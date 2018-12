von Jana Mantel

„Wissen Sie was? Wenn Sie sich umdrehen, dann ist man endlich einmal positiv überrascht!“, erklärte mir jüngst ein Unbekannter an der Bushaltestelle und bescherte mir damit 24 Stunden lang ein Lächeln auf dem Gesicht. Schließlich wird man eher selten positiv auf die eigenen grauen Haare angesprochen, zumindest, wenn man noch unter 50 und weiblich ist.

Ergraute Schläfen sind sexy

Gleichzeitig verfolgte mich dieser Ausspruch, denn: So etwas würde eine Frau zu einem Mann wohl eher nicht sagen. Vielmehr schätzen die Damen ja die mehr oder weniger leicht ergrauten Schläfen beim Mann, finden diese gar sexy und anziehend. Keine Frau der Welt würde ihren oder einen anderen Mann mit grauen Schläfen zum Friseur schicken. Warum also ist das so? Warum sind graue Haare bei Frauen regelrecht ein Statement, vergleichbar mit einem Protestmarsch gegen Atomkraft und beim Mann hingegen noch immer absolut angesagt? In Zeiten der Gleichberechtigung schreit das nach Auf- und Erklärung – hier ein Versuch.

Ich selbst befinde mich mit meinen grauen Haaren in meiner Familie in bester Gesellschaft – zumindest, was die weibliche Linie angeht. Meine Großmutter, ebenfalls früh ergraut und jahrzehntelanger Färbefan, findet auch heute noch, mit stolzen 94 Jahren, dass die grauen Haare sie alt machen.

Grau ist schön: Autorin Jana Mantel (rechts) trägt ihre grauen Haare mit Stolz. Neben ihr ihre 94-jährige Großmutter, die sich früher die Haare färbte.



| Bild: (privat)

Ich hingegen entsorgte die ersten grauen mit Anfang 30 und kapitulierte mit Ende 30 – und ja, ich gebe zu: Eine Spur von Protest lag wohl auch darin …

Ein Satz, und es herrschte Ruhe

Jegliche Anspielung bezüglich meines ergrauten Schopfes konterte ich mit dem zugegeben sehr selbstbewussten Satz: „Solange ich immer noch besser aussehe mit grauen Haaren als andere Frauen mit gefärbten Haaren – lasse ich es so!“ Danach herrschte in den allermeisten Fällen Ruhe. Die Männer sagten nichts darauf, weil sie beeindruckt oder geschockt waren – das ließ sich oft nicht so genau klären.

Die Frauen dagegen äußerten sich in der Regel dazu und das äußerst leidenschaftlich und kontrovers. Sehr oft entspann sich daraufhin eine emotional hochexplosive Diskussion zum Thema Haarefärben im Allgemeinen, die schnell von der persönlichen Ebene auf die gesellschaftliche driftete, was ich für ein höchst interessantes Phänomen halte, denn: Warum reagieren Frauen so unentspannt auf dieses Thema?

Alles, was gefällt, ist erlaubt

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Frauen (oder auch Männer), die Haare färben – aber genauso wenig, wie ich dies kommentiere, wünsche ich mir, dass meine nicht gefärbten Haare thematisiert werden. Jeder darf doch in Zeiten der viel- und hochgelobten Toleranz schließlich tun und lassen, was er will – in Bezug auf Kleidung ist man da ja schon einen Schritt weiter: Alles, was gefällt, ist erlaubt. Modetrends hin oder her.

Blond, braun oder grau – Hauptsache passend

„Jeder Mensch sollte unbedingt seinen eigenen Stil bei der Kleidung finden, nur das macht dauerhaft zufrieden und glücklich. Das Gleiche gilt auch für die Haarfarbe, die natürlich aussehen und das Haar in seiner schönsten Qualität zeigen soll, nämlich kraftvoll und gesund!“ Das sagt Katharina Starlay, Imageberaterin und Modedesignerin. Das heißt blond, braun oder grau – Hauptsache, es passt zum eigenen Typ!

Katharina Starlay plädiert dafür, das Haar in seiner schönsten Qualität zu zeigen. Und das kann auch in grauer Farbe sein. | Bild: WALA Stephanie Schweigert

Das erscheint sinniger als das „PR-Coming out“ à la Birgit Schrowange, die es wegen und nicht trotz ihres weißen und schicken Kurzhaarschnittes auf sämtliche Titelblätter der Boulevardpresse schaffte und gleich noch einen Ratschlag hinterherschickte: „Der Jugend hinterherzulaufen ist Blödsinn. Wir werden alle älter. Das ist nicht unbedingt schön, aber wir sollten dazu stehen.“

Macht Färben wirklich jünger?

Immerhin hat der Schrowange-Effekt dazu geführt, dass sich immer mehr Frauen zu ihrem Grau oder Weiß bekennen, wie auch Nadine vom Friseur Atomic in Konstanz-Litzelstetten beobachtet: „Auch viele Frauen, die jahrelang blonde Strähnchen hatten, tendieren jetzt zu natürlichem Grau oder Weiß auf dem Kopf!“

Die große Freiheit für Jamie Lee Curtis

Das prominenteste Beispiel ist Jamie Lee Curtis, die, auf ihre Haarfarbe angesprochen, erfrischend offen bemerkte: „Ich fand es einfach beschämend, derartig viel Zeit unter diesem hässlichen Frisierumhang zu verbringen. Ich empfinde es als unglaubliche Freiheit, so etwas Unnatürliches wie Haarfärberei aus meinem Leben zu streichen.“

Grau steht ihr gut: Jamie Lee Curtis hat sich vom lästigen Haarefärben verabschiedet. | Bild: AMANDA EDWARDS

„Stimmt ganz genau!“, möchte ich rufen, zwar weniger wegen des Umhangs als vielmehr aufgrund der Tatsache, dass man als berufstätige Frau mit Kindern wirklich Mühe hat, sich alle vier bis sechs Wochen zwei bis drei Stunden freizuschaufeln und den Friseurtermin samt Kinderbetreuung zu organisieren. Alles in allem fragt man sich tatsächlich, ob man in dieser Zeit nicht auch etwas Sinnvolleres tun könnte.

Von wegen "jünger aussehen"

Zudem ist es ja auch jede Menge an Geld, was Frau dafür opfert. Da wäre die ein oder andere Eigentumswohnung um einiges schneller abbezahlt oder manch eine Hilfsorganisation glücklich gemacht. Also warum das alles? Die meisten Frauen, die regelmäßig ihre grauen Haare ab- oder verdecken, sind davon überzeugt, dass sie so jünger aussehen. Aber stimmt das? Ich selbst habe diesen Satz von noch keinem Mann gehört. Von Frauen aber sehr wohl! Interessanterweise fällt dagegen selten der Satz: „Weil ich mir selbst so besser gefalle.“

Grau ist das neue Blond

Und nun auch noch dieser Spleen der Jugend, die Haare grau oder gleich weiß zu färben, um reifer und weiser auszusehen: Granny Hair nennt sich dieser amerikanische Trend, der nun mit etwas Verzögerung auch zu uns herüber- schwappt und die Haarfarbe Grau als das neue Blond präsentiert! Ein „modischer Flirt der Jugend mit dem Älterwerden“, wie es Katharina Starlay sagt?

Nach bunten Haarfarben wie Grün, Blau, Pink nun auch Grau! Eine Menge junger Menschen geben Unmengen Geld dafür aus, in jungen Jahren so auszusehen, wie sie später ohnehin aussehen werden! Das erscheint grotesk, aber das Gute daran ist: Grau entwickelt sich somit zu einer „ganz normalen“ Haarfarbe und wirkt wie ein Brückenschlag zwischen Alt und Jung in unserer alternden Gesellschaft. Welche grauhaarige Frau wäre nicht gern gleichzeitig stilvoll, im Trend und befände sich so schon fast in der Männerliga?

Experimentierfreudige Frauen

Auch Nadine (ebenfalls unter 50) hat sich vom Granny-Hair-Trend inspirieren lassen und trägt seit ein paar Monaten silbergraue Haare. Seit 18 Jahren arbeitet sie als Friseurin und hat schon diverse Haarfarben probiert. „Die überwiegende Mehrzahl der Reaktionen ist positiv! Die Frauen sind sowieso in den letzten Jahren viel offener und experimentierfreudiger verschiedenen Haarfarben gegenüber geworden“, sagt sie und findet das gut.

Friseurin Nadine mit silbergrauen Haaren. | Bild: (privat)

Also steckt doch mehr hinter dem scheinbar simplen Trend, wie auch Katharina Starlay findet: „Der Granny-Hair-Trend ist mehr als nur eine Modeerscheinung. Hier geht es um das Thema Frauen und ihren Wunsch nach noch mehr Gleichberechtigung, um eine gesundheitsbewusste Haltung ihrem gesamten Körper gegenüber und dem Wunsch der Gesellschaft nach Integrität. In Zeiten des enormen Einflusses der digitalen Medien steigt der Wunsch des Einzelnen nach Authentizität. Wir wollen echte, integre Menschen, und da gehören graue Haare ganz einfach mit dazu.“

Turnschuhe zum Smoking

Diese Entwicklung zeigt sich auch in einer ganz allgemeinen gesellschaftlichen Bewegung, die Starlay „Casualisierung“ nennt: weg von allen Zwängen hin zum Wunsch, ewig jung, gut, cool und lässig auszusehen; Turnschuhe zum Smoking, keine Krawatten, Jogginghosen zu Blusen. Erlaubt ist, was gefällt und – juhu und Gratulation! das scheint nun auch für die Haarfarben zu gelten!

Ist am Ende ein entspannteres Umgehen mit grauen Haaren, egal ob natürlich oder gefärbt, in Sicht? Wäre es vielleicht möglich, dass sich jede die Haare färbt, wenn sie mag, wie sie mag und weil sie mag und nicht, weil sie meint, es zu müssen? Der Granny-Hair-Trend könnte ein Wegbereiter sein für ein entspannteres Umgehen mit grauen Haaren, auch unter Frauen. Und: Man kann auch über andere Themen leidenschaftlich diskutieren.

