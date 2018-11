von Philipp Hedemann

„Hier stand mein Haus. Es war ein sehr schönes Haus“, sagt Sailosi Ramatu, 58. Er steht auf den Grundmauern seiner alten Unterkunft – und bis zu den Waden im Südpazifik. Seinen beiden Enkeln reicht das Wasser bis über die Knie. Der Klimawandel hat dem Fidschianer sein Haus, seine Heimat und einen Teil seiner Identität genommen.

Weil steigende Temperaturen den Meeresspiegel immer schneller ansteigen lassen, war Ramatus Zuhause wohl das erste Dorf der Welt, das wegen des Klimawandels umgesiedelt werden musste. Doch allein auf den Fidschi-Inseln müssen in den nächsten Jahren bis zu 800 Siedlungen den steigenden Pegeln weichen. Auf der Uno-Klimakonferenz, die am kommenden Sonntag im polnischen Kattowitz beginnt, soll auch darüber verhandelt werden, wie arme Länder bei klimawandelbedingten Umsiedlungen unterstützt werden können.

„Ich und alle meine Vorfahren haben am und vom Meer gelebt. Aber jetzt geht das nicht mehr. Es ist zu gefährlich geworden“, sagt Sailosi Ramatu, während er auf dem Fundament seines alten Hauses steht. Fast jeden Tag kehrt er dorthin zurück, von wo das Wasser ihn und die 150 Einwohner seines Dorfes vor vier Jahren vertrieben hat. „Das Meer überspülte zwei Schutzmauern, die in den 70er- und 80er-Jahren gebaut wurden“, sagt der Mann. „Unsere Häuser wurden zuletzt schon bei kleineren Sturmfluten immer wieder überschwemmt“, erzählt Ramatu. „Jedes Jahr holte das Meer sich mehr Land, und die Böden versalzten so stark, dass hier kaum noch etwas wuchs“, berichte er. Zuvor war er bereits drei Mal innerhalb des alten Dorfes umgezogen. Jedes Mal weiter weg vom Strand, doch jedes Mal folgte das Wasser. Schließlich kapitulierten die Bewohner von Vunidogoloa und beschlossen, ihr Dorf aufzugeben und drei Kilometer entfernt an einem Hang Vunidogoloa II zu bauen.

Kinder aus dem Fidschi-Dorf Vunisavisavi spielen in der Uferzone mit einem Ball. Früher lag ihr Dorf am Meer, denn dort können die Fischer mit den Booten leichter ins Wasser. | Bild: Philipp Hedemann

„Vor allem die Älteren wollten nicht gehen. Sie wollten lieber mit ihrem alten Dorf untergehen, anstatt woanders neu anzufangen. Aber wir haben niemanden zurückgelassen. Als wir das letzte Mal in unserem alten Dorf zusammen Gottesdienst gefeiert haben, wurde viel geweint“, erzählt der Dorfvorsteher, als er an den Ruinen seines alten Dorfes vorbeigeht. Das Meer und tropische Stürme haben hier Fundamente unterspült, Mauern einstürzen lassen und Dächer abgedeckt. Hohes Gras überwuchert die Ruinen, über dem Ort liegt eine gespenstische Stille.

Wenn Ramatu von Vunidogoloa I erzählt, mischt sich Wut in die Trauer und Melancholie seiner Stimme. „Wir haben den Klimawandel nicht verursacht, aber wir müssen die Rechnung dafür zahlen“, donnert der sonst so besonnene Mann. Ein Drittel der Kosten für den Bau des neuen Dorfes mussten die Bewohner selbst tragen, zwei Drittel übernahm die fidschianische Regierung.

Das neue Dorf Vunisavisavi auf den Fidschi-Inseln. Es wurde höher am Hang neu aufgebaut, dort, wo das Wasser nicht hingelangen kann. | Bild: Philipp Hedemann

Dabei tragen die rund 900 000 Fidschianer kaum zum Klimawandel bei, leiden aber stark darunter, da der Meeresspiegel im Südpazifik so schnell wie nirgendwo sonst auf der Welt steigt. Zudem wohnen rund 60 Prozent der Fidschianer in Küstennähe. „Aber wir sind nur die ersten. Schon bald wird die ganze Welt die verheerenden Folgen spüren. Der Klimawandel ist die größte Gefahr für die ganze Menschheit“, sagt Ramatu, der schon Forschern, Politikern, Journalisten und Entwicklungshelfern aus aller Welt sein verlassenes Dorf gezeigt hat. Wissenschaftliche Worst-Case-Szenarios gehen davon aus, dass der steigende Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 bis zu zwei Milliarden Menschen aus ihrer Heimat vertreiben könnte.

Auch die Bewohner des Dorfes Vunisavisavi auf Fidschi könnten bald zu ihnen gehören. In ihrer spirituellen Existenz bedroht der Klimawandel sie schon heute. Die 14 Familien des idyllisch gelegenen Dorfes leben direkt am Pazifik und sind die Hüter des geistigen Erbes ihrer Vorfahren. Seit Generationen werden sie in unmittelbarer Nähe des immer kleiner werdenden Strandes bestattet. Von weit her kommen Menschen, um die heiligen Stätten zu besuchen. „Eigentlich macht das steigende Wasser es mittlerweile viel zu gefährlich, hier zu leben. Ein Teil des Friedhofs wird regelmäßig überspült, aber wir haben unseren Ahnen geschworen, hier zu bleiben. Denn unsere Geschichte steht nicht in Büchern, sie liegt in unserem Boden“, sagt Dorfvorsteher Lorima Bulimaitoga.

Skeptischer Blick in die Zukunft: Vorsteher Lorima Bulimaitoga (25) in seinem Dorf Vunisavisavi vor den Wurzeln eines Baumes, der bei einem Tropensturm umgestürzt ist. | Bild: Philipp Hedemann

Die Einschätzung wirtschaftlicher Schäden des Klimawandels ist zum festen Bestandteil der Klimaverhandlungen geworden. „Irreparable immaterielle Verluste an Leben, Gesundheit, Identität, Wissen, Kultur und Natur haben hingegen kein Preisschild. Aber für die Betroffenen sind sie von unbezahlbarem Wert. Dafür gibt es jedoch bislang kaum Entschädigungen. Das muss sich ändern“, fordert Sabine Minninger, Referentin für Internationale Klimapolitik bei Brot für die Welt. Die Entwicklungshilfe-Organisation unterstützt Fidschi und andere Staaten dabei, Entschädigungen einzufordern.

Kiribati noch schlimmer betroffen

Aber nicht nur die Fidschi-Inseln sind vom Klimawandel bedroht. Andere Inselgruppen im Pazifik sind noch stärker gefährdet – etwa Kiribati im zentralen Pazifik, zwischen 1000 und 2000 Kilometer von den Fidschi-Inseln entfernt. Für dessen Bewohner würde Fidschi sogar eine neue Heimat bieten. Die 332 Fidschi-Inseln haben eine Gesamtfläche von 18 274 Quadratkilometern, der höchste Gipfel ist 1324 Meter hoch. Die 33 Korallenatolle Kiribatis hingegen kommen zusammen nur auf eine Fläche von 811 Quadratkilometern. Große Teile des teilweise extrem dicht besiedelten Inselstaates liegen weniger als zwei Meter über dem Meeresspiegel.

Wenn nicht sofort und weltweit drastische Schritte zum Schutz des Klimas unternommen würden, werde das Überleben auf Kiribati schon bald nicht mehr möglich sein, folgerte der bis März 2016 amtierende Präsident Anote Tong – und zog eine radikale Konsequenz. Als Ultima Ratio wollte er sein Staatsgebiet notfalls aufgeben und suchte für sein 110 000 Einwohner-Volk eine neue Heimat. Kritiker werfen ihm Kapitulation vor, Tong nennt sein Modell „Migration in Würde“. Es soll verhindern, dass die Bewohner Kiribatis zu rechtlosen Klimaflüchtlingen werden. Denn Klimawandel ist in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 nicht als Fluchtgrund vorgesehen.

Bild: Scfhönlein

Fündig wurde der unkonventionelle Staatschef in den Höhenlagen der Fidschi-Inseln. In der Nähe des Dorfes Naviavia kaufte Kiribati 2014 für umgerechnet rund 6,6 Millionen Euro etwa 24 Quadratkilometer Land. Das entspricht ungefähr der Größe der Insel Norderney. Zunächst sollen hier Lebensmittel für das stark versalzte Kiribati angebaut werden, doch möglicherweise sollen bereits in wenigen Jahren die ersten Menschen der untergehenden Insel hierhin „in Würde“ umgesiedelt werden.

Was für mehrere Tausend Bewohner Kiribatis die letzte Rettung sein könnte, empfinden viele der 260 Bewohner Naviavias auch als Bedrohung. „Je größer eine Gemeinschaft wird, desto mehr Probleme hat sie. Wer weiß, ob die Neuen neue Krankheiten mitbringen? Unsere Regierung sollte deshalb genau darauf achten, wen sie reinlässt und wen nicht“, meint der 60-jährige Abraham bei einer Dorfversammlung.

Schwerer Abschied von der Heimat

Die Bewohner Naviavias wurden nicht gefragt, ob sie Menschen, die vor dem steigenden Wasserspiegel des Pazifik fliehen müssen, aufnehmen wollen. Sie wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Die meisten Jüngeren schauen der möglichen Ankunft der Neuen gelassener als Abraham, 60, entgegen. „Wir sind Christen. Wir helfen Menschen in Not. Und wenn mehr Leute zu uns kommen, bekommen wir vielleicht eine neue Schule. Außerdem gibt es dann mehr Leute, die wir heiraten können“, sagt der Jack, 35.

Bild: Philipp Hedemann

Dorfvorsteher Sailosi Ramatu, der sein Dorf vor vier Jahren gegen zunächst große Widerstände in der Bevölkerung umsiedelte, kann die Überlegungen seiner Leidensgenossen aus Kiribati gut verstehen und sagt: „Niemand gibt seine Heimat freiwillig auf. Das tut immer weh. Aber ich kann nur allen, die wie wir vom Klimawandel bedroht sind, raten: Überlegt Euch jetzt, wo und wie Ihr überleben könnt. Wartet nicht, bis es zu spät ist.“

Klimarunde in Kattowitz Das Treffen: Die Uno-Klimakonferenz in Kattowitz (polnisch Katowice), die am Sonntag beginnt und bis 14. Dezember dauert, gehört zur Reihe der alljährlichen Klimakonferenzen. Großes Ziel dieser Runde, die 24. dieser Art, ist ein „Regelbuch“ zur Umsetzung nationaler Klimaschutzziele. Dieses Werk soll die Zusagen der einzelnen Staaten überprüfbar und miteinander vergleichbar machen. Grund: In Paris wurde 2015 beschlossen, die Erd­erwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Vergleichsmaßstab ist die Zeit vor der Industrialisierung. Schon jetzt hat sich die Erde seit Beginn der Industrialisierung um ein Grad erwärmt.

Warum der Kampf gegen die Treibhausgase härter werden muss Die kleinen Inselstaaten hatten es aus Sorge um den Meeresspiegelanstieg gefordert: Die Erderwärmung solle nicht nur auf deutlich unter zwei Grad begrenzt werden, sondern möglichst auf 1,5 Grad. So wurden die Ziele dann 2015 im Abkommen von Paris aufgeschrieben. Der Weltklimarat hat in einem Sonderreport kürzlich klargemacht: Das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels käme weit mehr Ländern zugute. Was sind die Kernaussagen des 1,5-Grad-Reports? Sie lassen sich in vier Punkten zusammenfassen. Erstens: Es ist immer noch möglich, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Zweitens: Dafür muss die Weltgemeinschaft schnell und entschieden an einem Strang ziehen und den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch nach unten fahren. Drittens: Eine Erwärmung um 1,5 Grad hat bereits dramatische Folgen für das Wetter, den Meeresspiegel, die Artenvielfalt, die Ernten und die Wasserversorgung in vielen Regionen. Viertens: Das Ziel zu erreichen, lohnt sich – denn bei zwei Grad oder mehr käme es noch sehr viel schlimmer. Ist der weltweite Klimaschutz auf dem richtigen Weg? Obwohl das Pariser Klimaschutzabkommen ein historischer Meilenstein ist, reicht es bisher bei Weitem nicht. Selbst wenn die Staaten ihre aktuellen Klimaschutz-Zusagen einhalten, steuert die Erde auf eine Erwärmung um etwa drei Grad zu. Es ist also notwendig, die Ziele nachzuschärfen, das ist im Abkommen auch vorgesehen. Es werden aber weiter riesige Kohlekraftwerke geplant und gebaut. Entwicklungs- und Schwellenländer wollen wirtschaftlich und beim Lebensstandard nachholen. Deswegen müssen – so heißt es in der Klimadiplomatie – die Industrieländer größere Beiträge leisten. Was muss für das 1,5-Grad-Ziel getan werden? Im Kern muss die Menschheit den CO 2 -Ausstoß bis 2030 um 45 Prozent senken, bis 2050 sogar auf null bringen. Auch die Mengen an Methan etwa aus der Rinderzucht sowie an anderen Treibhausgasen sollten drastisch sinken. „Dazu müssen fast alle Bereiche des Lebens umgekrempelt werden. Wie wir wohnen, essen, uns fortbewegen, was wir konsumieren“, sagt Niklas Höhne von der niederländischen Universität Wageningen. „Technische Lösungen alleine werden nicht ausreichen, wir müssen unser Verhalten ändern.“ Viele Forscher gehen davon aus, dass der CO 2 -Ausstoß nicht auf null zu bringen ist. „Es bleiben bei allen Anstrengungen immer Restemissionen in der Industrie oder dem Verkehr“, sagt der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer. Möglichkeiten, CO 2 aus der Atmosphäre zu ziehen, seien das Aufforsten oder Landwirtschaftsmethoden, die Böden schützen und ihre CO 2- Aufnahmefähigkeit fördern. Wie sieht es in Deutschland aus? Die Bundesrepublik hängt ihren Zielen hinterher – dem nationalen Klimaschutzziel für 2020, aber auch bestimmten verbindlichen EU-Zielen. Zwar kommen 35 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne, aber auch weiter aus Kohlekraftwerken. Wann die vom Netz gehen sollen, darüber verhandelt gerade eine Kommission aus Klimaschützern, Politik und Wirtschaft. Ende des Jahres soll sie ein Ergebnis vorlegen. Auch über eine Reduktion des CO 2 -Ausstoßes im Verkehr beraten Experten gerade. 2019 soll das erste Klimaschutz-Gesetz kommen. Und in der Europäischen Union? Die EU-Staaten haben im Rahmen des Paris-Abkommens von 2015 gemeinsame Ziele vorgelegt. Die sollen planmäßig 2020 nachgeschärft werden. Derzeit gibt es viel Kritik daran, dass einige Staaten – darunter auch Deutschland – nicht schon bei der Konferenz in Kattowitz ehrgeizigere Ziele beschließen wollen.



Teresa Dapp und S. Humml, dpa

