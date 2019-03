Kopenhagen vor 4 Stunden

Greta Thunberg für den Friedensnobelpreis nominiert

Sie ist das Vorbild zahlreicher Schülerdemos – auch in unserer Region. Bei "Fridays for Future" folgen junge Menschen regelmäßig ihrem Beispiel und gehen auf die Straße, um die Regierungen zu einer radikalen Wende in der Klimapolitik zu bewegen. Nun könnte Greta Thunberg eine der bedeutsamsten Auszeichnungen der Welt erhalten.