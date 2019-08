Vor der Einschulung wird in Deutschland jedes Kind untersucht, ob es reif für die Schule ist. Da jedes Bundesland sein eigenes Schulgesetz hat, ist auch die sogenannte Schuleingangsuntersuchung unterschiedlich geregelt. Meist werden die Kinder im Alter von sechs Jahren – auf Antrag auch schon mit fünf – vom Schularzt untersucht. Dabei geht es sowohl um die körperliche als auch um die seelisch-geistige sowie soziale Entwicklung.

Ist eine besondere Förderung nötig?

Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) betont, soll der Schularzt vor allem feststellen, ob ein Kind in einem bestimmten Bereich „besondere Förderung und Unterstützung“ benötige. Im Falle von Beeinträchtigungen sollten Eltern und Schule beraten werden können und „gegebenenfalls besondere Fördermaßnahmen“ eingeleitet werden, heißt es auf der Website der BZgA.

Neben Fragen nach der Konzentrationsfähigkeit, der motorischen Entwicklung oder der Kontaktfreude werden auch die sprachlichen Kompetenzen geprüft. Spricht das Kind verständlich, „wendet es die Grundregeln von Satzbau und Grammatik an?“, erklärt beispielsweise die Stadt Dortmund auf ihrer Website, worauf es ankommt.

Sprachliche, motorische und geistige Entwicklung

In Berlin liegt der Schwerpunkt der schulärztlichen Untersuchung „auf einer medizinischen Beurteilung der sprachlichen, motorischen und geistigen Entwicklung“ des Kindes, wie die Senatsverwaltung schreibt. Auch die Deutschkenntnisse bei Kindern nichtdeutscher Herkunft werden durch die Ärzte bewertet.

Hierfür wurde die „Berliner Sprachskala“ als standardisiertes Verfahren eingeführt. Diese umfasst vier Stufen von „Kind spricht nicht“ über „Kind spricht einzelne Worte“ und „Kind spricht flüssig mit erheblichen Fehlern“ bis zu „Kind spricht (sehr) gut“.

Laut der Auswertung der Einschulungsuntersuchung von 2017 sprachen 14 Prozent der Kinder nicht oder kaum Deutsch, 20,1 Prozent fehlerhaft und fast 66 Prozent gut bis sehr gut. Besonders mangelhaft waren die Deutschkenntnisse demnach bei Kindern arabischer Herkunft: fast 30 Prozent sprachen hier nicht oder kaum Deutsch.

Kitas helfen bei der Sprachentwicklung

Der Bericht der Senatsverwaltung für Gesundheit zeigt auch, welche Auswirkungen der Besuch einer Kita auf die Sprachentwicklung hat. So konnten von den Kindern nichtdeutscher Herkunft, die nie in einer Kita waren, rund 74 Prozent kein Deutsch. Bei einer Besuchsdauer zwischen einem halben und zwei Jahren sank die Zahl auf knapp 31 Prozent. Bei mehr als zwei Jahren in der Kita schrumpfte sie auf nur noch 4,5 Prozent.

Wie den Schulkindern geholfen werden kann, deren Sprachkenntnisse ungenügend sind, ist ebenfalls Ländersache. In manchen Bundesländern gibt das Gesundheitsamt eine Empfehlung etwa für Förderunterricht ab, in anderen wird der schulpsychologische Dienst eingeschaltet. In manchen Fällen wird auch ein Gutachten zur sonderpädagogischen Förderbedürftigkeit erstellt, wie Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erläutert. Am Ende entscheidet jedoch maßgeblich die personelle Ausstattung der Kitas und Grundschulen darüber, wie die Sprachbildung der Kinder gefördert werden kann. (AFP)