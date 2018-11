Es reichte den drei Männern nicht, in einem geliehenen Lamborghini über die Champs-Élysées zu kutschieren, die Pracht-Avenue der französischen Hauptstadt. Nein, mit an Bord hatten sie ein Löwenbaby, dem sie den Namen „Putin“ gaben. Weil Anwohner der Polizei meldeten, dass sie beobachtet hatten, wie das Raubtier einen Wagen bestieg, hielt diese die besagte Luxus-Karosse auf, beschlagnahmte das Tier und brachte den Fahrer in Untersuchungshaft. Laut Medienberichten soll der 33-Jährige während des Fahrens Selfies mit dem Löwen auf dem Beifahrersitz gemacht haben. Vorfälle wie diese, in denen Menschen ohne Genehmigung und Kenntnisse über den richtigen Umgang mit Raubkatzen diese als eine Art Statussymbol bei sich halten, häufen sich in Frankreich, beklagt die Tierschutz-Stiftung „30 Millionen Freunde“. Sie hat sich dem Löwenbaby angenommen und Klage gegen den Fahrer eingereicht.

Schwanz des Löwen ist durchtrennt

Bei „Putin“, der weniger als zwei Monate alt ist, stellte der Tierarzt nun eine allgemeine Schwächung, Probleme bei einer Hinterpfote und eine Durchtrennung des Schwanzes fest. Er soll in ein spezialisiertes Tierzentrum zu zwei anderen Löwenbabys kommen, die im Oktober ebenfalls bei Privatpersonen entdeckt wurden. Eines davon befand sich in einer Wohnung bei Paris, ein anderes in einer Garage in Marseille.

Dieses weibliche Löwenbaby entdeckte der französische Zoll in Marseille in einer Auto-Werkstatt entdeckt. | Bild: Uncredited/Douane Francaise/dpa

Es handelt sich um ein Weibchen, das „30 Millionen Freunde“ zufolge erst wenige Wochen alt ist, der Mutter frühzeitig entrissen und in „völlig ungeeigneten Bedingungen“ gehalten wurde. „Die erste Untersuchung hat gezeigt, dass sie eine rötliche Haut als Zeichen für eine Entzündung und Haarausfall am ganzen Körper hat, sie ist mager, aber der Bauch aufgebläht“, so Arnaud Lhomme von der Tierschutz-Vereinigung. Ob das Tier überlebe, sei unsicher.

Viele Tiere stammen aus Zirkussen

Gerade hat ein Gericht in Créteil bei Paris einen Mann zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe und einer Geldbuße von 2000 Euro verurteilt, der ebenfalls ohne Genehmigung ein eineinhalb Monate altes Löwenbaby bei sich hielt. Die Polizei war auf ihn aufmerksam geworden, weil er in den sozialen Netzwerken Fotos von dem Tier veröffentlicht hatte, wie es unter anderem an seinem Kopf knabberte. Außerdem bot er es für 10 000 Euro zum Kauf an. Im Oktober wurde ein Tigerbaby in einem Wohnhaus in Le Havre entdeckt, im September wiederum bei Paris ein junger Luchs, der laut dem Artenschutzabkommen CITES als geschützte Tierart gilt. „30 Millionen Freunde“ gibt an, in knapp einem Jahr 36 wilde Tiere gerettet zu haben. „Uns werden immer mehr Leute gemeldet, die sich mit jungen Raubkatzen in Szene setzen“, sagt Lhomme. Von den Löwenbabys werde vermutet, dass sie aus Zirkussen stammten.

Auf dem Parkplatz eines Wildtierparks bei Paris wurden vor drei Jahren zwei noch nicht ausgewachse Löwen ausgesetzt, erzählt dessen Direktor Patrick Jardin. Das verwundere ihn nicht: „Zwischen 18 und 24 Monaten wird ein Löwe die Hölle.“ Mit zunehmendem Alter beiße und kratze er, statt zu schmusen wie ein Haustier.

Verbotenes Haustier In den Vereinigen Arabischen Emiraten war das private Halten von Raubkatzen lange üblich. Das Luxus-Auto wurde als Prestige-Objekt von Tigern und Löwen abgelöst. Doch das Land legte der Protzerei einen Riegel vor. Seit 2017 ist die Haltung und der Handel mit exotischen Raubkatzen verboten. (dba)

