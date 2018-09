Fußball Ein Schiedsrichter wird von Spielern bei einer Kreisliga-Partie bedroht. Er bricht die Partie ab. So geht es ihm dabei

Markus Metzger leitete das Spiel wischen dem SV Rheintal und dem FC Geißlingen. Eine normale Amateurpartie am Hochrhein, die in der Schlussphase eskalierte. Kein Einzelfall in der Region. Eine Spurensuche.