Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla verbringen ab Dienstag vier Tage in Deutschland. Der Thronfolger und seine Frau besuchen bis Freitag Berlin, Leipzig, das Wörlitzer Gartenreich und München. Der Besuch erfolgt im Namen und auf Bitten der britischen Regierung, wie es aus dem Königshaus heißt.

Voller Terminplan

Er soll die „Tiefe und Lebendigkeit“ der Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien betonen sowie deren „fortdauernde Wichtigkeit für beide Länder“, betont das Königshaus. Großbritannien befindet sich aktuell im komplizierten und langwierigen Prozess des EU-Austritts.

Prinz Charles war offiziellen Angaben zufolge im Jahr 1962 das erste Mal in Deutschland und kam seitdem bereits mehr als 30 Mal zu Besuch. Camilla war 2009 erstmals in der Bundesrepublik. Dieses Mal erwartet den Prinzen von Wales und die Herzogin von Cornwall ein voller Terminplan.

Treffen mit Merkel und Steinmeier

Der 70-jährige Charles trifft sich am Dienstagnachmittag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und auch mit Kanzlerin Angela Merkel. Merkel wolle sich mit ihren Gästen über bilaterale und aktuelle Themen austauschen, hieß es aus dem Kanzleramt.

Für das royale Paar steht am selben Tag außerdem ein Empfang anlässlich des Geburtstags von Königin Elizabeth II., Charles‘ Mutter, an, den der britische Botschafter in seiner Residenz ausrichtet. Die britische Königin wurde am 21. April 93 Jahre alt.

Besuch in Leipzig und München

Den Mittwoch verbringen Charles und Camilla in Leipzig. Dort wollen sie sich mit der Rolle der Bürger bei der friedlichen Revolution in der DDR befassen. Konkrete Termine wurden dazu noch nicht veröffentlicht. Im Anschluss ist ein Kurzbesuch im Wörlitzer Gartenreich in Sachsen-Anhalt geplant. Die Parks gehören zum Unesco-Welterbe.

In München will sich Prinz Charles dann am Donnerstag und Freitag unter anderem über Biolandwirtschaft und grüne Technologien informieren. Charles engagiert sich seit Jahren für Umweltschutz.

Die 71-jährige Camilla besucht in München Einrichtungen für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. Außerdem lädt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Ehepaar zu einem Abendessen, an dem auch Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft teilnehmen. (AFP)