Nach der aufwühlenden Woche für Ex-Radprofi Jan Ullrich ist es nun ruhiger geworden um den 44-Jährigen. Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat sich nach einem Aufenthalt in einer Psychiatrie in eine Entzugsklinik in der Nähe von Frankfurt am Main begeben. Das berichtete die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf einen Vertrauten des 44-Jährigen. Die Ermittlungen gegen Ullrich wegen des Angriffs auf eine Escortdame in einem Hotel laufen. „Ich kann bestätigen, dass Jan Ullrich in eine Entzugsklinik gefahren ist und mit der Therapie begonnen hat“, sagte ein Saarbrücker Geschäftsmann der „BamS“. Der Mann begleitete den früheren Radprofi demnach am Samstag in die Klinik.

Eskalation in Luxushotel

Doch bis es zum Gang in die Klinik kam, bestimmten über Tage hinweg immer noch unglaublichere Schlagzeilen die Medien. Erst der Vorfall mit Til Schweiger auf Mallorca, wo Ullrich dessen Gäste angegangen haben soll. Dann die Ereignisse in dem Frankfurter Luxushotel „Villa Kennedy“, in dem er laut der Frankfurter Staatsanwaltschaft eine Escort-Dame körperlich angegriffen hat.

Ullrichs ungesunder Lebensstil und dessen angebliche Alkoholsucht will schon einigen Freunden des einzigen deutschen Tour de France Siegers aufgefallen sein. In einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“ berichtete der ehemalige Hockey-Nationalspieler Stefan Blöcher von prägenden Erlebnissen. Einmal soll Ullrich so betrunken gewesen sein, dass er, als er seine Frau Sara und seine Kinder vom Flughafen abholen wollte, beim Öffnen der Autotür aus dem Wagen fiel.

Die Hochphase seiner Sportler-Karriere: Jan Ullrich mit seiner Mutter Marianne Kaatz, als er 1997 als erster und einziger Deutsche die Tour de France gewann. | Bild: dpa

Doch steht über all den Vorfällen die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Um der Antwort näher zu kommen, fällt auch der Blick auf einige Männer, die sich ständig in der Nähe von Ullrich befinden. Die „Bild“-Zeitung nennt einen Geschäftsmann aus Saarbrücken, der Unternehmensberater und Betreiber eines Hausmeisterservice sein soll. Dieser sei beim Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt mit dabei gewesen. Der Ex-Ski-Star Frank Wörndl spricht in der Zeitung davon, dass der Mann Jan Ullrich nicht guttue. Auch andere Vertraute von Ullrich, die von dem Blatt genannt werden, sollen berichtet haben, dass der Mann inzwischen einen massiven Einfluss auf den 44-Jährigen habe.

21 Jahre nach seinem sportlichen Höhpunkt: Der frühere Radprofi Jan Ullrich beim Verlassen des Gerichtsgebäude auf Mallorca, nachdem er bei einem Vorfall mit Til Schweiger vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen wurde. | Bild: dpa

Schweizer Villa noch nicht verkauft?

Angesichts des teuren Lebensstils von Ullrich, ist es auch fraglich, wie lange dem gebürtigen Rostocker noch die finanziellen Mittel reichen. Laut „Bild“-Angaben hatte Ullrich nach seiner Karriere ein geschätztes Vermögen von 20 Millionen Euro. Ab dann verdiente er sein Geld als Werbe-Botschafter und mit der Veranstaltung von Rad-Camps. Als Ullrich wegen seiner Unfalls, den er unter Alkoholeinfluss beging, 2017 im schweizerischen Weinfelden vor Gericht stand, wurde dort, so gibt „Bild“ an, ein monatliches Einkommen von 10 000 Franken und ein verbliebenes Vermögen im „hohen einstelligen Millionen-Bereich“ angegeben. Auch steht laut der Zeitung die Villa im schweizerischen Scherzingen, in der Ullrich von 2002 bis 2016 gewohnt hat, noch zum Verkauf. Allerdings ist das Inserat, das auf dem Portal Immoscout 24 geschaltet wurde, nicht mehr online.

Probleme nach Karriere Die meisten Spitzenathleten finden nach Karriere-Ende ihren Platz in der Gesellschaft, wenige stürzen ab. Doch im Gegensatz zu Olympia-Sportlern hätten erfolgreiche Profis laut Ingrid Unkelbach, Leiterin des Olympia-Stützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein, mehr Probleme: "Sie haben im Laufe ihres sportlichen Daseins sehr, sehr viel Geld verdient und standen immer im Rampenlicht." Viele seien dann auf den Umbruch nach der Karriere nicht vorbereitet. Hier sei "psychologische Betreuung sinnvoll", rät Unkelbach. (dpa)

