Oslo vor 2 Stunden

Jesidin Nadia Murad erhält den Friedensnobelpreis: Wir berichten von der offiziellen Pressekonferenz und der Verleihung

Drei Tage lang dreht sich in der norwegischen Hauptstadt Oslo alles um den Friedensnobelpreis, der am Montag in einer feierlichen Zeremonie an die beiden Preisträger 2018, die Jesidin Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis Mukwege vergeben wird. Aus Oslo berichtet Südkurier-Korrespondentin Ulrike Bäuerlein.