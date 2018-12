Die romantische Vorstellung einer weißen Weihnacht klingt verlockend: Ein abendlicher Spaziergang durch die verschneiten Straßen an Heiligabend. Alles ist still, nur das Knirschen des Schnees unter den Winterstiefeln ist noch zu hören, während aus den Wohnzimmern leise Weihnachtsmelodien dringen. Dieser Weihnachtstraum wird laut Diplommeteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor auch in diesem Jahr nicht in Erfüllung gehen. „Die Prognosen sind zwar noch etwas unsicher, aber es ist zunehmend ein Trend hin zu milden Temperaturen“, sagt er. „Die Chance für Schnee an Weihnachten ist dieses Jahr relativ gering.“

Für den Schwarzwald besteht noch Hoffnung

Am Bodensee soll es laut Schmidt am vierten Advent und an Heiligabend bis zu zehn Grad warm sein. „Das sind sehr milde Temperaturen für diese Jahreszeit“, erklärt der Diplommeteorologe. „Am Hochrhein wird es tendenziell sogar noch etwas wärmer.“ Auch im Schwarzwald sollen die Temperaturen zur Weihnachtszeit im Plusbereich bleiben, aber hier könnte der aktuell liegende Schnee das vergleichsweise milde Wetter überstehen. „Die Null-Grad-Grenze wird jedoch voraussichtlich auf 2000 Meter steigen“, sagt Schmidt.

So warm soll es laut den aktuellen Prognosen jedoch nicht bleiben: Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag sollen die Temperaturen wieder sinken. „Vom Norden her erwarten wir einen Kälteeinbruch. Vor allem für den Schwarzwald könnte das Schnee bedeuten“, sagt der Diplommeteorologe.

Weiße Weihnacht vor acht Jahren

Mildes Klima an Weihnachten ist für die Region rund um den Bodensee und am Hochrhein nichts ungewöhnliches, so Schmidt. Sie gehöre immerhin zu den wärmsten Regionen in Deutschland. „In Konstanz selbst hat es weiße Weihnacht zuletzt 2010 gegeben. Allerdings hat der Schnee damals erst am 25. Dezember eingesetzt“, sagt Jürgen Schmidt. Demnach habe es 2010 am ersten Weihnachtsfeiertag acht Zentimeter Schnee gegeben, am zweiten Weihnachtstag sogar neun Zentimeter.

Aber wieso hat es seitdem an Weihnachten nicht mehr geschneit? „In Deutschland ist das Klima einfach nicht so günstig für Schnee. Das liegt vor allem an der Nähe zum Atlantik. Dass die wenigen Wintertage mit Schnee dann noch auf die Weihnachtstage fallen, ist demnach unwahrscheinlich“, erklärt der Diplommeteorologe. Im Osten Europas habe es deshalb deutlich kältere Temperaturen und damit auch mehr Schnee.

Der Klimawandel sorge laut Schmidt ebenfalls für die mildere Winterzeit. „Insgesamt wird es wärmer, das ist ein erkennbarer Trend.“