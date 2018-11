von Christoph Sator, dpa

Natürlich sind die Mitglieder des britischen Königshauses anders unterwegs als unsereins. Man fliegt erste Klasse und überall stehen Limousinen bereit. Trotzdem ist eine 16-Tage-Tour wie die von Prinz Harry und Meghan durch mehrere Pazifikstaaten eine Strapaze. Gerade für eine werdende Mutter.

Meghan gewinnt beim Gummistiefel-Werfen in Auckland gegen Ehemann Harry. | Bild: AFP

Geschenke für „Baby Sussex“

Aber dafür wurde das Paar, das sich gestern auf den langen Flug zurück nach London machte, reichlich beschenkt. Vermutlich wurde das Hause Windsor noch nie in seiner Geschichte mit so viel Fan-Artikeln überhäuft. Allein: Die allermeisten Gaben waren weder für den Herzog noch für seine Frau, sondern für das „Baby Sussex“. So wird der Nachwuchs, der im Frühjahr zur Welt kommen soll, mangels näherer Informationen über Geschlecht und Namen inzwischen genannt.

Ob wie hier in Neuseeland oder Australien, Meghan ist bei Fans heißbegehrt. | Bild: AFP

All die Baby-Geschenke nahmen die beiden mit großer britischer Höflichkeit und auch viel Herzlichkeit in Empfang – auch wenn sich ihnen der Sinn nicht immer erschloss. Wie zum Beispiel bei dem Bündel Karotten, das Meghan von einer Verehrerin bekam. Sie: „Oh, wie großartig.“ Dann, zu ihrem Mann: „Liebling, wir haben Gemüse bekommen.“ Er daraufhin: „Fantastisch.“

Prinz Harry vor dem Kriegerdenkmal auf den Fidschi Inseln. | Bild: AFP

Kurz vor Schluss, auf der letzten Station in Neuseeland, bekam die Herzogin aber auch noch ein Geschenk ganz für sich allein: ein Korowai, ein traditioneller Umhang von Neuseelands Ureinwohnern, den Maori.

In Neuseeland bekam Meghan einen Korowai geschenkt. Ein traditioneller Umhang der der Ureinwohner Neuseelands, den Maori. | Bild: AFP

Mit dem Prunkstück aus Flachs und schmückenden Pfauenfedern wird bei den Maori normalerweise die Stellung von „mächtigen Frau“ betont – auch die Queen bekam schon einen Korowai, im Jahr 1954.

Kinder begrüßen Harry und Meghan an einer Universität in Fidschis Hauptstadt Suve | Bild: AFP

