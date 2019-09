Straßenverkehr vor 3 Stunden

Karlsruher Autofahrer hält die Polizei in der Schweiz und Deutschland mit einer halsbrecherischer Fahrt auf Trab

Obwohl er nach einem Unfall von der Schweizer Polizei am Samstagmorgen angehalten worden war, setzte ein Autofahrer aus Karlsruhe seine halsbrecherische Fahrt in Deutschland fort. Im Verlauf des Tages gingen Notrufe von vielen Verkehrsteilnehmern bei der Polizei in Titisee-Neustadt, Freiburg, Konstanz und Tuttlingen ein.