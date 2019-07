Sehr geehrter Jan Böhmermann,

Es wird Zeit, dass Ihnen jemand beispringt. In letzter Zeit haben Sie es knüppeldick abbekommen. Felix Baumgartner, der österreichische Extremsportler, hat Sie hart attackiert. Dabei haben Sie doch nur die Freiheit des Satirikers in Anspruch genommen und die Österreicher als „acht Millionen Debile“ bezeichnet. Noch härter kommt es bei Harald Schmidt, dem Sie ganz früher das eine oder andere Stichwort zustecken durften. Inzwischen spricht er Ihnen jede Eignung zum Moderator ab und rät – natürlich unter Kollegen – zum Berufswechsel.

Lasst den Erdogan in Ruhe

Das wird Sie nicht belasten. Wer so austeilt wie Sie, kann auch einstecken. Das ist der Preis, den Sie für die eigenen Rempeleien bezahlen. Prominent sind Sie nicht, weil Ihre Witze gut wären, sondern weil sie unterirdisch sind. Ihr „Gedicht“ über den türkischen Präsidenten ist so ein Fall. Es ist weder lustig noch gereimt noch zutreffend. Es ist nur beleidigend.

Satire darf auch nicht alles

Satire darf alles, meinen Sie. Glauben Sie das im Ernst? Dann darf ein Satiriker also Dinge behaupten, die andere Menschen nicht äußern dürfen? Nur weil sie keine Satiriker sind. Mit dieser großspurigen Auslegung kommen Sie nicht weit. Auch Satire hat Grenzen, auch für Sie.

Was Ihnen an spontanem Witz fehlt, ersetzen Sie durch harte Sprüche. Das kann man so machen, nur fällt mir eines auf: Sie sind völlig humorlos und gezwungen. Das sieht man Ihnen auch an. Mit höchster Konzentration verfolgen Sie die Regungen im Publikum. Hoffentlich kichert einer. Wenigstens die Regie ist spendabel: Was an echtem Beifall fehlt, wird vom Band zugespielt. Applaus. Aber können Sie sich darüber ernsthaft freuen?

Mutterwitz? Ein Fremdwort

Ein Engländer sagte vor vielen Jahren schon, die Deutschen hätten viele Eigenschaften, aber keinen Humor. Selbst ihre Witze seien mehr Arbeit als Vergnügen. Wenn man Sie sieht, möchte man das fast glauben. Wie machen das eigentlich andere Völker? Manche haben Mutterwitz, andere nicht. Die Wiener – ein eigener Stamm zwischen Ungarischer Tiefebene und Tirol – haben das Potenzial. Jeder Wiener Taxifahrer liefert bei der Fahrt vom Flughafen zum Prater mehr Witze ab als Ihre Gagschreiber in einem Monat. Von wegen Österreicher und debil. Da liegen Sie solid daneben.

Zwei traurige Clowns

Apropos Schreiber: Gibt es denn niemanden, der Ihnen die grobsten Schnitzer aus dem Prompter löscht? Harald Schmidt nennt Sie eine Krawallschachtel. Auch Ihrer Kollegin Carolin Kebekus wurde es zuviel, als sie zu Ihnen ins Studio kam. Die Begegnung endete damit, dass Kebekus Ihnen eine Flasche auf den Kopf schlug. Der Plausch zweier Comedians endete tragisch. Das Studio wurde schnell abgedunkelt.

Da sind die Falschen am Werk

Zwei traurige Clowns. Kebekus war zuviel für Sie. Sie stellte auch die entscheidende Frage: „Jan, wer schreibt deine Gags?“ Vielleicht liegt hier der Hase im Pfeffer und Sie haben die falschen Panscher und Abschreiber eingestellt. Schicken Sie alle Einflüsterer fort, denn ich bin überzeugt: Der wahre Herr Böhmermann ist ein netter Kerl, der dem Nachbarn gerne die Blumen gießt, wenn dieser in den Urlaub fährt. Kein Witz!