Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung an einer 18-Jährigen in Freiburg müssen sich ab Ende Juni elf Angeklagte vor Gericht verantworten. Die Jugendkammer des Landgerichts Freiburg setzte am Montag den 26. Juni als Auftakttermin fest. Es sind zunächst 27 Verhandlungstage geplant. Insgesamt sollen in der Verhandlung 47 Zeugen und fünf Sachverständige angehört werden.

Die Angeklagten sollen zu einer Gruppe von Männern gehört haben, die im Oktober nahe einer Diskothek in Freiburg eine 18-Jährige missbraucht haben sollen. Das Verbrechen sorgte bundesweit für Aufsehen. Bereits im Februar klagte die Staatsanwaltschaft die beiden mutmaßlichen Haupttäter im Alter von 22 und 23 Jahren an. Im März folgte die Anklage von acht weiteren Verdächtigen, im Mai wurde dann noch ein Verdächtiger angeklagt. (AFP)