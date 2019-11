von SK

Supermodel Heidi Klum ist bekannt für ihre aufwändigen Kostüme zu Halloween. Wir haben ihre Verkleidungen der vergangenen Jahre zusammengestellt.

2003: Golden Alien

Bild: AFP

2004: Hexe

Bild: AFP

2005: Vampir

Bild: AFP

2006: Apfel

Bild: AFP

2007: Katze

Bild: AFP

2008: Kali

Bild: AFP

2009: Rabe

Bild: AFP

2010: Superhero

Bild: AFP

2011: Affe

Bild: AFP

2012: Cleopatra

Bild: AFP

2013: Alte Frau

Bild: AFP

2014: Schmetterling

Bild: AFP

2015: Jessica Rabbit

Bild: AFP

2016: Klon

Bild: AFP

2017: Werwolf

Bild: AFP

2018: Fiona

Heidi Klums 19. Halloweenparty

Bild: Evan Agostini/ DPA

Heidi Klum kommt als das grüner Oger Fiona verkleidet zur ihrer 19. Halloweenparty.

2019: Zombie

Bild: Charles Sykes (Invision/AP), dpa

Model, Moderatorin und TV-Produzentin, steht als Zombie verkleidet vor ihrer Halloween-Party in einem Raum eines großen Internethändlers an einer Einkaufsstraße in Manhattan. Für ihre traditionelle Halloween-Feier hat sich TV-Star Heidi Klum diesmal in eine Art Zombie mit teils heraushängenden Organen verwandelt. Die stundenlange Verkleidung geschah diesmal publikumspublikumswirksam in einem New Yorker Schaufenster.