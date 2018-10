von Mariele Schulze Berndt

„Ich habe großes Glück, hier zu wohnen“, sagt Henriette Arienti, 61. Die Hauptschullehrerin lebt mit Hund und Kater in einer Vierzimmer-Gemeindewohnung in Wiens Villenbezirk Döbling. Drei Parks liegen in Gehweite, der Kater ist Freigänger und strolcht meistens in den Gärten zwischen den Siedlungshäusern umher. Arientis Eltern sind hier eingezogen, als sie ein Jahr alt war. 1957 war die Anlage gerade fertig geworden. Damals lag die Miete für ihren Vater, einen selbstständigen Installateur mit Geschäft im 1. Bezirk bei 350 Schilling, heute knapp 30 Euro. „Ich erinnere mich gut daran, weil ich das Geld immer zur Hausmeisterin bringen musste, die ins Zinsbuch eintrug, dass ich bezahlt habe“, sagt Arienti. Inzwischen kostet die helle Wohnung mit Blick ins Grüne 380 Euro Miete.

Zwei Drittel leben zur Miete

Arientis Vermieter heißt „Wiener Wohnen“. Ihr gehören 220 000 städtische Wohnungen. Zwei Drittel aller Mietwohnungen in der 1,87 Millionen-Einwohner-Stadt Wien werden öffentlich gefördert. 77 Prozent aller Einwohner leben zur Miete.

Mit der Seestadt Aspern im Südosten Wiens entsteht gerade ein ganz neues Stadtviertel. Selbstverständlich gibt es auch hier Gemeindewohnungen neben – zum Teil gefördertem – Wohnungs- und Hauseigentum. 30 000 Menschen sollen 2028 dort leben und auch arbeiten können. Zuerst wurde eine U-Bahn in den neuen Vorort gebaut. Geschäfte, Betriebe und Freizeiteinrichtungen folgten. Aspern wird keine anonyme Schlafstadt, sondern ein lebendiges Viertel mit Schulen und Bibliotheken sein, sogar einen Badesee gibt es.

„Das Leben in Sozialwohnungen gilt in Wien nicht als Stigma, sondern als Normalität“, sagt Anita Aigner, Architektursoziologin an der Technischen Universität Wien. Entsprechend begehrt sind die Wohnungen. Der Zugang ist an Bedingungen geknüpft: Höhe des Einkommens, Anzahl der Familienmitglieder und Dauer des Lebens in der Stadt, mindestens zwei Jahre sind Voraussetzung. Ansonsten gilt die Warteliste. Damit die großen Gemeindebauanlagen mit teilweise mehreren Tausend Wohnungen nicht zu sozialen Ghettos werden, dürfen auch Besserverdienende wohnen bleiben.

Wohnen im "Goethehof"

Der ehemalige grüne Abgeordnete Peter Pilz, jetzt für die „Liste Pilz“ im Parlament, hat seine Gemeindebauwohnung von den Großeltern „geerbt“. Der „Goethehof“, eine der größten Sozialsiedlungen Österreichs, wurde 1932 eröffnet und war 1934 eines der Zentren des sozialdemokratischen Aufstandes und Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Sozialdemokraten und Nationalsozialisten.

Er liegt zwischen Donau und dem Naherholungsgebiet „Alte Donau“. Die UNO-Türme liegen um die Ecke. Weil die Grundstückspreise durch die Decke schießen, soll der Boden intensiver genutzt werden. Daher wurde die Zahl der Wohnungen durch Dachausbauten um 20 Prozent erhöht.

„Ich habe über 40 Jahre mit meiner Frau auf, ich glaube, 61 Quadratmetern gelebt, auf der Stiege 14. Jetzt bin ich vor Kurzem auf die Stiege 18 übersiedelt und lebe jetzt auf luxuriösen 90 Quadratmetern, das ist eine drastische Verbesserung, und ich zahl’ dafür auch deutlich mehr, nämlich 850 Euro. So bleiben Besserverdiener im Gemeindebau und der Goethehof trotzdem so, wie er immer war, nämlich sozial kräftig durchmischt“, erzählt der Abgeordnete.

Die Deutschen kommen zu Besuch

Dass Wien in der Wohnpolitik so viel richtig gemacht hat, stößt auf reges Interesse bei ausländischen Politikern und Architekten. Jüngster Besucher aus Deutschland war Hessens SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Thorsten Schäfer-Gümbel. Er holte sich Anregungen für den angespannten Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet. Diese fanden Eingang in den Zwölf-Punkte-Plan, der jüngst in Berlin von der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles und ihm präsentiert wurde.

Wien dient vielen Europäern als Vorbild für den Umgang mit Grund und Boden. Denn die Stadt hat ihre Gemeindewohnungen nie privatisiert und versucht, die Spekulation mit den 2,8 Millionen Quadratmetern Fläche in ihrem Besitz durch strenge Regeln zu beschränken. „Leistbares Wohnen heißt für mich, dass maximal ein Drittel des Einkommens für Wohnen ausgegeben wird“, sagt die zuständige Stadträtin Kathrin Gaal. Grundstücke, die für den geförderten Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden, sollen 40 Jahre lang nur zu sehr niedrigen Preisen verkauft werden dürfen. Auch die Mieten sind gedeckelt. Der Regierung Sebastian Kurz passt das Wiener Modell freilich nicht.

Es menschelt auch hier

Im bürgerlichen Bezirk Josefstadt lebt Herr A. im Gemeindebau. Er möchte seinen Namen nicht nennen; denn er hat einiges an seiner Wohnsituation auszusetzen. Seit 1972 lebt der heute 45-Jährige in seiner Wohnung. Für 90 Quadratmeter zahlt er 350 Euro. Das ist unschlagbar günstig. Doch die Nachbarn gehen ihm zunehmend auf die Nerven. „Sie rauchen so viel, dass ich es in meiner Wohnung rieche, machen laute Musik und nehmen keine Rücksicht“, kritisiert der Akademiker. „Sie kommen aus Kulturen, in denen andere Regeln herrschen als bei uns.“

Altwiener haben es leichter, an günstige Wohnungen zu kommen. Andere müssen sich auf dem freien Wohnungsmarkt versorgen. Dort sind die Mieten in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Henriette Arienti wird im Januar pensioniert. Sie ist froh, dass sie sich keine Sorgen darüber machen muss, dass ihre Rente nicht mehr für die Miete reichen könnte. „Ich habe genug, um wie bisher nach Italien zu reisen und meinen drei Kindern manchmal Geld zu geben. Gäbe es den Gemeindebau nicht, wäre das unmöglich.“

