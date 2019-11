Mitten am Tag ist ein Geldbote vor einem Möbelhaus in Frankfurt am Main überfallen und angeschossen worden. Der 56 Jahre alte Bote einer Geldtransportfirma kam aus einem Seiteneingang von Ikea, als er von einem Mann angegriffen wurde, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.

Geldbote kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Mann entriss dem 56-Jährigen eine Geldkassette, die er bei sich trug. Nach der Rangelei kam es dem Sprecher zufolge zu einem Schusswechsel, bei dem der Geldbote getroffen wurde. Der 56-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der laut Zeugenaussagen mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidete Täter konnte unerkannt zu Fuß fliehen. Hessenschau.de hatte zunächst berichtet.

Der Tatort war zunächst abgesperrt, ist nach Angaben des Polizeisprechers aber wieder freigegeben. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Der Betrieb des Möbelhauses war laut Polizei nicht eingeschränkt. Die Polizei fahndet zurzeit nach dem flüchtigen Täter. (dpa)