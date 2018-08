Die Ende Juli bei Baiersbronn-Huzenbach (Kreis Freudenstadt) gerissenen Schafe sind einem Wolf zum Opfer gefallen. Das habe die genetische Untersuchung von Rissabstrichen ergeben, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. „Der Schafhalter wird zeitnah und unbürokratisch seinen finanziellen Schaden über den Ausgleichsfonds Wolf erstattet bekommen“, kündigte Umweltstaatssekretär Andre Baumann an.

Am letzten Juli-Wochenende hatte es in einer Herde aus 20 Tieren zwei Risse gegeben, ein drittes Tier war außerdem verschwunden. Zunächst war unklar gewesen, ob ein Wolf oder ein Hund die Tiere getötet hatte. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) hatte daraufhin Spuren gesichert und genetisch untersucht.

Wolf mit dem Kürzel GW 852m

Die Forscher gehen demnach davon aus, dass der Wolf mit dem Kürzel GW 852m die Tiere gerissen hat. Die Spuren seien jedoch mit Fuchsspuren verunreinigt und könnten daher keinem Tier eindeutig zugeordnet werden. GW 852m war schon mehrmals im Nordschwarzwald nachgewiesen worden.

Baiersbronn Im Nordschwarzwald wurden wieder Schafe gerissen - War es ein Wolf? Lesen Sie auch

„Wichtig ist daher, dass der Wolf sich jetzt nicht daran gewöhnt, in unzureichend gesicherten Herden quasi einen gedeckten Tisch vorzufinden“, sagte Staatssekretär Baumann. „Der Vorfall in Huzenbach zeigt erneut, dass die Nutztiere im Nordschwarzwald jetzt so schnell wie möglich wolfssicher eingezäunt werden müssen.“

Laut FVA war der Zaun um die Herde in Huzenbach nicht ausreichend geerdet gewesen und konnte so weder die Schafe vom Ausbrechen noch den Wolf vom Eindringen abhalten. Die Spuren belegen demnach, dass die Tiere außerhalb des Geheges gerissen wurden.

„Der Wolf muss einen ordentlichen Schlag bekommen, wenn er sich einer Schafherde nähert“, erklärte Baumann. „Das erhöht die Chancen, dass er sich doch lieber im Wald seine Nahrung sucht, wo er genügend Rehe, Hirsche und Wildschweine finden kann.“ Schäfer, die ihre Herde noch nicht ausreichend gesichert haben, können sich bis dahin über die FVA beim Umweltministerium Notfall-Zaunsets sowie Flatterband mit Stangen ausleihen.

Seit rund 150 Jahren galten Wölfe in freier Wildbahn als ausgerottet im Südwesten - 2015 wurden die Raubtiere aber zum ersten Mal wieder nachgewiesen. Noch handelt es sich zwar um einzelne Tiere, die den Weg nach Baden-Württemberg gefunden haben. Zuletzt wurden aber immer wieder Wölfe gesichtet. Nach dem Tod von mehr als 40 Schafen bei einer Wolfsattacke Ende April in Bad Wildbad hatte der Minister die Region offiziell zum Wolfsgebiet erklärt.

(dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein