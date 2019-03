Bei einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen und einem Viehtransporter sind drei Menschen gestorben. Zwei weitere Menschen wurden bei dem schweren Unfall auf der Autobahn 24 verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Zarrentin: Schweine stehen nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A24 in einem Gehege aus Feuerwehrleitern. | Bild: Daniel Bockwoldt (dpa)

Zwei Autos und zwei Lastwagen seien in den frühen Morgenstunden in Fahrtrichtung Berlin zwischen Zarrentin und Wittenburg ineinander gekracht, hieß es. Einer der Lastwagen hatte zwischen 600 und 650 Ferkel geladen. Einige der Tiere starben bei dem Unfall, andere wurden verletzt, einige flüchteten.

Ein Viehtransporter liegt nach einem Unfall auf der Autobahn A24 neben weiteren Fahrzeugen. | Bild: Daniel Bockwoldt (dpa)

Wie es dazu kam? Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Ludwigslust wurde der Lastwagen von einer Windböe erfasst und in die Mittelschutzplanke gedrückt. Ein weiterer Laster und zwei Autos fuhren in die noch ungesicherte Unfallstelle. Die Polizei richtete eine Vollsperrung der Autobahn in beiden Richtungen ein. (dpa / AFP)