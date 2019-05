von Herbert Schabel

Nach dem verheerenden Schlauchboot-Unglück auf dem Altrhein bei Ottenheim (Ortenaukreis) wurde die Suche nach dem Kind fortgesetzt. Vier Boote der Wasserschutzpolizei waren auf dem Altrhein im Einsatz, auf dem am Donnerstag das Boot der Ausflügler gekentert war. Die Polizisten an Bord blickten konzentriert aufs Wasser, suchten alles ab. An der Stelle ist die Strömung normalerweise recht stark, sie wurde für die Rettungsaktion gedrosselt, so weit es ging. Das Kind war nirgends zu sehen.

Zwei weitere Bootsinsassen, ein Erwachsener und ein sechsjähriges Mädchen, waren am Vatertag gestorben. Ein Zeuge, der ins tosende Wasser gesprungen war, um zu helfen, erlitt einen Herzinfarkt und verlor ebenfalls sein Leben.

Keiner trug eine Rettungsweste

Am Tag nach dem Unglück wurde immer deutlicher, dass die beiden Erwachsenen in dem Boot völlig verantwortungslos gehandelt hatten. An dieser Stelle im Rhein seien schwimmen, angeln und Wassersport verboten, sagte der Generalsekretär der Präfektur, Yves Séguy, der Regionalzeitung „Dernières Nouvelles d‘Alsace“ (DNA) über den Unglücksort. Nach ersten Erkenntnissen sei das Unglück auf mangelnde Vorsicht zurückzuführen – die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen.

Zwei Männer, 27 und 29 Jahre alt, und zwei Mädchen, vier und sechs, waren am Vatertag vom deutschen Ufer aus in ein Schlauchboot gestiegen, um bei Sonnenschein eine gemütliche Tour auf dem Altrhein zu unternehmen – keiner an Bord trug eine Rettungsweste. Das Wasser dort wirkt ruhig, doch die Strömung ist stark. In der Nähe stehen mehrere Warnschilder, die auf die Gefahr hinweisen und Bootfahren ausdrücklich verbieten.

Ottenheim: Einsatzkräfte fahren mit einem Schlauchboot nahe der Stelle auf dem Rhein, an der am 30. Mai ein Schlauchboot verunglückt ist. | Bild: Benedikt Spether

Was die Ausflügler offenbar nicht ahnten: Etwa 400 Meter weiter flussabwärts stürzt das Wasser bei einer Wehrwalze gut zwei Meter in die Tiefe und entwickelt eine reißende Strömung. Ihr Boot war mit einem kleinen Elektromotor ausgerüstet, der einem Zeugen am Ufer zufolge ausgefallen sein soll. So trieb das Boot offenbar unkontrolliert Richtung Wehr, wo es kenterte.

Einem 27-Jährigen gelang es, sich an einem Beton-Vorprung festzuklammern. Er kam schwer verletzt mit dem Leben davon und liegt zurzeit in einem elsässischen Krankenhaus.

Die anderen Insassen, darunter die beiden Kinder, wurden vom Wirbel unter Wasser gezogen. Der 29-Jährige wurde später tot geborgen, das sechsjährige Mädchen wurde von Sanitätern reanimiert, starb später aber in einem Krankenhaus. Nach der Vierjährigen wird immer noch gesucht.

Die vier Bootsinsassen gehörten einer siebenköpfigen Touristengruppe an, die laut Medienberichten am Vatertag aus Freudenstadt und Wolfach (Ortenaukreis) angereist war, um einen schönen Tag am Rhein zu verbringen, um zu picknicken und zu paddeln. Notfallseelsorger betreuten hinterher am Ufer die Hinterbliebenen.

Rund 150 deutsche und französische Rettungskräfte waren an der Rettungsaktion beteiligt, ein Hubschrauber aus Deutschland unterstützte die Suche aus der Luft. Einige Helfer äußerten hinter vorgehaltener Hand ihr Unverständnis, dass die Gruppe an der Stelle ein Schlauchboot zu Wasser gelassen hat.