Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón holt mit seinem Werk „Roma“ drei Oscars. Doch das US-Rassismusdrama „Green Book“ wird der beste Film. Außerdem erhält „Bohemian Rhapsody“ gleich vier Goldstatuen. Die Vertreter der deutschen Filmbranche dagegen verlassen mit leeren Händen das Dolby Theatre in Hollywood. Die 91. Oscar-Gala in Bildern.

Bild: Chris Pizzello

Völlig aufgelöst: Lady Gaga gewinnt mit ihren Ko-Autoren den Oscar für den besten Song für «Shallow» aus dem Film «A Star is Born»

Bild: Jordan Strauss

Lucy Boynton und Rami Malek auf dem Roten Teppich i

Bild: Chris Pizzello

Produzent und Regisseur Peter Farrelly (M) freut sich über den Oscar in der Kategorie «Bester Film».

Bild: Jordan Strauss

Glenn Close auf dem Roten Teppich

Bild: Chris Pizzello

Mit «We Will Rock You» und «We Are The Champions» eröffneten Adam Lambert (l) und Brian May von der Band Queen die 91. Oscar-Verleihung.

Bild: Jordan Strauss

Angela Bassett kommt zur Verleihung der 91. Academy Awards, den Oscars 2019, über den Roten Teppich

Bild: Jordan Strauss

Amy Adams

Bild: Jordan Strauss

Charlize Theron

Bild: Jordan Strauss

Kacey Musgraves

Bild: Chris Pizzello

Ein großer Showmoment: Bette Midler singt den Song «The Place Where Lost Things Go» aus dem Film «Mary Poppins' Rückkehr».

Bild: Jordan Strauss

Jennifer Lopez k

Bild: Chris Pizzello

Melissa McCarthy (l) und Brian Tyree Henry präsentieren die Auszeichnung für das beste Kostüm.

Bild: Jordan Strauss

Helen Mirren

Bild: Chris Pizzello

Olivia Colman (r) nimmt die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in «The Favourite» von Frances McDormand entgegen.

Bild: Jordan Strauss

Pailletten und Perlen: Emma Stone trägt ein extravagantes Outfit von Louis Vuitton.

Bild: Chris Pizzello

Brie Larson (l) und Samuel L. Jackson präsentieren die Auszeichnung für das beste Originaldrehbuch.

Bild: Chris Pizzello

Daniel Craig (l) und Charlize Theron präsentieren die Auszeichnung für den besten Nebendarsteller.

Bild: RICHARD SHOTWELL

Billy Porter auf dem Roten Teppich i

Bild: Chris Pizzello

Julia Roberts hat den Oscar für den «Besten Film» überreicht.

Bild: Chris Pizzello

Michael Keaton präsentiert die Auszeichnung für den besten Schnitt

Bild: Chris Pizzello

Charlie Wachtel (l) und Spike Lee nehmen die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch für «BlacKkKlansman» entgegen.

Bild: Chris Pizzello

Jaime Ray Newman (r), Krysten Ritter (l) und Kiki Layne (M)

Bild: Alberto Rodriguez

Alfonso Cuaron zeigt seine Auszeichnungen als bester Regisseur, für die beste Kamera und für den besten nicht-englischsprachigen Film für «Roma».