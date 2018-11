von Birgit Holzer und AFP

Der Schrecken war groß bei Mélanie und Jonathan Vitry, als ihr Sohn Ryan auf die Welt kam: Dem Neugeborenen fehlte die rechte Hand. „Ich fing an zu weinen, Jonathan wurde ohnmächtig“, erinnert sich die Mutter mit einem bitteren Lächeln an diesen ersten Moment zurück, der eigentlich ein freudiger sein sollte: die Geburt ihres Kindes.

Die Fehlbildung war bei den vorherigen Ultraschalluntersuchungen nicht entdeckt worden. Ihre Ursache erscheint bis heute rätselhaft. Eine Sache verwundert außerdem: In einem Umkreis von nur 17 Kilometern waren zwischen 2009 und 2014 insgesamt sieben weitere Babys mit Missbildungen wie fehlender Arme, Unterarme oder Hände auf die Welt gekommen. Elf ähnliche Fälle wurden zudem seit 2000 gezählt.

Genetische Gründe ausgeschlossen

Bei Mélanie Vitry und anderen betroffenen Müttern schlossen die Ärzte eine genetische Veranlagung aus. Die Frauen hatten während der Schwangerschaft weder Medikamente noch Drogen oder Alkohl zu sich genommen, nicht geraucht und sich normal ernährt.

Pfronten/London Duogynon soll für seine Missbildungen verantwortlich sein: Andre Sommer will nicht aufhören zu kämpfen Das könnte Sie auch interessieren

Diese beunruhigenden Vorgänge brachten die Ärztin Emmanuelle Amar auf den Plan, eine Spezialistin für Missbildungen, die eine Untersuchung einleiten ließ. „Wir haben alle betroffenen Mütter mit einem sehr umfangreichen Fragebogen über ihre Lebensgewohnheiten befragt. Die einzige Gemeinsamkeit war, dass all diese Frauen in einer ländlichen Gegend inmitten von Feldern lebten.“ Mitgemacht bei dem Fragebogen hat auch Mélinda Mostini. Ihrem Kind Léo fehlt seit der Geburt die linke Hand.

Dem französischen TV-Sender „Franceinfo“ sagte sie: „Ein Arzt kam zu uns und stellte Fragen zu unseren Essgewohnheiten, welche Medikamente wir einnehmen, welche Putzmittel wir verwenden. Aber es gab keine Übereinstimmungen mit den anderen betroffenen Familien. Wir fragten uns damals, ob es mit der Umwelt zu tun hat. Mit Düngemitteln, Pestiziden...“

Der Sohn von Mélinda Mostini kam ohne linke Hand auf die Welt. | Bild: Screenshot/francetvinfo.fr/Mathieu Mondoloni

Handelte es sich also um eine Belastung durch Umweltgifte, die zu den Fehlbildungen bei Neugeborenen führten, wie manche grüne Abgeordnete vermuten? Einige Umweltschützer vermuten Pestizide als mögliche Ursache, da die Fälle stets in ländlichen Gebieten auftauchen. Andere sprechen von möglichen Gendefekten. Bisher gibt es aber auch dafür keine Belege.

Zwei Regionen sind betroffen

Amar informierte die nationalen Gesundheitsbehörden, die in einem Bericht zumindest „Abnormitäten“ bei mehreren Kindern in zwei verschiedenen französischen Gegenden feststellten, die „wahrscheinlich nicht zufällig“ entstanden seien. So war nicht nur die Gegend um das bretonische Lorient betroffen, sondern auch eine Region etwas südwestlicher gelegen im Loire-Tal. Inzwischen hat das Gesundheitsministerium eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis werde in drei Monaten veröffentlicht, sagte der Chef des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, François Bourdillon. „Nichts wird verschwiegen“, versprach er.

Dunkle Erinnerungen Die Häufung von fehlgebildeten Babys in Frankreich erinnert an den Fall Contergan. Mit dem Namen ist eine der größten Arzneimittel-Katastrophen verbunden. Tausende Kinder, deren Mütter das damals als ungefährlich geltende Schlafmittel der Firma Grünenthal in der Schwangerschaft genommen hatten, kamen mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Weltweit wurden nach Einnahme von Contergan bis zu 12 000 fehlgebildete Kinder geboren. (dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein