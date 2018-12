In Amerika sprechen viele schon von einem „War on Christmas“, einem Krieg gegen Weihnachten. Das christliche Fest steht dort unter Beschuss – auf ganz unterschiedliche Weise. So etwa in der Stadt Dorchester. Dort wurde ein Fest unter dem Motto: „Ich träume von einem weißen Dorchester“ eröffnet. Prompt hagelte es Protest. Kritiker halten den Slogan für rassistisch.

Das ist nur eine von viele Facetten in dem Krieg, den Bedenkenträger in den USA traditionell gegen eine christliche Weihnacht führen. Doch ist der Fall Dorchester nicht der einzige:

Weißer Schnee in Dorchester

Eine Vorweihnachts-Veranstaltung in der US-Ostküstenstadt mit dem Titel „Ich träume von einem weißen Dorchester“ erntete Kritik aus dem linksliberalen Lager. Obwohl der Bezug zum Welthit „White Christmas“ eindeutig war und nichts mit der Hautfarbe von Bürgern zu tun hat, sondern dem Wunsch nach Schnee entsprach, hielten Kritiker den Titel für rassistisch.

Rudolph das Rentier als Tabu

Im Fadenkreuz findet sich auch „Rudolph the Red Nosed Reindeer“ wieder. Kritiker halten diesen weihnachtlichen Mega-Fernsehhit und seinen Inhalt für problematisch. Die Geschichte des rotnasigen Rentiers, das – weil es anders ist – von seiner Familie schlecht behandelt wird, stünde für Mobbing und dürfte daher keinen Platz mehr in der heutigen Gesellschaft haben.

Verbot von Weihnachtssymbolen

In der Stadt Elkhorn verbot eine Grundschul-Direktorin Weihnachtsdekoration – man müsse „kulturell mehr sensibel“ sein. Die Verbotsliste umfasste auch die rot-weißen Stöcke aus Zuckerguß, in Form eines „J“. Dieses „J“ stünde für Jesus und könne nicht mehr erlaubt werden, so die Begründung. Nach dem Protest von Bürgern ruderte die Schulaufsicht allerdings zurück.

Klassiker unter Sexismus-Verdacht

Auch ein in den USA extrem populäres Lied gerät in die Kritik. „Baby, it`s cold outside“ stammt aus der Ära um 1940, beschreibt die Einladung eines Mannes an seine weibliche Begleitung aus dem winterlichen Wetter in die Wohnung – und wird deshalb in diesem Jahr erstmals angeprangert und teilweise von Radiostationen boykottiert, weil vor allem Feministinnen der „Metoo“-Bewegung in dem seit jeher als harmlos empfundenen Text eine sexuelle Belästigung und sogar eine mögliche Vergewaltigungs-Vorbereitung sehen.

Feiertags- statt Weihnachtsgruß

Trotz der zahlreichen unübersehbaren Weihnachtsbäumen in Amerika (im Bild der berühmte Baum beim Rockefeller Center in New York) kommt auch im Handel das Weihnachtsfest immer schlechter weg. Zahlreiche Geschäftsinhaber haben im Namen politischer Korrektheit an die Belegschaft wiederholt die Devise ausgegeben, man dürfe Kunden – mit Rücksicht auf nicht auszuschließende religiöse Empfindlichkeiten – nur noch mit „Happy Holidays“ („Schöne Feiertage“) grüßen. „Merry Christmas“, das „Frohe Weihnachten“, müsse tabu sein.