Gülsüm Türker-Huber, 39, lebt in Eriskirch. | Bild: Claudia Wörner

"Ein wenig mehr Flexibiltät würde den Deutschen guttun"

„Mir gefällt, dass Deutschland so ein ordentliches Land ist und alles gut funktioniert. In meiner Heimat müssen wir immer einen Plan B oder C in der Tasche haben. Auf der anderen Seite würde den Deutschen ein wenig mehr Flexibilität guttun. Besonders die Schwaben erlebe ich als warmherzige, freundliche Menschen und ich mag ihre Ehrlichkeit. Ich habe in den elf Jahren, die ich hier lebe, bis auf ganz wenige Ausnahmen keine negativen Erfahrungen gemacht. Schön wäre, wenn wir als Ausländer mehr Aufmerksamkeit für unsere Fähigkeiten bekommen würden. Von ihnen profitieren auch die Deutschen. Sobald ein Mensch in einem Land lebt, wird er ja zum Teil einer Kette. Deshalb sollte er auch eine Stimme haben. Obwohl ich in der Türkei zwei Uni-Abschlüsse habe, war es nicht leicht, hier Arbeitgeber von meinen Fähigkeiten zu überzeugen. Etwas enttäuscht bin ich vom Schulsystem in Deutschland. Ich habe den Eindruck, dass es oft mehr um das System als um die Kinder geht. Da ich sehr gerne singe, habe ich mich sofort nach meiner Ankunft in Deutschland nach einem Chor umgesehen. Obwohl ich kaum Deutsch konnte, wurde ich herzlich aufgenommen. Sowohl im Philharmonischen Chor Friedrichshafen, in dem ich mich im Vorstand engagiere, als auch im Kammerchor Tettnang fühlte ich mich vom ersten Augenblick an akzeptiert. Musik verbindet und Singen ist für die Integration geradezu ideal. Die Musik ist wie eine gemeinsame Sprache und es ist ganz egal, woher jemand kommt.“ (Aufgezeichnet von: Claudia Wörner)

Gülsüm Türker-Huber, 39, stammt aus der Türkei und lebt seit elf Jahren in Eriskirch. Sie ist Assistentin der Geschäftsführung in einem Industriebetrieb in Langenargen

-----------------------

Asli Büyüktemürlenk aus Salem. | Bild: Martina Wolters

"Hier fühle ich mich frei"

„Was mir daran gefällt, in Deutschland zu leben? – Ich bin hier groß geworden. Mit zehn Jahren bin ich hierher gekommen. Als es meine Eltern 1985 wieder in ihre Heimat zurückgezogen hat, bin ich zwar für ein halbes Jahr mitgegangen, dann aber zusammen mit meinem Ehemann wieder zurückgekehrt. Hier fühle ich mich einfach frei, kann alles selbständig tun. Sehr gut finde ich das finanzielle Absicherungssystem und das Beratungsangebot. Gut gefällt mir, dass auf das Erlernen der deutschen Sprache heute viel Wert gelegt wird. Bei uns war das damals noch nicht so. Ich saß in einem komplett deutschsprachigen Unterricht und habe keine Hilfe bekommen. Obwohl ich sehr gerne hier bin, könnte sich das ein oder andere verbessern. Zum Beispiel könnte der Service in Einkaufsläden besser werden. In der Türkei packt der Verkäufer an der Kasse die gekauften Waren für mich ein. Ich würde mir auch allgemein ein offeneres Verhalten gegenüber ausländischen Menschen wünschen. Sie sollen mich erst einmal kennenlernen, bevor sie über mich urteilen. Bei meinen Kolleginnen im Salemer Familientreff fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Wir haben auch schon viel Schönes in unserer Freizeit zusammen erlebt. Aber manchmal im Alltag begegnen mir unschöne Situationen. Zum Beispiel hatte ich einmal ein ungutes Erlebnis beim Hähnchenkauf an einem Imbisswagen. Ein durchaus gebildeter, älterer Herr deutscher Abstammung brachte mich in Verlegenheit durch mehrfach laut geäußerte Bemerkungen zu meiner Herkunft und Religion. Das hat mich sehr verletzt.“ (Aufgezeichnet von: Martina Wolters)

Asli Büyüktemürlenk, 55, geboren in der Türkei, lebt in Salem

--------------------

Ahmad Abou Alnjoumalmhamid, 24, lebt heute in Überlingen. | Bild: Sabine Busse

"Unter den Flüchtlingen gibt es gute und schlechte Menschen"

„Ich war 19 Jahre alt, als ich nach Deutschland kam. Das ist jetzt vier Jahre her. Als Kritiker des Regimes war ich in Syrien im Gefängnis. Zurzeit mache ich eine Ausbildung am Überlinger Krankenhaus. Ich lebe gerne in Deutschland. Die Leute hier helfen einem, egal welche Nationalität man hat. Als ich als Flüchtling hierher kam und die Sprache noch nicht konnte, haben mir viele Menschen geholfen. Einfach so. Die Mehrheit der Deutschen ist hilfsbereit, das gefällt mir sehr! Die deutsche Bürokratie ist manchmal kompliziert, aber es gibt immer jemanden, der mir hilft. Was ich mir von den Deutschen wünsche? Eigentlich müsste es umgekehrt sein und die Deutschen sollten sich etwas von mir wünschen! Das Einzige, was ich möchte, ist, dass die Menschen bei negativen Erlebnissen mit Flüchtlingen nicht denken, es sind alle so. Wie überall gibt es auch unter den Flüchtlingen gute und schlechte Menschen. Mir sind hier zwei Dinge passiert, die ich nie vergessen werde. Als mein Fahrrad kaputt war und ich nicht weiter wusste, hat mich eine fremde Frau zur Werkstatt gebracht und sogar die Reparatur bezahlt. Ein anderes Erlebnis war schlimm. Als ich einmal aus der Schule kam, war meine Wohnungstür mit einem Hakenkreuz und Hundekot beschmiert. Das war schrecklich!“ (Aufgezeichnet von: Sabine Busse)

Ahmad Abou Alnjoumalmhamid, 24, kommt aus Syrien und lebt heute in Überlingen

----------------

Justyna Plaza-Köder, 38, lebt heute in Bonndorf/Schwarzwald. | Bild: Edinger, Gerald

"Deutschland ist offener für Neues als Polen"

„Kurz vor meinem Diplomabschluss zur Verwaltungsfachwirtin habe ich meinen deutschen Mann kennengelernt. So landete ich Ende 2008 in Bonndorf. Ich habe einen Integrationskurs besucht und währenddessen das Angebot bekommen, die Morgenbetreuung in der Grundschule zu übernehmen. Zwischenzeitlich ist die Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung dazugekommen. Dieses Jahr hat mich die Stadt zusätzlich für das Integrationsgremium eingestellt, wo ich meine Erfahrungen und auch meine Muttersprache einbringen kann und soll. Deutschland ist offener für Neues als Polen, man merkt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Am Bodensee fühlt man sich schon hin und wieder an südlichere Länder erinnert. Als Kind habe ich die Serie ‚Schwarzwaldklinik’ mit meiner Oma geschaut. Heute lebe ich in direkter Nachbarschaft zum ‚Hüsli’ von Doktor Brinkmann. Immer wieder bin ich erstaunt, wie viele Deutsche osteuropäische Wurzeln haben. Trotzdem wissen sie oft wenig über Land und Leute. Ich wünsche mir von den Deutschen mehr Mut, die direkten Nachbarn und gar nicht so selten die Vorfahren kennen zu lernen. Beide könnten voneinander profitieren. Der Unterschied zwischen Polen und Deutschen wird vielleicht so deutlich: Wenn man einen Polen fragt, wie es ihm geht, kommen oft Dinge, die nicht gut laufen. Bei den Deutschen ist die erste Antwort meist positiver formuliert. Einer meiner Lieblingssätze ist: ‚Mir geht es gut, ich jammere weiter.’“ (Aufgezeichnet von: Gerald Edinger)

Justyna Plaza-Köder, 38, wurde in Zabrze/Polen geboren und lebt in Bonndorf/Schwarzwald

--------------------

Enser Demiray, 40, lebt in Bad Säckingen am Hochrhein. | Bild: Rank, Marion

"Ich wünsche mir, dass meine Religion akzeptiert wird"

„Mir gefällt es, in Deutschland zu leben, weil man hier nach den Regeln lebt, Beispiel Verkehr und Müll. Das sehe ich als Pluspunkt, vermisse es zu Hause in der Türkei, da sind sie noch nicht richtig erzogen worden. Nicht so gut finde ich, dass wenn etwas passiert, unter drei möglichen Verdächtigen gleich der Ausländer beschuldigt wird: ‚Der ist es.’ Ich wünschte mir, dass nicht alle in einen Sack gesteckt werden. Dass man Türke ist, heißt nicht, dass man stiehlt und Bomben legt. Wir werden nicht als Menschen angesehen, sondern als Ausländer. Ich lebe und arbeite gerne hier, bin in Deutschland geboren, verliere aber trotzdem niemals den Stempel als Ausländerin. Von den Deutschen wünsche ich mir, dass meine Religion akzeptiert wird, dass ich so akzeptiert werde, wie ich aussehe, mit meinem Kopftuch. Wer mich nicht kennt, glaubt immer, ich wäre eine Asylantin. Ich bin hier geboren, trage aber seit 20 Jahren ein Kopftuch. Deshalb werde ich von vielen beleidigt, sie nennen mich Asylantin und Schmarotzerin, die nicht arbeitet und auf Staatskosten lebt. Man will es hier nicht wahrnehmen, dass Kopftuch-Trägerinnen auch Deutsch können. Mir tut das weh. Ein besonderes Erlebnis im Zusammenleben mit den Deutschen war es für mich, als mich wegen meines Kopftuches niemand einstellen wollte. Mein jetziger Chef war der Einzige, der es tat. Dafür bin ich bis heute dankbar und dafür, dass er mir gestattet, mit meinem Kopftuch zu arbeiten.“ (Aufgezeichnet von: Marion Rank)

Enser Demiray, 40, wohnt in Bad Säckingen, Türkin, in Deutschland geboren, leitet in Bad Säckingen drei Filialen der Bäckerei Gehri Hochschwarzwald

----------------

Ali Gürsac, 71, lebt in Wutöschingen am Hochrhein. | Bild: Edinger, Gerald

"Deutschland ist auch unsere Heimat"

„Ich wurde in Skopje (Mazedonien) geboren. 1955 durften wir nach einem Abkommen zwischen Jugoslawien und der Türkei in die Türkei ausreisen. So bin ich als achtjähriger Junge mit meinen Eltern und fünf Geschwistern nach Izmir (Türkei) gekommen. 1971 kam ich mit meiner Frau als Gastarbeiter nach Lörrach. Seit vielen Jahren wohne ich in Wutöschingen. Wenn ich spazieren gehe, auf dem Sportplatz bin oder auf ein Fest gehe, treffe ich viele Leute, die ich kenne und ich unterhalte mich sehr gerne mit ihnen. An Deutschland gefällt mir die soziale Sicherheit, die Sauberkeit und die Natur. Meine Kinder sind in dieser sicheren Gesellschaft groß geworden, und jetzt meine Enkel. Darüber bin ich sehr froh. Ich wünsche mir, dass gegenüber anderen Kulturen, Religionen oder Sitten keine Vorurteile gebildet werden, sondern die Leute aufeinander zugehen und sich vorher erst mal informieren. So wird es viel leichter, andere Kulturen zu verstehen und zu respektieren. So könnten viele Barrieren mit Leichtigkeit überwunden werden. Die ersten Jahre in Deutschland waren sehr schwer am Arbeitsplatz. Es gab Benachteiligungen bei der Arbeit, nur weil wir Ausländer waren und uns sprachlich noch nicht dagegen wehren konnten. Wir wurden angeschrien, erniedrigt und belächelt, das tat mir sehr, sehr weh. Ich bin immer mit Offenheit, Ehrlichkeit und viel Humor auf die Deutschen zugegangen, bis ich in unserer gemeinsamen Gesellschaft als gleichwertiger Mensch akzeptiert wurde. Dabei habe ich sehr viele Freundschaften mit Deutschen geschlossen, die noch bis heute bestehen. Dieselbe Einstellung habe ich auch meinen Söhnen weitergegeben, die es so leben. Deutschland ist auch unsere Heimat.“ (Aufgezeichnet von: Gerald Edinger)

Ali Gürsac, 71, wohnt heute in Wutöschingen am Hochrhein

---------------------

Heba Lala, 23, stammt aus Syrien und lebt mit ihrem Mann in Rielasingen-Worblingen. | Bild: Sirgune Piorreck

"Jeder hat hier eine Chance"

„Mir gefällt in Deutschland, dass die Menschen normal leben können, dass keiner Hunger hat, dass man Arbeit finden kann, dass man hier in Freiheit leben kann. Jeder hat hier eine Chance, auch wenn er älter ist oder auch behindert. Als ich hier ankam, habe ich zunächst einen Deutschkurs gemacht, dann ein Praktikum. Seit September mache ich nun eine Ausbildung zur Fachinformatikerin. Ich wünsche mir, später im Bereich Politik arbeiten zu können. Weniger Bürokratie wäre gut. Wenn man zum Beispiel etwas beantragen muss, dauert es oft viel zu lange, bis eine Antwort kommt. Als ich vor drei Jahren hier ankam, haben uns alle sehr herzlich willkommen geheißen und uns geholfen hier anzukommen: der Helferkreis, die Sozialarbeiter, die Menschen in unserem Umfeld. Inzwischen musste ich jedoch leider auch andere Erfahrungen machen. Ich wünsche mir, dass mir alle Menschen offen begegnen und mich als Mensch kennenlernen. Ich habe sehr viele nette Deutsche kennengelernt, jedoch wenige in meinem Alter, erst jetzt in der Ausbildung. Mit den Kolleginnen aus den Sprachkursen habe ich viel Spaß. Wir kommen aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel dem Libanon oder Rumänien. Manchmal treffen wir uns nach dem Unterricht. Dann ist es meistens sehr lustig. In meiner Freizeit backe ich gerne. Bei einem Besuch bei einer deutschen Familie habe ich zum ersten Mal Marmorkuchen gegessen. Die Mutter der Familie hat den Kuchen zubereitet und für mich war klar – das ist ein ‚Mama-Kuchen’. Es hat mir so gut geschmeckt, dass ich diesen Kuchen auch zu Hause backen wollte und ich habe meiner Familie stolz den ‚Mama-Kuchen’ präsentiert. Erst später habe ich verstanden, dass der Kuchen eigentlich Marmorkuchen heißt.“ (Aufgezeichnet von: Sirgune Piorreck)

Heba Lala, 23, stammt aus Syrien und lebt mit ihrem Mann in Rielasingen-Worblingen

----------------------

Andres Negreros Abril, 39, stammt aus Guatemala und lebt heute in Sigmaringen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

"Etwas Patriotismus darf sein"

„Für mich ist Guatemala noch immer meine Heimat, aber ebenso auch Deutschland. An Deutschland mag ich die Ordnung und die Sauberkeit, und dass man hier in Recht und Freiheit leben kann. Ich bin stolz, Deutscher zu sein und jetzt auch Sigmaringer. Guatemala habe ich verlassen, um in Europa eine bessere Zukunft zu haben. Hier kann ich in Frieden leben, meine Zukunft gestalten und meine Träume verwirklichen. Ursprünglich habe ich in Spanien gelebt, bin aber stolz darauf, jetzt Teil dieses Landes zu sein und hoffe, dass ich mit meinem Geschäft einen ganz kleinen Teil dazu beitragen kann, dass meine Heimat einer guten Zukunft entgegengeht. Bei den Deutschen vermisse ich ein wenig den Stolz auf ihr eigenes Land. Ich bin es gewohnt, dass man der Nationalflagge mit Respekt begegnet und auch die Nationalhymne singt. Etwas Patriotismus darf durchaus sein. Aber das darf nicht in Extremismus ausarten, finde ich. Ein besonderes Erlebnis hatte ich vor einigen Jahren, als ich mit der Fechtnationalmannschaft Guatemalas nach Deutschland kam. Es war Karnevalszeit und auf dem Flughafen schnitt man mir nach altem Brauch die Krawatte ab. Ich habe gedacht, was tun die da? Inzwischen weiß ich: Jedes Land hat seine Bräuche und Deutschland eben den Karneval.“ (Aufgezeichnet von: Karlheinz Fahlbusch)

Andres Negreros Abril, 39, stammt aus Guatemala und wurde 2017 eingebürgert. Er hat Marketing studiert und betreibt in Sigmaringen den Laden „Andi’s Früchte“. Abril ist mit einer Deutschen verheiratet, die an einer Schule in Sigmaringen Lehrerin ist

----------------

Ehab Al-Sweidani, 27, lebt in Bad Säckingen. | Bild: Rank, Marion

"Ich schätze die Demokratie"

„Ich lebe seit rund vier Jahren in Deutschland. Hier wird man als Mensch akzeptiert. Ich schätze die Demokratie, die freie Meinungsäußerung. Deshalb bin ich beunruhigt, dass die AfD in den Bundestag gekommen ist. Ich mag die Atmosphäre in Deutschland, man fühlt sich hier als Fremder herzlich willkommen. Wir sind Gäste hier und sollten uns auch so benehmen. In Deutschland muss ich zwei Jobs machen, um über die Runden zu kommen, verdiene nicht so viel wie in Syrien, wo wir keine Steuern bezahlen müssen. Und es ist umständlich, Geld nach Hause zu überweisen. Trotzdem bin ich zu 90 Prozent zufrieden, konzentriere mich auf meine Ausbildung. Die restlichen zehn Prozent sind privater Natur. Nächstes Jahr bin ich fünf Jahre hier und bekomme die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Mein großes Ziel: 2020 die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Von den Deutschen wünsche ich mir: keine Pauschalierungen. Dass nicht alle Flüchtlinge über einen Kamm geschoren werden. Reaktionen wie bei der Entführung in Köln durch einen Syrer machen mir Angst. Ich engagiere mich ehrenamtlich bei der Caritas, als Übersetzer, unterstütze Vereine, um zu zeigen, dass nicht alle Flüchtlinge gleich sind. Sehr berührt hat mich die Unterstützung, die ich erhielt, als ich meinen Führerschein machte. Ich bekam Unterstützung durch Spenden, von Leuten, die ich nicht einmal kannte und zuvor noch nie gesehen hatte. Meine ehrenamtliche Deutschlehrerin – ohne sie hätte ich die Sprache nicht so schnell gelernt. Leider starb sie im vergangenen Jahr. Ich bin allen Bewohnern von Bad Säckingen sehr dankbar.“ (Aufgezeichnet von: Marion Rank)

Ehab Al-Sweidani, 27, gebürtiger Syrer, seit rund fünf Jahren hier, lebt in Bad Säckingen

