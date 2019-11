von Michael Munkler

Irgendwann wird es wohl wahnsinnig laut im Tiroler Hornbachtal. Dann werden vom Hochvogel (2592 Meter) zigtausende Kubikmeter Stein und Fels hinunter donnern und eine dicke Staubschicht wird das Tal bedecken. Danach ist es ganz still, vielleicht werden aufgeschreckte Vögel umherfliegen. Und es wird seltsam riechen: Nach zerriebenem Stein, nach Fels. Ein Geruch, den viele nicht kennen. Der aber beispielsweise Kletterern sehr vertraut ist.

Zusammensturz in weniger als zehn Jahren?

Soweit das Szenario. Wann es so weit ist, weiß niemand. Dass es so kommen wird, steht für den Geologen Professor Michael Krautblatter von der Technischen Universität (TU) München außer Frage. Ob es vielleicht auch noch zehn Jahre oder mehr dauern könnte, bis sich ein riesiger Felssturz am Hochvogel ereignet? „Das glaube ich nicht“, antwortet Krautblatter unserer Zeitung und berichtet von erstaunlichen Ergebnissen der Messungen am Berg in den vergangenen Monaten.

Münchner Forscher haben vor gut einem Jahr mehrere Messinstrumente sind rund um den Gipfel des Hochvogels angebracht. | Bild: Michael Munkler

Mit speziellen Gerätschaften wird am Hochvogel seit gut einem Jahr die Bewegung des Berges dokumentiert. Genauer gesagt: Es wird untersucht, inwieweit sich ein großer Teil des gewaltigen Hauptdolomit-Gipfelbereichs immer weiter abspaltet und sozusagen nach Süden „wegkippt“. Ist ein bestimmter Neigungswinkel erreicht, kommt es zum Felssturz.

Schlucht reicht inzwischen 40 bis 50 Zentimeter nach unten

Hier ist der Spalt gut zu sehen: Seit gut einem Jahr wird der Hochvogel von Münchner Wissenschaftler genau beobachtet. | Bild: Andreas Dietrich

Die Messdaten werden online den Wissenschaftlern in München übermittelt. Besagter Spalt ist im vergangenen Jahr um zehn Zentimeter breiter geworden. „Das ist sehr viel“, sagt Krautblatter. Und: Die Schlucht vertiefe sich „permanent“.

Hinterhornbach Der ungestüme Hochvogel: Ein Gipfel im Allgäu steht vor dem Zusammenbruch Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen reicht der Spalt 40 bis 50 Meter nach unten. Die Wissenschaftler haben hier ihre Messgeräte angebracht. Das war nicht immer ungefährlich. Die alpin erfahrenen und bergbegeisterten Geologen hatten im Seil hängend Haken eingebohrt und Messgeräte angebracht.

Was ein großer Felssturz am Hochvogel bedeuten würde 260 000 Kubikermeter Geröll 260 000 Kubikermeter Geröll: Wie heftig ein Bergsturz am Hochvogel sein wird, ist schwer abzusehen. Nach Messungen der Geologen könnten im Extremfall bis zu 260 000 Kubikmeter Fels und Geröll ins Tal donnern. Kleinere Abbrüche sind ebenso möglich Möglich sind aber auch kleinere Abbrüche, wie es sie in der Vergangenheit immer mal gegeben hat. Hellgrauer und bräunlich grauer Hauptdolomit ist ein in den Ostalpen weitverbreitetes Gestein, aus dem auch viele Berge in den Allgäuer Alpen bestehen, so beispielsweise viele Gipfel am Allgäuer Hauptkamm. Spalt schon lange bekannt Den Spalt im Gipfelbereich des Hochvogels gebe es schon seit über 50 Jahren, berichten ältere Alpinisten. Doch seit 2014 sei er immer größer geworden. Jetzt wird sogar dringend empfohlen, im Gipfelbereich zwei Meter Sicherheitsabstand zu den Felsspalten zu halten. Gefahr für Tourismus an Alpenhütte Da rund um den Hochvogel kein bewohntes Gebiet ist, sehen die Behörden auf beiden Seiten der Grenze das Naturschauspiel mit einer gewissen Gelassenheit. In der Nähe des Hochvogelgipfels gibt es nur das Prinz-Luitpold-Haus, eine fast 140 Jahre alte Schutzhütte des Deutschen Alpenvereins. Sollte es zu einem großen Felssturz kommen, könnte dadurch laut Thomas Figl von der Tiroler Landesgeologie der Berghütte die Existenzgrundlage entzogen werden: „Das Prinz-Luitpold-Haus lebt vom Hochvogel.“ (dpa/mm)

270 Felsabbrüche in einem Jahr

Ein Ergebnis findet Krautblatter besonders interessant: Die sensiblen Instrumente hätten in den vergangenen zwölf Monaten sage und schreibe 270 Felsabbrüche registriert und dokumentiert. Das sind immerhin mehr oder weniger große Gesteinsrutschungen am Berg oder im Bereich der großen Spalte. Noch bevor die kalte Jahreszeit beginnt, werden die Geräte am Berg überholt.

Ein Forscherteam bei der Arbeit auf dem 2592 Meter hohen Hochvogel. Auf dem Gipfel des Berges zwischen Bayern und Tirol dokumentieren Wissenschaftler seit Jahren, wie ein metergroßer Spalt im Fels langsam größer wird. | Bild: Florian Mädler, dpa

Der vergangene, extrem schneereiche Winter habe Schäden angerichtet, sagt Krautblatter. Durch extremen Schneebruch seien im Fels verschraubte Messsonden ausgebrochen. Bis zu 15 Meter Schnee habe sich vergangenen Winter in den Spalten am Hochvogel angehäuft. Die größte Gefahr für die Messgeräte gehe vom Blitzschlag aus, schildert Krautblatter.

Einen heftigen Felssturz gab es bereits dieses Jahr am Hohen Licht

Felsstürze hat es diesen Sommer beispielsweise am Hohen Licht (2651 Meter) in den Oberstdorfer Bergen gegeben, ebenso am Mindelheimer Klettersteig.

Am Hohen Licht: Am zweithöchsten Berg der Allgäuer Alpen hatte sich Ende Juli auf 2600 Meter ein Felssturz ereignet. | Bild: Michael Munkler

Der Oberstdorfer Alpinberater Moritz Zobel glaubt, dass derartige Naturereignisse zugenommen haben. Geologe Krautblatter bestätigt das: „Sommerliche Starkniederschläge nehmen zu und das kann zu Felsausbrüchen führen.“ Bergstürze hat es in den Alpen zwar immer schon gegeben. Jetzt aber werden als Folge des Klimawandels heftigere Unwetter mit großen Regenmengen in kürzester Zeit registriert. Das begünstigt Felsstürze, Steinschlag und Murenabgänge.

Für die Umgebung rund um den auf der deutsch-österreichischen Grenze gelegene Gipfel des Hochvogels besteht bei einem Felssturz keine unmittelbare Gefahr. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Permafrost spielt im Allgäu keine Rolle

Durch die globale Erwärmung auftauende Permafrostbereiche spielen in den Allgäuer Alpen keine Rolle, sagt Krautblatter. Anders als beispielsweise an der Zugspitze gebe es selbst an den höchsten Allgäuer Bergen (Großer Krottenkopf, Hohes Licht und Hochfrottspitze) keinen Permafrost. Diese Gipfel sind etwa 350 Meter niedriger als Deutschlands höchster Berg.