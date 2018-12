von Thomas Olivier

Eine jüdische Kaufmannstochter sitzt an Heiligabend in der Dunkelheit eines Breslauer Kittchens. Sie heißt Rosa Luxemburg, ist Sozialistin und 46 Jahre alt. Sie sitzt wegen Majestätsbeleidigung hinter Gittern. „Um mich herum herrscht Kirchhofstille“, klagt sie in einem Kassiber. Sie kommt sich vor „wie im Grabe“. Und dann der Weihnachtsbaum! Einen ganz schäbigen, mit fehlenden Ästen, habe man ihr beschert. „Ich weiß nicht, wie ich darauf meine acht Lichtlein anbringe.“

Rosa Luxemburg | Bild: Archiv

Unterdessen zelebriert die Kaiserliche Familie im Neuen Palais zu Potsdam ihr Christfest. 15 Tannen, schwer behangen mit Lametta, erlesenem Glasschmuck und italienischen Pinienäpfeln illuminieren den 500 Quadratmeter großen Grottensaal. Darunter sieben kleinere Bäume in „absteigenden Größenverhältnissen für die sechs Prinzen und die Prinzessin“.

Die Gabentische biegen sich: Kronprinz Wilhelm erhält eine Amati-Geige aus dem Nachlass Friedrichs des Großen, Prinzessin Victoria Luise zwei Hundewelpen. Majestät werden „ein Jagdgewehr mit aufschraubbarem Fernrohr“ und „5 goldene Manschettenknöpfe“ gereicht. Seine Gemahlin Auguste Victoria verwöhnt der Kaiser mit zehn Zobeln, drei Chinchilla-Pelzen und einem goldenen Schirmstock.

Brennender Pudding bringt Glück

Getafelt wird auch. Diener reichen „Karpfen blau“, „Schinkenauflauf mit grünem Spargel“ und die Weihnachtsgans. Es folgt der „Christmas Pudding“ mit Rosinen und Nüssen. Ein Rezept der englischen Verwandtschaft. Nesthäkchen Victoria Luise (1892 – 1980) schwelgte gern in Erinnerungen: „Der Pudding wurde mit Alkohol übergossen und brennend hereingetragen. Jeder wollte, dass auch sein Stück brannte. Man sagte, das bringe Glück.“

Bei den Habsburgern geht es knauseriger zu. Die Sparsamkeit des Greisen-Kaisers Franz Joseph (1830 – 1916) ist legendär: Was Majestät sich wünsche? Allenfalls „Blechbüchsen für die Aufbewahrung von Zwieback und Keksen!“ Der jüngsten Kaiser-Tochter Marie Valerie geht das steife, spartanische Hofzeremoniell auf die Nerven. In ihren Tagebüchern beklagt sich Sissys Lieblingstochter über die verkrampfte Weihnachtsstimmung. „Es war alles so steif und peinlich. Vor Verlegenheit und Fremdheit kam keinerlei Gespräch zustande.“

Im Bankett-Saal des Weißen Hauses in Washington steht ein bis zu zehn Zentner schweres Lebkuchenhaus. Die Präsidenten-Familie knipst den „Nationalen Weihnachtsbaum“ an. Man begnadigt einen schlachtreifen Truthahn, posiert vor überladenen Bäumen, und die First Ladys lächeln gequält dazu – oft im Beisein ihrer Schoßhunde. „Zuviel Christmas-Show!“ räsonierte US-Präsident Theodore Roosevelt (1858 – 1919). Zuviel der Abholzerei für die Feiertage. „Ted“ fühlte sich dem Schutz der Wälder verpflichtet: „Mir kommt kein Baum ins Haus!“

Adventsstress im Hause Wagner

Bei Familie Richard Wagner bricht bereits Wochen vor dem Fest das Weihnachtsfieber aus: Nüsse und Äpfel werden vergoldet, Lieder, Gebete und Weihnachtsverse entworfen, auswendig gelernt und einstudiert, „um die Geisteskräfte der Kinder in Anspruch zu nehmen“. Über Heiligabend 1870 notiert Ehefrau Cosima: „Mittwoch, 24ten. Viel Schaffen von früh bis fünf Uhr Nachmittag ... 5 ½ Uhr Bescherung ... Der Baum, hoch und breit, leuchtet lange ... Nachdem er erloschen ist, lesen wir im ,Hyperion’.“

Richard und Cosima Wagner | Bild: Wikipedia

Geradezu frugal mutete das Weihnachtsmahl bei einem ehemaligen Beatle an. Als Yoko Ono ihren Ehemann John Lennon einmal fragte, wie er das Fest feiern möchte, flachste ihr Darling John: „Mit Cornflakes, zubereitet von persischer Hand und gesegnet mit den Mantren der Hare Krishna.“ Die ganze weiße Weihnacht sei ihm zuwider. Lieber wollte er eine Antikriegs-Botschaft verkünden. „War is over! If you want it!“ – „Der Krieg in Vietnam ist vorbei, wenn ihr es wollt!“ lautete der Slogan, den das Paar 1969 auf riesige Plakatwände in Berlin, New York, Tokio und Rom drucken ließ.

Der Komiker vergießt Tränen

Dagegen wurde Charlie Chaplin an Weihnachten sentimental. Der Mann mit der Melone, der als Kind das Elend in den Londoner Armenhäusern erlebt hatte, machte sich nicht viel aus dem Fest. Christbaum und Geschenke interessierten ihn nicht, erinnert sich Sohn Eugene Chaplin, 65. „Er empfand das alles als zu kommerziell.“ Nur seinen Kindern zuliebe feierte die Komiker-

legende Weihnachten: Eine mächtige Tanne, fast fünf Meter hoch, leuchtete in der Eingangshalle des Anwesens „Manoir de Ban“ am Genfer See. Nach dem Essen pflegte die Klaviervirtuosin Clara Haskil, eine Nachbarin und Freundin des Hauses, zu spielen. Dann weinte der Tramp. Und Mama musste die gedrückte Stimmung retten: Sie zeigte alte Filmschätze ihres Mannes. Und alle quietschen vor Freude.

Charlie Chaplin | Bild: dpa

Wie Bolle amüsierte sich Ludwig van Beethoven als Kind. Es gab leckere Würstchen, Kaffee und warmen Punsch. Die ganze Sippschaft schmückte den Salon. Musiker trafen ein, und zu vorgerückter Stunde wurde Mama Beethoven geweckt. Man hievte sie auf einen Thron und lobpreiste Mutti. Spätestens kurz nach Mitternacht mündete die Huldigung in eine ausgelassene Feier. Fete bei den Beethovens: Man spielte, trank und tanzte bis zum Morgengrauen, bis die Wände wackelten. Der kleine Ludwig soll vor Vergnügen gekreischt haben.

Bildunterschrift | Bild: Kunsthistorisches Museum Wien

Kirschwasser im Montafon

Ähnlich krachen ließ es Ernest Hemingway (1899 – 1961). Weihnachten 1924 und 1925 verbrachte der damals noch unbekannte Schriftsteller im österreichischen Schruns. Er logierte stets im Posthotel „Taube“ neben der Kirche. In der Gaststube erinnern alte Fotografien an den berühmten Gast. Die Wintertage waren für den Draufgänger und späteren Nobelpreisträger „wie ein verlorenes Paradies“. In seinen Klassikern „Schnee auf dem Kilimandscharo“ und „Paris – ein Fest fürs Leben“ erinnerte sich Hemingway an die Weihnachtstage im Montafon. „Der Schnee sah so glatt aus wie Zuckerguss und war so trocken wie Pulver.“ Hemingway lief Ski, ging auf die Jagd. In den Gasthäusern pokerte der „schwarzbärtige, Kirsch trinkende Christus“ hinter geschlossenen Fensterläden und verriegelten Türen. „Ich spielte mit einem Bankier, dem Gerichtsvollzieher und dem Gendarmerie-Hauptmann.“

Ernest Hemingway | Bild: dpa

Für Altkanzler Adenauer war das Christfest ein Tag der Stille. Die Kinder holten am Tag vor Heiligabend im Siebengebirge das Moos für die barocke Weihnachtskrippe. Lametta, Kugeln und handgearbeitete Strohsterne schmückten den Weihnachtsbaum in Rhöndorf. Der Familienchor intonierte die Lieblingslieder des „Alten“: „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“. Nachdem der Vater das Weihnachtsevangelium vorgelesen hatte, knieten alle zum gemeinsamen Gebet vor der Krippe.

Revolution statt Heiligabend

Kann man Weihnachten abschaffen? Man kann: 1970 entschied Tropen-Revolutionär Fidel Castro, dass sein Eiland Kuba zu klein war für Männer mit Rauschebärten und beflügelte Himmelswesen. Der „Maximo Lider“ im olivgrünen Outfit ersetzte das „dekadente Merkmal der Vergangenheit“ durch das „Revolutionäre Fest“ am 31. Dezember. 1998 gab der bärtige Atheist klein bei: Auf Bitten des Papstes hob Castro den Weihnachtsbann auf.

Seine Brüder im Geiste gingen nicht so weit: Man könne Weihnachten zwar nicht verbieten, aber wenigsten „dafür sorgen, dass einem davor graut“, grummelte SED-Chef Walter Ulbricht in Ostberlin. Sein Vordenker Lenin (1870-1924) hingegen liebte Weihnachten. Seine deutschstämmige Mutter Mirija, eine geborene Blank, sang im Kirchenchor in Simbirsk an der Wolga, wo Wladimir Iljitsch Uljanow mit seinen sechs Geschwistern aufwuchs. Stets feierte die Familie ein typisch deutsches Christfest.

Lenin | Bild: afp

Heiligabend 1919 wäre dem maßlosen Machtstrategen fast die Freude am Fest vergangen: Auf dem Weg zu einer Weihnachtsbescherung für Kinder hielt plötzlich eine Handvoll Männer das Auto des Revolutionsführers an. Lenin glaubte, eine Militärpatrouille vor sich zu haben. Er zückte seinen Kreml-Ausweis und sagte: „Mein Name ist Lenin.“ Die bewaffneten Männer schnappten sich die Papiere und befahlen den Wageninsassen auszusteigen. Lenins Schwester schrie: „Das ist Genosse Lenin! Wer seid ihr?“ – „Verbrecher brauchen keine Vollmacht!“ Die Banditen sprangen in das Auto und brausten davon – mit den Geschenken, die Lenin für die Kinder gekauft hatte.

