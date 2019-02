Wer in Rio de Janeiro wohnt, braucht keine Statistik, um zu wissen, dass es der Stadt schlecht geht, man merkt es: Finanzielle Pleite, Arbeitslosigkeit und alltägliche Gewalt prägen das Bild.

Dieses Jahr hat besonders schlecht angefangen. Ein Unglück reihte sich an das andere. Bei einem Brand auf dem Trainingsgelände von Flamengo Rio de Janeiro kamen zehn Jugendspieler ums Leben. Ein Unwetter ging über Rio herab, das Überschwemmungen, Erdrutsche, Stromausfälle, umgestürzte Bäume, versperrte Straßen zur Folge hatte. Mindestens fünf Menschen starben. Sogar mehr als 40 Menschen starben in der Stadt bei Polizei-Operationen.

Bunt und laut geht es zu beim Karnevalsumzug in Rio de Janeiro. | Bild: CHRISTOPHE SIMON/afp

Es ist grotesk: Wenn man in dieser Karnvelas-Zeit die Zeitungen liest, dann sind die ersten Seiten wie üblich voll mit Gewalt, Korruption, Vetternwirtschaft und anderen Übeln Brasiliens.

Doch dann stößt man auf einmal auf die Probe einer Gruppe des Straßekarnevals, oder die Vorbereitung der Königin einer Sambaschule. Und man fragt sich, ob der Karneval trotzdem oder gerade deswegen so ausgeprägt ist. Jedenfalls hilft er bei der Flucht in eine Welt, in der alles in Ordnung ist.

Ein freizügiges Spektakel

Mit seinen üppigen Formen und überschwänglichen Farben regt der Karneval die Phantasie an, lässt wie etwa auch bei einem Besuch in Disneyland in Gedanken reisen. Jede Sambaschule mit ihrem Motto nimmt mit in eine andere Welt.

Der Karneval ist die jährliche Katharsis eines Volkes, bei der sich der Druck aus dem Dampfkochtopf eines jeden einzelnen befreit. Er ist wie eine Reinigung der Seele, ein Ereignis, bei dem fast alles erlaubt ist. Tanzen, flirten, und noch mehr. An diesem Donnerstag fallen die Kondome beim Bäcker auf. Nicht versteckt in einem Automaten auf der Toilette, sondern offen an der Kasse. Wenn New York “Sex and the City” ist, dann ist Rio de Janeiro die versexte City.

Im Sambodrom führen die Schulen ihre Tänze auf. | Bild: Luiz Eduardo Perez/dpa

Autofahrer halten an, wenn Sambagruppen vorbeiziehen. Männer verkleiden sich als Frauen. Weiße jubeln Schwarzen zu. Der Karneval ist wie in Rio de Janeiro überall dort in Brasilien und Lateinamerika besonders eindrucksvoll, wo sich die katholischen Bräuche mit der afrikanischen Kultur vermischt haben.

Der Karneval in Rio ist eine große Bühne, den nicht nur Stars und Sternchen für sich zu nutzen versuchen, sondern auch Politiker. Der ehemalige Bürgermeister Eduardo Paes brauchte sich nicht volksnah zu geben, er ist ein großer Fan der Sambaschulen.

Bürgermeister gegen Karneval

Sein Nachfolger, der evangelikale Bischof Marcelo Crivella, dessen Universalkirche, gegen Sex vor der Ehe ist, würde den Karneval am liebsten abschaffen. Es gibt noch andere, die den Karneval fürchterlich finden und die Stadt in diesen Tagen verlassen. Sie machen Platz für die Millionen, die zum Feiern kommen.

Eine halbe Stunde dauert der Umzug einer Schule, an einem Abend im Karneval präsentieren sich ein halbes Dutzend Schulen. Wer alle Schulen sehen möchte, geht um sechs Uhr morgens nach Hause. Rio ist eine chaotische Stadt, aber der Karneval ist eine organisierte Welt.

Geuza de Oliveira Silva, Karnevals-Urgestein | Bild: Martina Farmbauer

Die Sambaschulen fangen bereits kurz nach dem Ende eines Karneval wieder mit der Vorbereitung für den nächsten an. “Im August beginnen schon die Aktivitäten”, sagt Geuza de Oliveira Silva. Sie ist 84 Jahre alt und bei einer Sambaschule für ein Teil der Parade verantwortlich. Mindestens eine technische Probe unter der Woche, eine Probe in der Sambaschule am Wochenende.

„Wer noch nicht an einer Parade teilgenommen hat, muss das mindestens einmal im Leben tun“, sagt Karnevals-Urgestein Geuza, „so lange es geht, werde ich weitermachen.”