule. Mit acht ging´s auf einen Reiterhof, eine Woche ohne Eltern, aber mit der besten Freundin. Nicht nur gutes Anti-Heimweh-Training für Jule, auch ein erster Trennungstest für ihre Eltern.

Doch wer Grundschulkindern früh die ersten Ferien auf eigene Faust gönnt, sollte mit Netz und doppeltem Boden arbeiten. Übersetzt auf den Ponyhof für Mädchen heißt das: Nicht weiter weg als eine halbe Autostunde, damit man zur Not hinfahren kann. Aber nicht schon beim ersten Heimweh-Anfall! Denn steht ein Kind ihn durch, dann ist‘s eine Stärkung für‘s Leben.

Betreuer sollte nicht der Bauer sein, der die Kinder herumtollen lässt. Besteht der Tagesablauf aus Frühstück, Mittag- und Abendessen? Oder gibt es ein Freizeit-Programm? Am besten nicht wahllos aus Katalog oder Internet buchen, sondern auf Empfehlung von Freunden, deren Kinder schon auf diesem Hof Ferien gemacht haben.

Sport steht oft im Mittelpunkt - wenn Jugendliche auf Reisen gehen, wollen sie meist aktiv sein. Neben speziellen Jugendreisenanbietern reagieren auch andere Veranstalter wie Thomas Cook Reisen darauf. | Bild: Thomas_Cook_Reisen (Thomas_Cook_Reisen/dpa)

Was aber, wenn Kinder wie Kevin bis ins Teenie-Alter noch keine Zeltlager und Pfadfinder-Lektionen zur Abhärtung genossen haben? Kein Grund, die ersten Solo-Tourneen in den Ferien zu verbieten. Aber Grund genug, beim Reise-TÜV pingelig zu sein. Zuerst den Nachwuchs auf Herz und Nieren prüfen, ob er schon reif genug ist. Wichtig ist, dass Eltern diese vier Fragen überzeugt mit Ja beantworten können: Hält das Kind sich an Absprachen? Erkennt es Autoritäten an, befolgt Anweisungen? Kann es mit Geld haushalten? Und diese beiden mit Nein: Begibt es sich leichtfertig in Gefahr? Lässt es sich von anderen zu Dummheiten animieren?

Wer überzeugt ist, das Kind sei reif genug, muss als nächstes entscheiden, mit wem es allein in Urlaub fahren darf. Weder Kevins Beachparty-Fotos noch elterliches Bauchgrimmen sollten der Maßstab sein, wenn ein Reiseveranstalter und sein Angebot gecheckt werden müssen. Am besten klappt es mit den Ratschlägen des „Bundesforums für Kinder- und Jugendreisen e.V.“ Dieser Zusammenschluss von Reiseanbietern und -Organisationen weist darauf hin, dass schon das Angebot ein faules Ei sein kann.

Partyalarm auf Ibiza - Eine Verlockung für so manchen Jugendlichen. | Bild: Club Ushuaia (Club Ushuaia)

„Auch die erforderliche Ausrüstung und mögliche Nebenkosten sollten drinstehen“, rät Martina Drabner vom Bundesforum. Beides fehlte im Internet-

auftritt von Kevins Ibiza-Sause. Endgültig durchgefallen war sie, als seine Eltern feststellen mussten, dass im Büro dieses Veranstalters offensichtlich nur ein Anrufbeantworter, aber kein Mensch arbeitet.

Moderner Reisebus ist Pflicht

Viele Kinder- und Jugendreisen starten als Busfahrten. Da lohnt eine genaue Nachfrage, ob ein klimatisiertes Modell mit aktueller Sicherheitsausstattung vorfährt oder ein Oldtimer. Auch bei Jugendherbergen oder Wohnheimen ist Katalog-Prosa verbreitet: Hinter „Waschräume auf den Etagen“ und „Mehrbett-Ausstattung“ kann sich Kasernen-Standard verbergen. Besser, dort steht „Vierbettzimmer mit eigenem Sanitärbereich“. Gleiches gilt für die Verpflegung: Kinder und Jugendliche sollten zwischen mehreren Gerichten wählen können. Bei Vollpension sind drei Mahlzeiten täglich Pflicht, eine davon warm.

Einer muss volljährig sein

Wichtigster Punkt: die Betreuung – eigentlich stets Sache der Eltern. Denn nach § 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuches müssen sie sich um ihre minderjährigen Kinder kümmern und Schadensfälle nach besten Kräften verhindern. Diese Pflicht übertragen Mütter und Väter den Betreuern der jeweiligen Reise. Damit das klappt, sollte mindestens ein Reiseleiter volljährig sein, die anderen nicht jünger als 16 Jahre, aber alle mit einer Gruppenleiter-Ausbildung. Bei Reisen für Mädchen und Jungen auf gemischte Leitungsteams achten. Je jünger die Kinder, desto mehr Betreuer müssen dabei sein – bei Grundschülern einer für jeweils acht Kinder, bei 11- bis 14-Jährigen kann das Verhältnis auf 1:10, ab 14 Jahren auf 1:15 steigen.

Listige Eltern, die ihre Kinder noch die Vier in Englisch ausbügeln lassen möchten, buchen eine Sprachreise. Dafür ist es gut, wenn man auf den Rat der Aktion Bildungsinformation (ABI) hört. Dieser Verein durchleuchtet die Angebote von Sprachreiseveranstaltern und warnt vor Vermittlern von Sprachreisen im Internet. So eine Sprachreise springt schließlich auch für Kevin heraus: Ibiza ja, Sause auch, aber nur halbtags, denn morgens läuft der Spanisch-Kurs.

Sprachreisen Nur wenn bei einem deutschen Reiseveranstalter gebucht wird, gilt deutsches Reiserecht. Geht der Veranstalter pleite, ist bereits gezahltes Geld nicht verloren. Bei Sprachreisen für Schüler (ausgenommen Intensivkurse) sollte der Unterricht mindestens 15 Unterrichtsstunden pro Woche mit max. 15 Teilnehmern pro Gruppe umfassen. Die Unterkunft – meist das Haus der Gastfamilie – sollte sich in der Nähe der Unterrichtsstätte befinden. (sb)