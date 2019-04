Auch wenn es laut Kalender Frühling ist, kann es jetzt wieder frostig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag betonte. Zunächst sei im Norden und von der Nacht zum Donnerstag an auch im Süden mit Tiefstwerten zwischen minus einem und minus vier Grad zu rechnen.

Auch tagsüber ist es am Mittwoch im Norden und Nordosten mit fünf bis zehn Grad eher frisch, sonst dürften die Temperaturen auf zehn bis 17 Grad steigen. An den Folgetagen könnte es eher noch ein paar Grad abkühlen.

Zum Wochenende hin muss im Osten Deutschlands mit einzelnen Schauer gerechnet werden, auch in Form von Schnee oder Graupel. „Wer es noch nicht getan hat, sollte das Aufziehen der Sommerreifen um ein paar Tage verschieben“, riet Meteorologe Marco Manitta.

Immerhin: In der kommenden Woche ist auch in Deutschland wieder mit wärmerer Luft aus dem östlichen Mittelmeerraum zu rechnen. Die Temperaturen steigen in der Karwoche voraussichtlich auf Werte zwischen 14 und 20 Grad – und auch die Frostgefahr sinkt wieder deutlich. (dpa)