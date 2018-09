von Mona Lippisch

Um darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich die Handy-Nutzung am Steuer sein kann, sind am heutigen Aktionstag gegen Ablenkung im Straßenverkehr bundesweit rund 11 000 Polizisten im Einsatz. Sie kontrollieren Auto- und Fahrradfahrer verstärkt auf eine Handynutzung während der Fahrt. Die Aktion steht unter dem Motto "Sicher. Mobil. Leben".

100 Euro Strafe und ein Punkt

Wer in Deutschland beim Autofahren mit dem Handy am Steuer erwischt wird, zahlt 100 Euro Strafe und bekommt einen Punkt in Flensburg. Diese Regelung gilt, sobald der Motor läuft. Doch wie sieht es in den Nachbarländern aus? "Der Unterschied zum Ausland ist: In Deutschland gibt es einen festen Bußgeldkatalog. Das heißt, es ist genau definiert, wie viel welcher Verstoß kostet", erklärt Melanie Mikulla aus der Kommunikationsabteilung des ADAC. Im Ausland gebe es häufig einen sogenannten "Bußgeldrahmen". Das bedeutet, die Geldgrenze nach oben ist offen, es kann also teuer werden. Allgemein betont Mikulla: "In Deutschland sind die Bußgelder im internationalen Vergleich sehr günstig."

In Spanien wird es besonders teuer

Während ein Handyverstoß in Österreich ab 50 Euro aufwärts bestraft wird, fängt die Bußgeldspanne in Frankreich bei 135 Euro und in Italien bei 160 Euro aufwärts an. "In Spanien geht es sogar erst ab 200 Euro los", sagt Mikulla. Wie teuer es wird, hänge beispielsweise davon ab, ob der Autofahrer an der Ampel mit dem Handy erwischt wird oder während der Fahrt. "Dafür gibt’s keine Fahrverbote oder keine Punkte, die in Deutschland vollzogen werden können", erklärt Melanie Mikulla.

Weniger zu zahlen in der Schweiz

Zu schnelles Fahren kostet in der Schweiz oft deutlich mehr als in Deutschland. Wer beim Autofahren mit Handy am Steuer erwischt wird, zahlt aber weniger: 85 Euro Bußgeld sind vorgesehen.

Weitere Länder im Vergleich:

Estland: bis 400 Euro

Dänemark: 200 Euro

Belgien: ab 110 Euro

Griechenland: 100 Euro

Kroatien: 70 Euro

Ungarn: ab 50 Euro

Tschechien: ab 40 Euro

