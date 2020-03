von Caroline Bock, dpa

In Pattaya ist die Welt noch in Ordnung – zumindest für Urlauber und Rentner, die deutsche Hausmannskost und die Bundesliga mögen. Die Restaurants heißen „Bei Gerhard“ oder „Alt Heidelberg“. Ein Lokal verspricht auf einem Schild „Jeden Freitag Ente/Jeden Samstag Schweinshaxe/Jeden Sonntag Spießbraten“. Pattaya erinnert an Mallorca. Die Touristenhochburg am Golf von Thailand ist aber auch für Sextourismus berüchtigt.

Mit den Schildern, „Jeden Freitag Ente“, „Jeden Samstag Schweinshaxe“ und „Jeden Sonntag Spießbraten“ weist ein Restaurant auf deutsche Hausmannskost in der thailändischen Touristenhochburg Pattaya hin. | Bild: Caroline Bock, dpa

Wenn man näher hinguckt, gibt es dort aber mehr als Rotlicht und Touristen, die mit nacktem Bierbauch durch die Straßen laufen. Die Stadt ist auch der Kosmos einer deutschen Nachkriegsgeneration: Rentner, die Geborgenheit und spätes Glück suchen. Viele Deutsche machen in Thailand Urlaub oder leben dort, um die 40.000 bis 60.000 sollen sich laut Schätzungen dauerhaft niedergelassen haben. Einige bleiben in Deutschland gemeldet, daher weiß man es nicht genau.

Das Leben ist billiger

In Zeiten der Globalisierung ist es leichter geworden, im Alter als Rentner auszuwandern. Internet und Leberwurst, das gibt es fast überall auf der Welt. In Thailand sind die Wohnungen und die Pflege billiger als in Deutschland, auch für Demenzkranke finden sich eigene Angebote. Die Menschen sind freundlich, es ist sonnig und heiß. Aber ist das Leben tatsächlich so einfach?

Das Begegnungszentrum in Pattaya ist auch ein Treffpunkt für viele Rentner. | Bild: Caroline Bock, dpa

Ein Ort, um das herauszufinden, ist das von der deutschen Kirche unterstützte Evangelische Begegnungszentrum in Pattaya. Zum Gottesdienst am Sonntag läuten die Kirchenglocken vom Band. Draußen im Café sind Bratkartoffeln und Thaicurry im Angebot, drinnen singen 50 Leute „Geh‘ aus mein Herz und suche Freud“.

Abendmahl zwischen Seniorenheim und Tropen-Hostel

Pfarrer Burkhard Bartel feiert das Abendmahl. Dann werden unter den Ventilatoren Kaffee und Kuchen serviert. Eine Atmosphäre zwischen deutschem Seniorenheim und Tropen-Hostel. Manchmal verirrt sich ein Backpacker dorthin.

Pfarrer Burkhard Bartel feiert mit der deutschsprachigen Gemeinde das Abendmahl. | Bild: Caroline Bock, dpa

Der Betrieb in dem Zentrum läuft auch über Spenden – Sprachkurse, Kulturprogramm, eine Bücherei und der Gottesdienst ist das eine. Das andere: Seelsorge und Sozialarbeit. Das wird immer wichtiger. Davon kann Peter Hirsekorn (62) erzählen. Er leitet den weltlichen Teil des Zentrums, kommt aus Gelsenkirchen, ist seit 26 Jahren mit einer Thailänderin verheiratet und vor dreieinhalb Jahren ausgewandert.

Peter Hirsekorn leitet den weltlichen Teil des Evangelischen Begegnungszentrums in Pattaya. Es ist ein Treffpunkt für die deutschsprachige Gemeinde in der thailändischen Touristenhochburg. Dort gibt es ein Restaurant, Kulturveranstaltungen, Gottesdienste, Sprachkurse und Angebote der Sozialarbeit. | Bild: Caroline Bock, dpa

Das deutsche Publikum in Pattaya? Viele Witwer oder Geschiedene, nicht nur Sextouristen, sagt Hirsekorn. Auch er weiß: In Thailand ist es für deutsche Rentner leichter, eine Frau zu finden. Häufig münde das in einen „gegenseitigen Versorgungsanspruch“. Das Modell: Er gibt seine Rente an sie und ihre Familie ab, sie kümmert sich um ihn, wenn er ein Pflegefall wird.

Probleme bei fehlender Krankenkasse

Hirsekorn sagt: „Was willst du als 82-jähriger Mann in Deutschland ohne Kinder? Wenn du da in der Wohnung tot umfällst, fängt es nach vier Wochen an zu riechen und die Leute merken erst dann, dass du tot bist. Das passiert hier, wenn man familiär eingebunden ist, nicht.“ Er erlebt aber auch, wie schwierig es ist, wenn die Rentner keine Krankenkasse haben. Neulich mussten bei einem zwei Zehen amputiert werden. Dann musste Hilfe organisiert werden: Was ist mit der Rechnung? In diesem Fall bekam das Zentrum Kontakt zur Tochter des Patienten.

Der Pensionär Claus-Peter Lippert mit seiner Freundin Naree Konram. | Bild: Caroline Bock, dpa

An einem Tisch im Begegnungszentrum sitzt Claus-Peter Lippert (68) mit zwei thailändischen Frauen. Der ehemalige Realschuldirektor aus Bayern wollte eigentlich nie nach Thailand, aber seine Freunde haben ihn überredet, sodass er 2015 auswanderte. „Es ist ein anderer Planet hier.“ Gerade ist seine Freundin Naree Konram (36) für ein paar Tage bei ihm, auch deren Schwester ist da. Was die Freundin an ihm mag? Er habe „ein gutes Herz“.

Der pensionierte Seemann Meino Berg hilft in der Bibliothek im deutschsprachtigen Begegnungszentrum. Der pensionierte Kapitänleutnant wollte schon immer auswandern. Seine Frau hat der gebürtige Westfale über das Internet kennengelernt. Sie ist 35, er 73. Es sei „eine schöne platonische Ehe“, eine Partnerschaft, die in Liebe übergegangen sei. | Bild: Caroline Bock, dpa

Meino Berg drückt für die Gemeindebibliothek Stempel in die Bücher von Peter Scholl-Latour und Donna Leon. Der pensionierte Kapitänleutnant wollte schon immer auswandern. An Thailand mag er die Leute, das Klima, das Essen. Seine Frau hat der gebürtige Westfale übers Internet kennengelernt. Sie ist 35, er 73. Es sei „eine schöne platonische Ehe“. Sie müsse nicht mehr arbeiten. „Sie kocht fantastisch.“