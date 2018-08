von Petra Kaminsky, dpa

Sechs Beine, Fühler und Facettenaugen – den Ekel vor Insekten kennen viele. Besonders wenn sie in die Tiere reinbeißen sollen. Zugleich lockt das gute Gewissen: Fachleute werben mit Nachdruck, dass wir alle mehr Krabbeltiere und Maden essen sollen, um Klima und Umwelt zu retten. Und um etwas gegen die Formen der Massentierhaltung zu tun, bei der Säugetiere wie Rinder und Schweine leiden. Guten Appetit mit Sechsbeinern also? So schlicht und schnell läuft das nicht.

In der Küche des Kreativzentrums in Pforzheim verströmen frische Pfifferlinge, Kräuter und Nudeln einen leckeren Duft. Die Köchin schwenkt die bräunliche Pasta mit ihren Mini-Pünktchen in der Pfanne. Die kleinen Flecke – das ist das dunkle Insektenmehl. Hergestellt aus Alphitobius diaperinus, aus den Larven des Getreideschimmelkäfers.

Daniel Mohr, Geschäftsführer von Plumento Foods, spricht liebevoll von Buffalowürmern – so wie andere Hersteller von Insektennahrung. Fein gemahlen, als Mehl in Bandnudeln geknetet, erhöhen die Tierchen den Anteil wertvoller Eiweiße. „Die Insektenpasta schmeckt nach Aussage vieler Sterne-Köche hervorragend. Und zwar ein bisschen nussig“, schwärmt Mohr, 50, ein Wirtschaftsingenieur mit eckiger Brille und freundlich verschmitztem Lächeln. Der Test mit Nudelsalat und Pilzpfanne bestätigt es: nussig passt. Seinen Doktor hat der Pforzheimer, der aus einer traditionsreichen Schmuckproduzenten-Familie stammt, am Lehrstuhl für Marketing der TU Berlin gemacht. 14 Jahre lebte Mohr in Asien, war dort Unternehmer, lernte Speise-Insekten kennen. Dann der Umbruch: Er wollte etwas Neues starten, was einen größeren Sinn ergibt. Für ihn, die Umwelt, die Welt.

Daniel Mohr, der Geschäftsführer der Plumento Food GmbH, sitzt hinter Gläsern mit getrockeneten Insekten und Produkten des Unternehmens. Plumento Food entwickelt und vertreibt Produkte, die unter anderem Insektenmehl als Bestandteil haben. | Bild: Marijan Murat/dpa

Mohr gehört zu den treibenden Kräften einer zweiten Welle in Sachen Ess-Insekten. Die Pioniere sorgten dafür, Heuschrecken und Mehlwürmer bei uns überhaupt auf die Teller zu bekommen. Gegrillt oder geröstet. Sie wollten Neugierige locken. Doch die Zahl der echten Fans hält sich in Grenzen. Umfragen zeigen: Die Mehrheit kennt das Thema, möchte aber nicht zugreifen. Jetzt – im zweiten Schub – wählen Hersteller vermehrt einen anderen Weg, um den Ekelfaktor zu umgehen. Die Tiere werden nicht als Ganzes angeboten, sondern verarbeitet. Das wenig Bekannte soll in einer äußerlich bekannten Form den Weg auf neue Märkte finden.

Start-ups und Online-Shops beackern dieses Feld. Neuerdings ziehen auch Handelsriesen mit. Wie der Metro-Konzern. Er verkauft die Insektennudeln von Plumento unter anderen in mehreren Real-Filialen. Und bietet sie seit Juni den Großhandelskunden etwa in Hamburg, Köln und Berlin an. Coop in der Schweiz startete im August 2017 mit Insektenbällchen und -burgern des Zürcher Herstellers Essento. Seither wurde das Sortiment zwei Mal erweitert.

Markus Höll (rechts) legt in einer Nudelmanufaktur in Straubenhardt im Enzkreis die Insektenpasta in einen Trockenschrank. Landen die Nudeln erst einmal im Kochtopf, ist kaum noch etwas von den verarbeiteten Würmern zu erkennen. | Bild: Marijan Murat/dpa

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Produkte zu generieren, die die Familie im alltäglichen Leben essen kann. Zum Frühstück Granola, mittags Croutons, abends eine Nudel“, beschreibt Mohr den Weg seines Teams. „Nicht um Fleisch zu ersetzen, aber um eine weitere Alternative zu bieten, die wahrscheinlich der Umwelt guttut.“

Der Blick in die Zukunft ist es denn auch, der Politiker und Lebensmittelexperten für Heuschrecken, Käfer & Co. werben lässt: 2050 müssen rund neun Milliarden Menschen ernährt werden. Dies könne nur gelingen, wenn reiche Länder ihr Essverhalten umstellen. Traditionelle Viehzucht benötigt viel Fläche, Wasser und Futter. Gleichzeitig wächst das Mitgefühl mit Säugetieren in Massenproduktion.

Markus Höll, Mitarbeiter einer Nudelmanufaktur, die u.a. für die Plumento Food GmbH produziert, legt insektenhaltige Bandnudeln in einen Trockenschrank. Plumento Food entwickelt und vertreibt Produkte, die unter anderem Insektenmehl als Bestandteil haben. | Bild: Marijan Murat/dpa

Automatisierte günstige Massenproduktion von Insekten für Menschen ist dagegen vielfach Neuland. Kleinteilige Handarbeit – so läuft auch die Pasta-Produktion von Plumento derzeit. In einer Nudelmanufaktur in Straubenhardt im Enzkreis mischt Markus Höll ein Pulver aus gefriergetrockneten Larven mit Hartweizengrieß und Wasser. Der Teig wird zu Platten gewalzt. Höll trägt die Nudelmasse von einer historisch anmutenden Maschine zur nächsten. Eine davon zerschneidet die Platten schließlich zu Bandnudeln. An anderen Tagen entstehen hier Eier-Tagliatelle und Spätzle mit tierischem Protein-Zusatz. Getrocknet wird die Ware in einem hölzernen Heizschrank.

Günstig sind die Nudeln nicht

Das Insektenmehl kauft Plumento in den Niederlanden. Selbst der hohe Preis kann den Optimismus der Pasta-Produzenten nicht bremsen: „Der Zusatz des Insektenmehls verteuert die Nudeln stark und erhöht die Herstellungskosten um etwa 50 Prozent“, berichtet Mohr. Für eine 250-Gramm-Packung zahlt der Supermarktkunde um vier Euro, im Netz kann sie schon mal sechs kosten. Es gebe Anfragen aus vielen Ländern. Die Manufaktur sei derzeit alleine durch die Insektenprodukte ausgelastet.

Den Preis durch Massenproduktion zu senken, das ist das erklärte Ziel von Radek Husek und seinen Firmen Cricket Lab und Sens Foods. Der 25-jährige Tscheche züchtet in einer kürzlich eröffneten Fabrik im thailändischen Chiang Mai Hausgrillen.

Pionier: Der Tscheche Radek Husek hat eine Insektenfarm in Thailand gegründet. | Bild: Visarut Sankham/dpa

Die Wärme in Thailand senkt die Energiekosten und führt dazu, dass die Insekten gut gedeihen. Die Tiere werden in blauen Kunststoff-Boxen gezogen, die in die Höhe gestapelt sind. In der Fabrik läuft vieles automatisiert. Bei einem Gang durch die Anlage mit hellen Metallwänden und Edelstahl-Tanks zeigen Mitarbeiter, wie modern und sauber es ist. Es gilt wohl, Befürchtungen zu zerstreuen, dass Hygiene-Standards in Asien nicht immer denen in Europa entsprächen.

„Selbst für Vegetarier akzeptabel“

Wenn sie ausgewachsen sind, werden die Tierchen gekühlt und in eine natürliche Schlafphase gebracht, einen ewigen Winterschlaf. Auf diesen Prozess berufen sich viele, die sagen, Insekten erlitten beim Töten kein Leid. „Ich kenne sogar Vegetarier, für die unsere Produkte deshalb akzeptabel sind“, erzählt Husek. Am Ende werden die Allesfresser gemahlen.

„Wir wollen mit wenig Aufwand viel produzieren, um die Ware zu kostengünstigen Preisen anbieten zu können“, sagt Husek. Das Pulver wandert bei Sens etwa in Energie-Riegel, die ab 2,50 Euro kosten, und Grillen-Brot. Ähnlich wie bei Plumento Foods glaubt das Team um Husek, dass bekannt aussehende Produkte die Hürden zum Anbeißen senken. „Den Schritt zum ersten Mal Insektenessen muss man so leicht wie möglich machen“, sagt Husek.

Quartier: In blauen Boxen werden die Grillen gezüchtet und täglich kontrolliert. | Bild: Visarut Sankham/dpa

Nils Grabowski vom Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit der Tierärztlichen Hochschule Hannover ist längst ein Fan der Insekten-Küche. In Sachen Hygiene ist der Wissenschaftler sicher, dass Sechsbeiner genauso sauber produziert werden können wie andere Lebensmittel.

Grabowski weiß zu berichten, dass es zwei Gruppen von Insekten-Essern gibt: Konsumenten, die es erkennen wollen, wenn Sechsbeiner auf dem Teller sind. Und die anderen, die eher die getarnten, gemahlenen Tiere zu sich nehmen wollen. Um dem Ekel keine Chance zu geben.

Getier: Die auf Huseks Farm gezogenen Grillen werden getrocknet und zermahlen. | Bild: Visarut Sankham/dpa

„Insekten lieben Massentierhaltung“ Ernährungsforscher Guido Ritter wirbt dafür, dass wir Grillen und Mehlwürmer zu uns nehmen. Er hat Firmengründer unterstützt, die ein Proteinpulver aus Insekten auf den Markt gebracht haben. Guido Ritter, Professor an der FH Münster. Er lehrt am Institut für Nachhaltige Ernährung und forscht auch zu Insekten als Nahrung. | Bild: Ulrike Dammann/FH Münster/dpa Bei uns mögen viele Leute keine Insekten, der Ekelfaktor ist groß. Lässt sich das überwinden? Ja, aber das braucht Zeit. Das ist kein genetisch angeborener Ekelfaktor, sondern kulturell geprägt. Wenn Mutter sagt: Igitt, das darfst du nicht in den Mund nehmen, lernt das Kind, dass das tabuisiert ist. Es ist eine Sache, die man über eine Generation neu lernen kann. Wie läuft so ein Lernprozess ab? Ich erwarte jetzt eine Phase, wo der Kribbelfaktor, etwas Neues auszuprobieren, noch eine Rolle spielt. Dabei werden Produkte auf den Markt gebracht, die unter dem Aspekt kurzfristige Aufmerksamkeit wichtig sind. Dann wird ein Stück Ernüchterung eintreten, weil man merkt: Hoppla, ist ja gar nicht so spektakulär. Wenn dann der Preis akzeptabel ist und die Quellen sicher sind, geht der Trend in Richtung Normalität. Insekten werden in unsere Lebensmittel-Produkte hineinkommen. Welche Hürden sehen Sie noch? Alles muss ordentlich deklariert werden. Auch die Allergen-Kennzeichnung muss ordentlich gemacht werden. Gerade sind die Rohstoffe auch noch teuer. Denken Sie, dass die Zucht künftig verstärkt in Europa stattfinden wird? Ich bekomme Anfragen von Bauern, die aus dem System aussteigen wollen, Kühe, Schweine oder Hühner in dieser Art zu züchten. Wegen der Diskussion um Säugetiere in der Massentierhaltung. Diese Bauern suchen Alternativen. Ich glaube, dass in Europa größere Produktionsstätten für Insekten entstehen werden. Insekten lieben Massentierhaltung, sie fühlen sich erst kuschelig warm, wenn sie zusammenrücken. Das macht die Zucht etwas unproblematischer. Wie sehen Sie die Produktqualität? Wir haben gelernt: Was wir an Tiere verfüttern, kommt am Ende auf den Teller. In außereuropäischen Ländern herrscht die Vorstellung, dass man aus Abfällen als Futter mit Insekten hochwertige Proteine erzeugen könnte. Das sehe ich sehr kritisch. Man muss sich das Futter genau angucken. Die ganze Produktion sollte hygienisch sein. Da sind die Vorgaben der Europäischen Kommission ganz klar.

