Der Telefon-Terrorist: Nichts ist so fürchterlich, wie in einem Großraumbüro telefonieren zu müssen. Dem Telefon-Terrorist ist das längst egal. Er krakeelt in einer solchen Lautstärke in den Hörer, dass es wirklich jeder mitbekommt. Seine klare Marschroute: Je privater der Inhalt des Schrei-Gesprächs ist, desto besser. Tochter krank, neue Schuhe, Zahnarzt-Termin: Die Kollegen dürfen immer mithören, was aktuell ist.

Der Raumklima-Regent: Zu warm, zu kalt, zu feucht, zu stickig. Eins ist für den Regenten klar: Das Raumklima stimmt nie. Und es ist seine Mission, dafür zu sorgen, dass es zumindest erträglich ist. Ob ein Fenster offen ist oder zu, ob die Klima oder Heizung läuft oder nicht – das entscheidet er, zur Not auch gegen eine andersdenkende Mehrheit. Ihn qualifiziert ein besonders renitentes Wesen und die ewige Furcht, sich zu erkälten oder zu schwitzen. Sein schlimmster Feind: Der Durchzug.

Der Leberwurst-Liebhaber: Er macht es sich gerne mit einer zünftigen Brotzeit gemütlich. Warum daheim frühstücken, wenn man es vor dem Bildschirm kann? Das saftige Sauerteig-Brot mit schön fett Leberwurst (Hausmacher Art) verströmt um halb acht seinen Duft im ganzen Büro. Untrennbar mit diesem Typ verbunden: eine maximal quartalsweise gereinigte Kaffeetasse und, klar, Brösel in der Tastatur.

Die Stress-Sirene: Bei ihr passiert alles getreu dem Motto: Stress wird größer, wenn man ihn teilt. Ist sie unter Zeitdruck oder einfach nur normal mit Arbeit eingedeckt, erfährt das jeder im Raum – entweder direkt („ich bin ja so im Stress“) oder indirekt (Stimmungsschwankungen, verzweifeltes Ächzen). Helfen kann ihr keiner mehr.

Der Nie-am-Platz: Seine Wege sind unergründlich. Nur am Platz, da findet man den Kollegen eigentlich nie. Ob er jetzt in einem ultrawichtigen Meeting weilt, mit seinem Kumpel in der Personalabteilung abhängt oder längst Feierabend gemacht hat, das weiß niemand. Sein Telefon klingelt umso häufiger, die Bürogenossen übernehmen die Anrufe mit der längst eingeschliffenen Formel „der Kollege ist gerade nicht am Platz, kann ich etwas ausrichten?“

