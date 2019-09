Herr Fritz-Schubert, was genau ist eigentlich Glück?

Es gibt zwei verschiedene Varianten: Glück haben und im Glück sein.

Und was ist der Unterschied?

Zum einen gibt es das Zufallsglück, auf das der Mensch keinen Einfluss hat. Zum anderen gibt es das Glück, das man selbst gestalten kann. Es gibt ein schönes Sprichwort: Freiheit ist, wenn ich tun kann, was mir gefällt – Glück ist, wenn mir gefällt, was ich tue.

14.03.2019, Baden-Württemberg, Heidelberg: Ernst Fritz-Schubert, Systemischer Therapeut beim Fritz-Schubert-Institut. | Bild: Uwe Anspach (dpa)

Kann man das Glücklichsein lernen?

Ja, man kann sein seelisches Wohlbefinden beeinflussen, indem man sich bewusst macht, welche Bedürfnisse man hat. Wenn diese erfüllt werden, sind wir zufriedener. Dabei spielen aber viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Sechs davon beschreibt das sogenannte „Alphabet der guten Laune“.

Welche sechs Faktoren sind das?

Da ist zunächst die Autonomie, also dass man etwas selbst bestimmen und bewirken kann. Außerdem das Bedürfnis nach Bindung und Sicherheit. Auch Charisma spielt eine Rolle – also die Fragen „Was macht mich aus?“ und „Weiß ich, was ich will und kann?“. Dann das Durchhaltevermögen – der Wille, den man braucht, um auf Belohnungen warten zu können und mit Rückschlägen zurechtzukommen. Und die letzten beiden Faktoren sind Engagement und Frohsinn – also zum einen die Leidenschaft für das, was man tut, und zum anderen die Freude an dem, was im eigenen Leben Sinn ergibt. Dazu gehören sinnvolle Beziehungen und die Beschäftigung mit Dingen, die mir wirklich wichtig sind, im Beruf oder ganz anderen Bereichen.

Und was macht einen Optimisten aus?

Ein Optimist hat die Chance, zu erkennen, dass er selbst etwas bestimmen kann. Er begreift Fehler als Chance, sich weiterzuentwickeln, während Pessimisten eine negative Sicht auf die Welt haben. Das engt sie ein und macht sie zu Erduldern. Durch die positiven Einstellungen zu ihren Mitmenschen und zum Leben ergreifen Optimisten eher die Chancen, um ihr Glück zu schmieden. Sie haben ein gutes Selbstbild und können deshalb auch besser mit Rückschlägen umgehen.

Wie erklären Sie sich, dass Optimisten länger leben als Pessimisten?

Das ist keine große Überraschung. Dass das psychische Wohlbefinden die körperliche Gesundheit beeinflusst, weiß man ja schon lange. Hormone spielen eine wichtige Rolle. Pessimisten schütten wegen der vermeintlichen oder tatsächlichen Misserfolge zum Beispiel mehr Cortisol aus, was die Gesundheit gefährden kann. Optimisten bauen den Stress schneller ab. Ihr Oxytocin-Wert ist höher – ein Bindungshormon, das in vielerlei Hinsicht unsere Gesundheit begünstigt.

Immer glücklich und optimistisch zu sein ist allerdings schwierig.

Stimmt. Und das ist auch gar nicht gewollt. Eine Faustregel lautet: Auf drei gute Gefühle sollte ein schlechtes kommen. Auch schlechte Gefühle wollen uns etwas mitteilen – auch darauf sollte man hören.

Dauer-Optimisten leben also gefährlich?

Ja, wenn ein Pilot ständig auf Wolke sieben schwebt, kann es schon mal schwierig werden. Negative Gefühle wie Angst machen uns vorsichtiger, was manchmal äußerst nützlich ist. Abgesehen davon können wir die Glücksmomente nur genießen, wenn es auch Tiefpunkte gibt.

Welche Eigenschaften muss ein Mensch haben, um glücklich werden zu können?

Die schönste menschliche Eigenschaft ist die Reflexionsfähigkeit. Man muss wissen, wer man ist, wie man „gestrickt“ ist, um mit sich lebensbejahend umgehen zu können.

Wie ist es mit den sozialen Medien – beeinflussen sie unser Glück?

In den sozialen Medien vergleichen sich Menschen permanent mit anderen. Vergleich macht bekanntlich nicht glücklicher. Wenn vermeintlich alle anderen mehr haben, besssere Gelegenheiten ergreifen und womöglich schöner sind, dann kann das schlechte Gefühle wie Neid und Angst vor Statusverlust erzeugen. Das führt oft zu neuen Bedürfnissen, die kaum noch erfüllbar sind. Außerdem sind Hunderte Kontakte im Netz nicht die echten Bindungen und Bezugspunkte, in denen ein Mensch gestärkt wird, sich wiederfindet und zum Leben ermuntert wird.

Fragen: Svenja Graf