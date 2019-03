Neugierig schnüffelt sich Lara durch das trockene Gras, die schwarzweiße Schnauze ganz dicht über dem Boden. Unter einem Eichenbaum bleibt die Hündin plötzlich stehen und wedelt aufgeregt mit dem Schwanz. "Braver Hund", lobt Lucio Pierantoni den sechsjährigen Jagdhundmischling, der soeben ein etwa daumenkuppengroßes Stück weißen Trüffel auf einem Hügel der Emilia-Romagna gefunden hat.

Weißes Gold: Lucio Pierantoni hält zwei Stückchen Trüffel in den Händen. | Bild: Juliane Schlichter

Weißer Trüffel zählt zu den teuersten Lebensmitteln der Welt. "Bis zu 12.000 Euro werden für ein Kilogramm bezahlt", weiß der gelernte Landwirt Lucio Pierantoni. Im Gegensatz zum schwarzen Trüffel sind bislang alle Versuche gescheitert, weißen Trüffel zu kultivieren. Er reift von September bis Anfang Januar in schattigen Gräben, wo es feucht ist, so wie hier in der Emilia-Romagna, der norditalienischen Region, die im Norden an den Po grenzt, im Süden an die Toskana und im Osten bis an die Adria reicht.

Hügellandschaft in der Emilia-Romagna. | Bild: Juliane Schlichter

Trüffelhunde sind beliebtes Diebesgut

"Der Trüffel ist am Aussterben", sagt Lucio Pierantoni. Nur noch wenige Trüffelsucher können von der Jagd nach dem weißen Gold leben. Umso wertvoller sind deshalb auch Trüffelhunde wie Lara. "Streicheln Sie sie nicht so sehr. Sie soll sich nicht an Menschen gewöhnen", bittet Lucio Pierantoni eine Gruppe Spaziergänger, die entzückt die hübsche Hündin bestaunen. Nicht selten komme es vor, das Trüffelhunde gestohlen werden.

Bereits als Welpe wurde Lara auf ihre spätere Tätigkeit vorbereitet. "Die Zitze der Mutter wird mit Trüffelöl eingerieben, damit die Hunde ein Gespür für das Trüffelaroma bekommen", erzählt Pierantoni.

Schinken hängen an der Decke einer Metzgerei in Reggio Emilia. | Bild: Juliane Schlichter

Weißer Trüffel ist nur einer von vielen kulinarischen Spezialitäten der Emilia-Romagna. Kaum eine andere Region Italiens bringt derart viele Produkte hervor, die zum Weltruhm der italienische Küche beitragen. Ob Balsamico-Essig aus Modena, der weltberühmte Schinken Prosciutto aus Parma, der würzige Hartkäse Parmigiano aus Reggiano oder die Wurstspezialität Mortadella aus Bologna, der Hauptstadt der Region – nicht umsonst wird die Emilia-Romagna auch als der Bauch Italiens bezeichnet.

Proscuitto, Salami, Mortadella und Parmigiano aus der Emilia-Romagna. | Bild: Juliane Schlichter

Im Gegensatz zu Süditalien, wo Olivenöl, frisches Gemüse und viel Fisch den Speiseplan dominieren, ist die Küche der Emilia-Romagna schwerer und kalorienreicher. Wer eine Diät plant, sollte seine Reisepläne vielleicht überdenken. Auch Vegetarier haben es im Land des Schinkens und der Salami schwer. Wer sich auf das kulinarische Abenteuer Emilia-Romagna einlässt, wird allerdings mit wahren Gaumenfreuden belohnt.

Michelinstern für italienische Hausmannskost

Einer, der es versteht, die authentische Küche der Region auf den Tisch zu bringen und damit Besucherscharen aus der ganzen Welt anzulocken, ist Alberto Bettini. Seine Trattoria "Amerigo dal 1934", benannt nach seinem Großvater Amerigo und dem Jahr, in dem dieser das Gasthaus gründete, liegt in dem kleinen Örtchen Savigno südwestlich von Bologna. Kaum jemand würde in dem 2700-Seelen-Dorf ein Sterne-Restaurant vermuten.

Für seine bodenständigen, aber äußerst schmackhaften Gerichte, die ausschließlich aus Zutaten aus dem eigenen Stall, dem Gemüsegarten hinter dem Haus und den angrenzenden Bergwäldern gekocht werden, erhielt die Trattoria von Alberto Bettini 1997 einen Michelinstern, den er seitdem hält.

Er begeistert mit norditalienischen Leckereien: Alberto Bettini in seiner Trattoria "Amerigo das 1934". | Bild: Juliane Schlichter

Was wäre ein leckeres Mahl ohne einen guten Tropfen Wein? In der Emilia-Romagna ist dies traditionell der Lambrusco. Wer jetzt an süßen, billigen Wein in Zwei-Liter-Flaschen mit Korbgeflecht und an hämmernde Kopfschmerzen nach einer feuchtfröhlichen Nacht während eines längst vergangenen Italienurlaubs denkt, den kann Sandro Cavicchioli beruhigen: "Das Image des Lambrusco hat sich sehr verbessert", sagt der Önologe und Betreiber des Weinguts in Cavicchioli in San Prospero bei Modena.

Trauben hängen an einem Rebstock in der Emilia-Romagna. | Bild: Juliane Schlichter

Früher als Sprudelwein verpönt, genießt der Lambrusco inzwischen einen guten Ruf. Dies auch dank Winzern wie Sandro Cavicchioli, denen es gelingt, aus der alten Rebsorte, die bereits die Etrusker anbauten, sowohl trockene als auch liebliche, leicht perlende Weine zu keltern. "Die Leute sind hier auch spritziger als woanders", sagt der Winzer und lacht.

Der Winzer Sandro Cavicchioli aus San Prospero bei Modena probiert ein Glas Lambrusco. | Bild: Juliane Schlichter

Eine Flasche Essig für mehrere hundert Euro

Aus den Trauben der Gegend rund um Modena entsteht nicht nur Lambrusco. In der Essigmanufaktur Pedroni in Nonantola wird seit sieben Generationen Balsamico-Essig hergestellt. In den alten Holzfässern des Familienbetriebs Trebbiano reift Traubenmost zu Aceto Balsamico Tradizionale di Modena heran.

Die Prozedur ist langwierig: Mindestens zwölf Jahre bleibt der Essig in den Fässern. Es gibt aber auch Sorten die bis zu 100 Jahre ruhen. Da verwundert es kaum, dass eine kleine Flasche Essig schon mal mehrere hundert Euro kosten kann.

Der 83-jährige Italo Pedroni ist stolz auf seine Essigmanufaktur und die angeschlossene Osteria di Rubbiara in Nonantola bei Modena, die inzwischen sein Sohn führt. | Bild: Juliane Schlichter

Mit dem Balsamico-Essig aus dem Supermarkt hat dieser aber auch nichts gemein. Diesem wird Weinessig beigemischt, um die scharfe Säure abzumildern. Nur aus Traubenmost besteht der teuerste Essig von Pedroni. Er ist dickflüssig wie Sirup und schmeckt gleichzeitig säuerlich und süß.

Italo Pedroni, der 83-jährige Seniorchef, der die Geschäfte inzwischen an seinen Sohn übergeben hat, isst den Essig am liebsten pur oder mit frischen Erdbeeren, wie er zum Abschied verrät.