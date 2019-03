Ghosting ist ein Phänomen, das immer wieder Paare trifft – und es ist nicht neu. Wie bei verlassenen Eltern, wo Kinder den Kontakt von einem Tag auf den anderen abbrechen, bezieht sich dieser Kontaktabbruch auf Beziehungen.

Der Partner meldet sich nicht mehr, ignoriert jegliche Kontaktversuche des anderen – wird sozusagen zum Geist.

Ins öffentliche Bewusstsein dringt das Thema dann, wenn es Prominenten passiert und an die Öffentlichkeit kommt. Von Dezember 2013 bis Juni 2015 war Sean Penn, einer der herausragenden Charakterdarsteller Hollywoods, mit der südafrikanischen Schauspielerin Charlize Theron liiert. Man sah sie bei Filmpremieren und Fashion Shows – verliebt, händchenhaltend.

Händchenhaltend zeigen sich Sean Penn und Charlize Theron 2015 bei den Filmfestspielen von Cannes. | Bild: Franck Robichon/dpa

Penn soll auch ihren Sohn kennengelernt haben.

Ein Küsschen für die Freundin: Sean Penn und Charlize Theron 2016 beim Filmfestival von Cannes. | Bild: Julien Warnand/dpa

Doch irgendwann reagierte sie nicht mehr auf seine Anrufe und Nachrichten – ohne ein Wort des Abschieds.

Die heute 43-Jährige wurde in Südafrika geboren und hat seit 2007 auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Als sie 15 Jahre alt und in Johannesburg die Schule besuchte, erschoss ihre Mutter in Notwehr den alkoholabhängigen und gewalttätigen Vater – vor den Augen des Mädchens.

Charlize Theron siegte mit 16 bei einem Modelwettbewerb und zog nach Mailand, um dort als Model zu arbeiten. Nach kleineren Engagements als Fotomodell, begann sie eine Ausbildung zur Balletttänzerin, die sie aber wegen einer Verletzung am Knie abbrechen musste. So landete sie mit 19 in Hollywood, wo ein Talentscout sie entdeckte.

2008: Damals war Charlize Theron noch mit dem Filmproduzenten Stuart Townsend liiert. | Bild: Jens Kalaene/dpa

Von 2002 bis 2010 war sie mit dem Schauspieler Stuart Townsend zusammen. Zwei Jahre später adoptierte sie einen Jungen aus Südafrika. Es folgte die Liebesbeziehung zu Sean Penn. Auch nach der Trennung von ihm adoptierte sie 2015 ein afroamerikanisches Kind: Diesmal war es ein Mädchen.

Doch warum tut ein Partner so etwas? Paar- und Singlecoach Eric Hegmann sagt in einem Interview: "Meist ist es einfach Feigheit. Meine Vermutung ist aber auch, dass viele Menschen denken, was digital mit einem Anstupser begann, muss auch nicht formvollendet beendet werden."