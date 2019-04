Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will das Segelschulschiff "Gorch Fock" nicht um jeden Preis sanieren lassen. Sollte die Werft den Kostenrahmen von 135 Millionen Euro nicht einhalten können, werde die "Gorch Fock" in ein Museumsschiff umgewandelt, sagte von der Leyen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montagabend.

Im Sommer werde sich entscheiden, ob die Werft in der Lage sei, "die vielen technischen Dinge zu leisten", sagte die Ministerin demnach. Es werde zwar alles daran gesetzt, das "Schiff wieder flott zu machen", doch sei den Steuerzahlern schon viel zugemutet worden.

Ein Blick auf das in Reparatur befindende Segelschulschiff der Deutschen Marine "Gorch Fock" | Bild: Mohssen Assanimoghaddam

Explodierende Kosten für Sanierung

Die Instandsetzung des traditionsreichen Schulschiffs der Bundeswehr hatte wegen drastischer Kostensteigerungen politisch für Wirbel gesorgt. Staatsanwalt und Polizei ermitteln zudem wegen des Korruptions- und Untreueverdachts rund um die Arbeiten und die damit beauftragte Elsflether Werft. Diese meldete zwischenzeitlich Insolvenz an.

Hamburg am 23.08.1958: Viele Menschen haben sich zur Taufe des Segelschiffes "Gorch Fock" bei der Werft Blohm & Voss in Hamburg versammelt | Bild: Blohm+Voss

Das Bundesverteidigungsministerium hatte die umstrittene Sanierung der "Gorck Fock" zwischenzeitlich gestoppt, nach Gesprächen mit Vertretern der Werft vor rund drei Wochen aber wieder aufgenommen. (dpa)