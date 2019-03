Nach rund 43 Jahren Ehe ist Schluss: Thea (73) und Thomas (68) Gottschalk gehen getrennte Wege. Ein deutsches Traumpaar verlässt die gemeinsame Bühne. Doch mit der Bekanntmachung der Trennung sickerten auch schon erste Gerüchte in die Öffentlichkeit. Laut der „Bunte“ habe der 68-jährige Entertainer schon seit längerer Zeit eine neue Frau an seiner Seite. Es soll sich dabei um die 56-jährige Karina Mroß handeln. Sie ist Controllerin beim SWR in Baden-Baden. Laut der Zeitschrift ist Mroß Mutter einer erwachsenen Tochter und war bislang unverheiratet. Öffentlich hat sich Gottschalk dazu allerdings noch nicht geäußert.

Häme und Trauer im Netz

Die Reaktionen auf Twitter und in den sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten. Viele davon zeugen von Häme: Witze über die mutmaßliche Midlife-Crisis des 68-Jährigen oder die Frage, ob nun Markus Lanz (in Anspielung an die Moderationsnachfolge der ZDF-Sendung „Wetten, dass... ?“) einspringt, sind an der Tagesordnung. Von über 40 Jahren Ehe sind allerdings auch einige Nutzer beeindruckt. „Klar könnte ich mich jetzt locker leicht hier einreihen und Gags machen, aber ich zeige lieber meine Anerkennung bei über 40 Jahren Ehe. Das muss man erst einmal nachmachen“, schreibt ein Twitternutzer.

Der Waldbrand, der im November 2018 in Malibu unter anderem das Anwesen der Gottschalks zerstörte, will für einige Twitter-User schon das erste Anzeichen für eine Ehekrise gewesen sein. Die Kommentatoren merken an, dass Thomas Gottschalk sich viel Zeit gelassen hat, bevor er zu seiner Frau zurück in die Staaten geflogen ist. Erst zwei Wochen nach dem Feuer flog Gottschalk zu ihr zurück nach Los Angeles. Hat sich zu diesem Zeitpunkt schon das Ende der Ehe abgezeichnet?

Das Paar lernte sich bereits 1972 in München kennen. Thomas Gottschalk war zu dieser Zeit freier Mitarbeiter beim Radio, Thea Gottschalk arbeitete bei einer Werbeagentur. 1976 folgte die Hochzeit.