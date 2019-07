In Deutschland ist gestern die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. In der Stadt Geilenkirchen nördlich von Aachen wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 40,5 Grad gemessen. Damit sei der bisherige deutsche Hitzerekord vom 5. Juli 2015 mit 40,3 Grad im bayerischen Kitzingen überboten worden.

Konstanz Wie die Hitzewelle unseren Verkehr einschränkt Das könnte Sie auch interessieren

Der neue Temperaturrekord könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein und bereits wieder gebrochen werden. Es werde „regional noch etwas heißer“, erklärte der DWD.

Fällt heute der Rekord im Südwesten?

Die zweite Hitzewelle innerhalb von zwei Monaten sorgte auch in Belgien und den Niederlanden für Temperaturrekorde.

Für den heutigen Donnerstag rechnet der DWD mit einem neuen Hitzerekord auch in Baden-Württemberg. „Am Donnerstag bekommen wir den Hitzehöhepunkt“, sagte ein DWD-Sprecher am Mittwoch in Stuttgart. Punktuell könnten die Temperaturen 40 Grad erreichen. Das gelte vor allem für die Regionen Mannheim und Karlsruhe.

Tipps Was schützt wirklich vor der Hitze? Das könnte Sie auch interessieren

Mit jeweils 40,2 Grad halten nach Angaben des Sprechers zwei Städte den Hitzerekord im Südwesten gemeinsam: In Freiburg wurde der Wert am 13. August 2003 gemessen, in Bad Mergentheim am 7. August 2015. Bundesweit steht das unterfränkische Kitzingen mit 40,3 Grad an der Spitze. (dpa / AFP)