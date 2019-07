Wie wird das Wetter morgen in Waldshut-Tiengen, St. Georgen, Pfullendorf oder Rheinfelden? Unser Smartphone kennt über eine Wetter-App die Antwort. Doch in grauer Vorzeit halfen sich die Menschen mit Bauernregeln für eine Wettervorhersage.

Elisabeth Brunnbauer, 37, beschäftigt sich mit Bauernregeln und ihrem Wahrheitsgehalt. Sie ist Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach und dort für die Wetterberatung der Landwirtschaft zuständig. Brunnbauer meint: „Bei einigen Bauernregeln lassen sich Sachverhalte ableiten.“ Andere wiederum sind heute nicht mehr gültig oder entspringen der Fantasie der Bauern.

Januar: „Ist Dreikönig kein Winter, folgt auch keiner mehr dahinter.“

„Wenn es nur so einfach wäre“, meint Meteorologin Brunnbauer. „Bauernregeln, die sich auf einen festen Tag – hier den Feiertag 6. Januar – beziehen, haben keine wissenschaftliche Grundlage und auch statistische Auswertungen zeigen, dass kein Wahrheitsgehalt dahintersteckt“, sagt sie und entzaubert so auf einen Schlag eine ganze Reihe von Bauernweisheiten. Fazit: Der Spruch ist unsinnig.

Februar: „Scheint zu Lichtmess die Sonne heiß, gibt‘s noch sehr viel Schnee und Eis.“

In dieser Regel – die sich auf dem 2. Februar bezieht – stecke etwas Wahrheit drin, meint Brunnbauer. „Scheint die Sonne in diesem Zeitraum heiß, bedeutet das im Winter, wenn der Sonnenstand nicht so hoch ist, dass die Bewölkung am Himmel gering ist. In der Regel haben wir dann ein Hochdruckgebiet“, erklärt Brunnbauer. Oft sei es dann so, dass dieses Hochdruckgebiet von Kälte begleitet werde. „Und wenn dann ein Tiefdruckgebiet kommt, ist dies oft mit Schnee und Eis verbunden.“ Fazit: Ja, diese Bauernregel deckt sich mit der Erfahrung der Meteorologin.

März: „So viel Nebel im März, so viel Frost im Mai.“

Eine Verbindung zwischen Nebel und Frost gibt es nicht. „Hier kann ich mir nicht mal mehr herleiten, wo der Zusammenhang herkommen soll“, sagt die Expertin. Fazit: Nonsens

April: „Der April macht, was er will.“

Dieser Monat macht dem Sprichwort alle Ehre. Der vierte Monat des Jahres ist der unberechenbarste für Meteorologen. „Im April ist der Sonnenstand schon relativ hoch. Wenn die Sonne rauskommt, wird es schon richtig warm. Kälteeinbrüche sind aber auch keine Seltenheit. Und die können, gerade in höheren Luftschichten, richtig kalte Luft mit sich führen“, erklärt die Meteorologin. „Wettertechnisch kann alles passieren: Schnee aber auch Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius.“ Fazit: Der Spruch stimmt.

Mai: „Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.“

Eine ganze Reihe von Bauernregeln befassen sich mit der Zeit zwischen dem 11. und 15. Mai. Dieser Zeitraum wird im Volksmund auch als die Eisheiligen bezeichnet – bekannt unter den Namen Mamertus (11.5.), Pankratius (12.5.), Servatius (13.5.), Bonifatius und die kalte Sophie. In dieser Zeit kommt es tatsächlich zu letzten Kälterückfällen. Jedoch ist es regional sehr unterschiedlich, wann der letzte Bodenfrost gemessen wird, relativiert Brunnbauer die Regel. „In diesem Jahr gab es ab dem 15. Mai nachts im Bodenseebereich keinen Bodenfrost mehr. Im Schwarzwald dagegen hatte es in der Nacht zum 15. Mai noch einmal minus drei Grad“, gibt sie zu bedenken. Fazit: Kommt auf die Region an

Juni: „Regnet‘s am Siebenschläfertag, es noch sieben Wochen regnen mag.“

Die Siebenschläferregel ist eine Regel – gemünzt auf den 27. Juni – mit einem gewissen Wahrheitsgehalt – aber nur, wenn man sie etwas ausgedehnt. „Hierbei handelt es sich um eine meteorologische Singularität“, sagt Brunnbauer. In der Meteorologie bezeichnet man mit Singularität eigenartige Witterungsregelfälle. Um Siebenschläfer entwickelt sich oft eine Singularität, weil sich der Sonnenstand langsam abbaut. Die Tage werden wieder kürzer. Die Großwetterlagen halten sich dann oft mehrere Wochen. „Allerdings ist es nicht speziell der 27. Juni, der dafür ein Indiz darstellt, sondern es ist die Zeit ab dem Siebenschläfertag in den Juli hinein.“ Grund dafür ist die Kalenderreform von Papst Gregor XIII. Ende des 16. Jahrhunderts. Dadurch verschieben sich die Bauernregeln um 10 Tage. 2018 hatten wir um diese Jahreszeit ein sehr starkes Hochdruckgebiet und viel Trockenheit. Und das hat sich auch lange gehalten“, erinnert sich Brunnbauer. Fazit: Im Prinzip richtig.

Juli: „Hundstage heiß, Winter lange weiß.“

Diese Bauernregel – gemeint ist die Zeit vom 23. Juli bis 23. August – kann die Fachfrau nicht zustimmen: „Diese Regel hat sich nicht bewahrheitet.“ Was dagegen belegbar sei, wäre die sogenannte Schafskälte (4. bis 20.6.) im Juni. „Wieso der Kälteeinbruch im Juni sehr oft kommt, ist für uns Meteorologen immer noch ein Rätsel.“ Fazit: Spruch unsinnig.

August: „Ist das Wetter zu Laurenzi schön, lässt ein guter Herbst sich sehen.“

Diese Bauernregel (10. August) bezieht sich eher auf die Ernte. Allerdings lasse sich nicht genau nachvollziehen, wo die Regel hergekommen ist – also aus welcher Region Deutschlands. „Im August findet die Ernte statt und in manchen Regionen teilweise schon die Raps-Saat. Davon lässt sich schon eine Tendenz ableiten, wie ertragreich der Herbst für Landwirte werden könnte“, erklärt die Meteorologin vom DWD. Herrscht Anfang August gutes Wetter, können Landwirte eine gute Ernte im Herbst erwarten. Fazit: Da ist was dran.

September: „Ist´s hell am Kreuzerhöhungstag, so folgt ein strenger Winter nach.“

Dieser Reim (gemünzt auf den 14. September) hat keine Relevanz, sagt Brunnbauer. „Ein strenger Winter kann schon im Dezember beginnen, er kann aber auch erst im Januar starten oder wie im vorletzten Jahr erst im Februar.“ Dagegen passt der Spruch zum Sankt Ägidientag (1. September) ganz gut: „Wie der Sankt Ägidientag, so der ganze Monat mag.“ Hier haben die Bauern eine richtige Beobachtung in einen Spruch verwandelt. Fazit: Katholische Feiertage können sich so oder so auf das Wetter auswirken.

Oktober: „Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein. Ist er aber nass und kühl, ein milder Winter werden will.“

Vor einigen Jahren hat der DWD das überprüft. „Die Auswertung ist zwar schon etwas älter, aber in dieser trifft die Regel zu 60 Prozent zu“, so Brunnbauer. Allerdings gebe es einen Haken. „Durch den Klimawandel und die wärmeren Winter trifft das alles nicht mehr so ganz zu.“ Viele der Bauernregeln entstanden zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Im Mittelalter gab es eine kleine Eiszeit, davor eine Warmzeit. „Und je nachdem wo und in welcher Zeit die Regeln entstanden sind, unterscheiden sich die Regeln komplett. Eine Regel, die in Norddeutschland ausgedacht wurde, trifft in Süddeutschland überhaupt nicht zu“, erklärt sie. Aber den Ursprung der Regeln herauszufinden, sei oft ein Ding der Unmöglichkeit. Fazit: Es kommt auf die Region an.

November: „November sternenklar, wird bald dem Frost gewahr.“

Diese Beobachtung lässt sich leicht bestätigen. „Wenn abends zur Dämmerung schon die ersten Sterne zu sehen sind und die Nacht klar wird, ist es durchaus möglich, dass es in dieser Nacht Frost gibt“, so Brunnbauer. Das sei eine Kurzfristbeobachtung. „Das heißt aber nicht, dass es in den nächsten Tagen oder gar Wochen zu Frost kommt.“ Fazit: Spruch ist eher eine Binsenweisheit.

Dezember: „Geht Barbara im Klee, kommt´s Christkind im Schnee.“

Die Bauernregel der Heiligen Barbara (4. Dezember) ist wohl einer der Reimsprüche, die viele Menschen gerne erfüllt sehen wollen. Aber leider muss Brunnbauer enttäuschen. „Statistisch gesehen haben wir eher grüne Weihnachten„, so Brunnbauer. Es sei ein Trugschluss, dass es früher mehr weiße Weihnachten gab. Der Eindruck stimme aber, dass es an den Weihnachtsfeiertagen wärmer sei. Die Wetterfrau meint: „Eigentlich kommt Barbara in ganz Deutschland im Klee, aber nur in ganz wenigen Regionen kommt dann auch das Christkind im Schnee.“ Fazit: Stimmt leider nicht.